Куда вставляли дискеты на космической станции?

Всего лишь пару лет назад в СМИ сообщалось, что на МКС нашли раритет, а именно старые 3,5 дискеты. Нынешний командир экипажа Международной космической станции (МКС) немецкий астронавт Александр Герст нашел на МКС шкаф, который, вероятно, долгое время не открывался и там лежали вот такие дискеты.
Я то еще отлично помню, каким они были «чудом» после 5,25 (еще больший формат я не застал уже), а уж их гигантский объем в 1,4 Мб, после 512 Кб казались чем то бездонным.
Напомню, 20 ноября 1998 года Россия вывела на орбиту первый элемент МКС. Так куда же такие дискеты вставляли на космической станции?
Т.к. Александр выложил фотографии этих находок в твиттер, то пользователи за несколько часов смогли атрибутировать почти все дискеты.
Например, на двух дискетах с надписями Crew Personal Support Data Disk видны крупно напечатанные имена Sergey и Shep. Вероятнее всего, эти дискеты принадлежали Сергею Крикалеву и Уильяму Шепарду — членам самого первого основного экипажа МКС, который отправился на станцию в конце октября 2000 года.
Еще на одной дискете написано Norton’s Utilities for Windows 95/98 Version 4.0 — этот артефакт относился ко временам DOS, когда без нортоновских утилит для форматирования и проверки дисков, восстановления случайно удаленных файлов, было не обойтись. Они использовались и после появления Windows. На одной дискете пользователи разглядели логотип компании Power Computing, которая выпускала клоны «маков» в 1990-х годах, и, судя по надписи, на ней хранится программное обеспечение, разработанное компанией Adaptec — по-видимому, для управление RAID-массивами.
В каком-то смысле сама МКС превращается в клондайк технологической археологии по естественным причинам: во-первых на борт отправляют только заведомо надежную, проверенную технику, а это значит, что она уже несколько отстает от фронта технического прогресса. С другой стороны — что-то выбросить с МКС довольно непросто — мусором нагружают грузовые корабли, у которых довольно ограниченная емкость. Поэтому на МКС остается довольно много техники прошлых поколений. Например, на российском сегменте остаются давно снятые с производства видеокамеры Sony марки PMW-EX1R, старые фотоаппараты.
Теперь немного о том, куда собственно вставляли найденные Герстом дискеты. Конструкторы станции в свое время приняли решение не делать отдельные интерфейсы для управления системами МКС, все управление идет через ноутбуки. Всего на МКС их около 80, большинство — Lenovo T61P, но часть — старые Lenovo A31p Thinkpad с процессорами Pentium 4.
Непосредственно для управления системами станции используются семь ноутбуков на американском сегменте (обозначаются аббревиатурой PCS — Portable Computer System, она есть на одной из дискет), еще семь на российском, восемь ноутбуков используются для управления системами японского модуля Kibo, еще два — европейским модулем. На них крутится Линукс, и они обеспечивают доступ ко всем 1553 системам МКС.
Еще около десятка компьютеров используются для управления полезной нагрузкой и экспериментами. Остальные ноутбуки работают под Windows — их используют для телеконференций, для каталогизации имущества станции, переписки, ведения записей, и для того, чтобы постить что-то в твиттер.
Первыми ноутбуками на МКС (именно ими пользовались, вероятнее всего, Крикалев и Шепард) были IBM ThinkPad 760XD, которые были специально модифицированы для использования космосе. На корпус этих ноутбуков приклеили «липучки», чтобы они были надежно прикреплены к рабочему месту, у них поменяли адаптеры питания, чтобы они могли работать от бортовой сети (постоянный ток 28 вольт на шаттлах и модулях SpaceHab), кроме того, на них стояла модифицированная система охлаждения, приспособленная для невесомости. На них стояли процессоры Pentium MMX с частотой 166 мегагерц, для соединения с бортовой вычислительной сетью использовался интерфейс RS-232. И да, у этих компьютеров был внешний дисковод для трехдюймовых дискет.
Источник:
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