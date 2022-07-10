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Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал

Автор:
10 июля 2022 09:03
Сообщество : Космос
Метки: СССР   инженеры   интересно   космос   луна   факты   фото   
1310
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Сколько раз Вам приходилось слышать или читать о том, что США сфальсифицировали свой полет на Луну? Думаю не одну тысячу раз и до сих пор выходят статьи и передачи расследующие "ляпы" в кадрах лунной экспедиции.

Американцы конечно сами лажанулись: часть съёмок на Луне оказались с неважным качеством, чтобы красиво преподнести зрителям, было решено переснять их в павильоне. Когда о подмене узнали простые граждане, то под сомненье попала не только вся Лунная съёмка, но и сам факт полета на Луну.


Советская история освоения Луны началась с запуска спутника 2 января 1959 года. Из-за неучтенных факторов, спутник "Луна-1" пролетел на расстоянии 6000 километров от Луны.

При запуске второго спутника, 12 сентября 1959 года, уже все факторы были учтены и "Луна-2" успешно и жестко приземлился на Луну.

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Как СССР смог доказать этот факт? Ведь диаметр спутника всего 0,85 метра! Его ни в какой телескоп не разглядишь... Военные предлагали просто разместить в спутнике ядерную бомбу, мол ядерный гриб от взрыва на Луне будет виден в мощный телескоп. Хорошо хоть ученные доказали, что в Лунных условиях "гриба" от ядерного взрыва не будет.

Доказательство было придумано просто и гениально: когда спутник был на расстоянии 120 тысяч километров от Земли автоматика распылила 1 килограмм натрия создав искусственный хвост кометы. Эту "советскую комету" сфотографировали многие обсерватории. Для измерения параметров полета и передачи информации на борту были установлены радиопередатчики. Этот сигнал ловили и зарубежные станции слежения. Когда в расчетное время передатчики разом замолчали, всем стало ясно: советский спутник "Луна-2" успешно врезался в поверхность Луны.

Уже через 20 дней к Луне стартовал третий спутник "Луна-3". На него возлагалась задача сфотографировать обратную (невидимую с Земли) сторону Луны. Спутнику предстояло пролететь обогнув "восьмёркой" сначала Луну, а потом и Землю. Двигателя для этого у спутника не было, использовалась только гравитация Луны. Задача была успешно решена благодаря точным математическим расчетам.


Вторая проблема: как спутнику "замереть" на время съемок, чтобы кадры получились четкими. С этой задачей успешно справилась автоматика, созданная КБ Бориса Раушенбаха. Спутник не только точно развернулся фотокамерой к Луне, но и удерживал это положение в течении 40 минут, пока шло фотографирование обратной стороны Луны.

Ну и самая главная проблема: как передать изображение на расстояние 470 тысяч километров? Комплекс "Енисей" не только сфотографировал, проявил пленку, но и передал фотографии обратной стороны Луны на Землю.


С всеми этими задачами наши ученые столкнулись впервые в мире и успешно справились.

Ну а как доказать, что фотография обратной стороны Луны подлинная, а не нарисованная студентом художественного училища?


Чтобы ни у кого не возникло сомнений пришлось пожертвовать треть фотопленки: Спутник начал фотографировать Луну с края, видного с Земли и закончил фотографирование уже с другого края, так же видного с Земли. Поэтому никто и никогда не оспаривал подлинность фотографий, сделанных советским спутником "Луна 3".

На основании полученных снимков был составлен атлас обратной стороны Луны. СССР, на правах первооткрывателя, присвоил названия объектам на Лунной поверхности.

3 февраля 1966 года советский спутник "Луна-9" совершил мягкую посадку на Луне и передал панорамные снимки с места посадки. СССР заранее предупредил зарубежных коллег о времени передачи снимков с Луны и британцы успешно приняли сигнал от советского спутника. Никто даже и не думал оспаривать их подлинность.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   инженеры   интересно   космос   луна   факты   фото   
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18  комментариев
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3k
Copycat 52 минуты назад
"Военные предлагали просто разместить в спутнике ядерную бомбу" - звучит очень по военному
- В любой непонятной ситуации давайте чего нибудь бахнем
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3k
perekrestok 3 минуты назад
Стратегия американцев понятна. Прилетели, посмотрели, увидели что нефти нет, народа нет, демократию впаривать некому. Вот и решили поездки на Луну прекратить - не знают что там делать.
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4k
leto2016 17 минут назад
Плюсую с удовольствием.
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10k
Андрей Ма-С 24 минуты назад
были не были но вот через 50лет!!!!! они почему то радуются что смогли своими силами (ой ли?) отправить астронавтов в резиновых сапогах на орбиту земли.
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9k
Izrin Maria 43 минуты назад
Подлинность американских фотографий с Луны "оспаривают" только российские идиоты.
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