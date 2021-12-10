Куда вставляли дискеты на космической станции?







Еще на одной дискете написано Norton’s Utilities for Windows 95/98 Version 4.0 — этот артефакт относился ко временам DOS, когда без нортоновских утилит для форматирования и проверки дисков, восстановления случайно удаленных файлов, было не обойтись. Они использовались и после появления Windows. На одной дискете пользователи разглядели логотип компании Power Computing, которая выпускала клоны «маков» в 1990-х годах, и, судя по надписи, на ней хранится программное обеспечение, разработанное компанией Adaptec — по-видимому, для управление RAID-массивами.

В каком-то смысле сама МКС превращается в клондайк технологической археологии по естественным причинам: во-первых на борт отправляют только заведомо надежную, проверенную технику, а это значит, что она уже несколько отстает от фронта технического прогресса. С другой стороны — что-то выбросить с МКС довольно непросто — мусором нагружают грузовые корабли, у которых довольно ограниченная емкость. Поэтому на МКС остается довольно много техники прошлых поколений. Например, на российском сегменте остаются давно снятые с производства видеокамеры Sony марки PMW-EX1R, старые фотоаппараты.

Теперь немного о том, куда собственно вставляли найденные Герстом дискеты. Конструкторы станции в свое время приняли решение не делать отдельные интерфейсы для управления системами МКС, все управление идет через ноутбуки. Всего на МКС их около 80, большинство — Lenovo T61P, но часть — старые Lenovo A31p Thinkpad с процессорами Pentium 4.



