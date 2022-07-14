Загадка "Союза-11": почему все трое космонавтов погибли с улыбками на лицах?

Некоторые из этих смертей занимают особое место, не только из-за героизма людей, но и по причине тайны, окружающей эти печальные события. Речь идёт о трёх советских космонавтах, которые 6 июня 1971 года попрощались со своими семьями, не зная, что им не суждено вернутся на Землю живыми...

Экипаж "Союза-11"

Их звали Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они были выбраны для выполнения сравнительно несложной задачи по стыковке со станцией "Салют-1" и некоторых других работ на её борту. Между прочим, "Союз-11" навсегда вошел в историю как первая пилотируемая миссия на космическую станцию.

Вообще, в этот полёт должен был отправиться другой экипаж (Леонов, Кубасов, Колодин), но накануне у Кубасова нашли затемнения в лёгких и заподозрили туберкулёз (потом выяснится, что это была всего лишь аллергия на местное растение), поэтому в космос отправился дублирующий экипаж.