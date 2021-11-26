Большой взрыв сначала создал колоссальное пространство, а через три минуты заполнил его веществом — тем, что мы называем материей. Но эта материя не была распределена равномерно. Она была скручена вместе в нити и узлы, называемые «космической паутиной». Мы можем наблюдать это в стене света — она ​​не имеет ровного цвета. Так, здесь имеются сгустки цвета, отражающие место, где материя была собрана в кучу.



Когда Вселенная остыла, гравитация начала притягивать материю к этим сгусткам. Там, где она накапливалась в достаточной степени, гравитация усиливалась, стягивая материю вместе, пока не родились первые звезды, которые осветили Вселенную. Каждый такой сгусток материи создал мириады звёзд.



Учёные точно не знают, стал ли каждый из этих сгустков галактикой или же сгустки слились вместе, образовав в итоге более крупные галактики.



Ещё одной загадкой являются сверхмассивные чёрные дыры, которые скрываются в центре всех больших галактик. Чёрные дыры — это области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Одна такая в четыре миллиона раз массивнее Солнца и находится в самом сердце нашего Млечного Пути. Чем больше галактика, тем больше чёрная дыра, которую она окружает. Это говорит нам о тесной связи между развитием галактик и этими чёрными дырами.