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Загадка "Союза-11": почему все трое космонавтов погибли с улыбками на лицах?

Загадка "Союза-11": почему все трое космонавтов погибли с улыбками на лицах?

Автор:
14 июля 2022 10:39
Сообщество : Космос
Метки: Союз-11   Улыбка   интересно   история   космос   факты   фото   
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Стремление человека к знаниям не имеет границ, а его тяга к космосу и другим тайнам, лежащим за пределами голубой планеты, кажется бесконечной. Но когда ко всему этому добавляется соперничество, как это было в космической гонке между СССР и США, то может произойти всё что угодно.

Учитывая накал этого остросюжетного соревнования, рвение каждой из стран было слишком велико, что, увы, приводило к человеческим жертвам с обеих сторон. Внутри маленьких советских или американских кораблей летящих в бездну со скоростью 8 км/сек случилась не одна трагедия, каждая из которых приблизила человечество к покорению космоса.

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Некоторые из этих смертей занимают особое место, не только из-за героизма людей, но и по причине тайны, окружающей эти печальные события. Речь идёт о трёх советских космонавтах, которые 6 июня 1971 года попрощались со своими семьями, не зная, что им не суждено вернутся на Землю живыми...


Экипаж "Союза-11"

Их звали Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они были выбраны для выполнения сравнительно несложной задачи по стыковке со станцией "Салют-1" и некоторых других работ на её борту. Между прочим, "Союз-11" навсегда вошел в историю как первая пилотируемая миссия на космическую станцию.

Вообще, в этот полёт должен был отправиться другой экипаж (Леонов, Кубасов, Колодин), но накануне у Кубасова нашли затемнения в лёгких и заподозрили туберкулёз (потом выяснится, что это была всего лишь аллергия на местное растение), поэтому в космос отправился дублирующий экипаж.

6 июня 1971 года эти трое людей забрались в пилотируемый космический корабль серии "Союз" и подобно космическим жокеям взмыли в небо.


Экспедиция

Первый этап миссии прошёл гладко, корабль вышел на орбиту и удачно состыковался со станцией. 7 июня, из-за возникшего задымления, они ремонтировали вентиляцию, но уже на следующий день космонавты приступили к выполнению первоочередных задач на "Салюте-1".

К слову, за их полётом следил весь мир. Стоило им настроить солнечные панели, то даже такая, казалось бы, незначительная новость попала в газеты многих стран.

В последующие дни они выполняли относительно простые задачи по техническому обслуживанию станции, а время от времени связывались по ТВ-связи с Центром управления полётами (ЦУП) на Земле, специалисты которого рекомендовали космонавтам не забыть делать упражнения, помогающие сгладить последствия невесомости.

Трое космонавтов находились на станции с 7 по 29 июня 1971 года, установив тем самым новый рекорд пребывания в космосе. Кроме этого, они успешно выполнили все запланированные работы, а это означало, что героям пора возвращаться домой...


Необъяснимая улыбка смерти

Все указывало на то, что обратный путь проходит без проблем. Единственная неполадка, возникшая перед возвращением, была связана с датчиком закрытия люка, но это списали на его неисправность.

Дальше всё шло по планы, хотя при прохождения плотных слоёв атмосферы экипаж "Союза-11" неожиданно замолчал. На самом деле это было нормально, всё таки корабль пересекал ионосферу и помехи были неизбежны. Центр был спокоен и верил, что всего через несколько часов вся страна будет отмечать очередной успех советской космонавтики.

30 июня, около 2 часов ночи, спускаемый аппарат "Союза-11" удачно приземлился. Но у поисковой группы, прибывшей к месту посадки, сразу возникло нехорошее предчувствие. Не было слышно ни звука. Они задавались вопросом: почему ни один из космонавтов не помог им открыть люк? Заглянув внутрь, они ужаснулись - тела всех троих были неподвижны, а на лицах всех троих застыли улыбки...

Мужчин извлекли из аппарата и попытались реанимировать, но всё было тщетно. Сказать, что это стало трагедией для всего Советского Союза - не сказать ничего. О погибших космонавтах скорбела вся страна. Поэтому, чтобы подобное не повторилось, специалисты взялись за поиски проблемы.

Если коротко перефразировать отчёт правительственной комиссии, то космонавты погибли из-за неисправного вентиляционного клапана сработавшего на высоте 150 километров (хотя он должен был открыться в 5 километрах от поверхности Земли). Капсула полностью разгерметизировалась менее чем за минуту и весь экипаж погиб. Возможно, будь они в скафандрах, космонавты бы выжили, но конструкция "Союза-11" их не предусматривала.

Но оставалась ещё одна загадка - странные улыбки на лицах космонавтов. О чём они думали и что видели перед смертью? Какая сила заставила их улыбнуться в самый трагическим момент жизни? Как им удалось сохранять спокойствие перед лицом неминуемой гибели? Увы, экспертам так и не удалось установить причину, поэтому всё списали на случайное стечение обстоятельств.

Смерть Волкова, Пацаева и Добровольского ознаменовала собой самый мрачный момент в истории советской космической программы: за трагедией последовал 27-месячный перерыв в полётах "Союзов", а к нему присоединились неудачи со сверхтяжёлой ракетой Н-1. В итоге СССР не только проиграл "лунную гонку", но и отказался от создания новой космической станции.

Конечно, после аварии конструкция "Союза" была пересмотрена. Помимо улучшения контроля качества при изготовлении и установке клапанов, с того момента космонавты будут носить скафандры "Сокол", а экипаж сократится до двух человек.

Несомненно, произошедшее с "Союзом-11", можно назвать трагической случайностью, но светлая сторона всего этого заключается в том, что после того случая капсула работает бесперебойно. Больше в этом аппарате никто не погиб, хотя инциденты случались - это показывает, насколько он надёжен.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Союз-11   Улыбка   интересно   история   космос   факты   фото   
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11  комментариев
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69k
Доктор Джонс Час назад
Почему был "впоследствии разрушен" монумент, установленный в 1973 году?
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5k
heta 4 минуты назад
Бесит, когда на вопрос, ставший заголовком статьи, ответа в самой статье нет.
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3k
Алексей Лыков 5 минут назад
Ну так и почему с улыбками то? Вроде такой вопрос в заголовке
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10k
Hunson Abadeer 10 минут назад
больше бы подробностей
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6k
Leo Sun Полчаса назад
"всё шло по планы, хотя при прохождения плотных слоёв"
мая твая нипанимай
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−95
Thomsen Час назад
<эти трое людей забрались в пилотируемый космический корабль серии "Союз" и подобно космическим жокеям взмыли в небо>

Жокеи.....нда. Юные рогозинцы все такие дегенераты или выборочно?
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78
Lev A. Thomsen Час назад
Да весь текст написан так, словно двоечник пытается переэкзаменовку сдать)
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164
zenon Thomsen 55 минут назад
Все такие, других не берут. Могут найти виноватых. Но не понимают, что им за это ничего не будет. Начнут наказывать невиновных, награждать непричастных.
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