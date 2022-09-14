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Кодкод: Ровные дырочки на шее добычи. Как маленький дикий котик заставил думать местных жителей, что он вампир

Кодкод: Ровные дырочки на шее добычи. Как маленький дикий котик заставил думать местных жителей, что он вампир

Автор:
14 сентября 2022 21:55
Метки: животные   интересно   факты   
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По интернету гуляет много прикольных видео, где коты воруют вкусняшки раза в три больше себя. Так вот, в жадности своей почти все усатые одинаковые — что дикие, что домашние. Да и покуситься на кусок побольше — дело святое. Такие котячьи замашки сыграли злую шутку с чилийской кошкой, или кодкодом. Жадность фраера сгубила, а котиков в глазах местных жителей превратила в вампиров.

Для них эти милые большеглазые кисы — страх и ужас ночи, высасывающий кровь у домашней живности. А всё потому, что усатые, которые еле-еле набирают 3 килограмма веса, любят поохотиться на крупную дичь.

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Их жертвой периодически становится домашняя птица — лёгкая мишень для диких котов. Расправиться с ней проще простого: один укус за шею и готово. Только вот унести тушку весом с самого охотника кодкоды не всегда в силах, поэтому бросают добычу на месте преступления. Именно найденная по утру птица с двумя дырками от клыков, как в дешёвых ужастиках, произвела столько россказней о чилийских вампирах.

Такие нелестные слухи вкупе с исчезающей средой обитания и кормовой базой привели к тому, что Международный союз охраны природы в 2002 году определил исчезающий статус чилийских кошек — в мире осталось менее 10000 половозрелых особей.

Раньше на чилийцев охотились ещё и ради меха, но сегодня в большинстве случаев люди истребляют их в отместку за домашнюю птицу. Потому что одной шкурки не хватит даже на шапку — самцы кодкодов вырастают до 52 сантиметров, 25 из которых приходится на хвост, а самки и того меньше.

Так что кодкоды держат первенство сразу в двух номинациях. Во-первых, чилийский котик по праву считается самыми мелким представителем кошачьих в западном полушарии. Во-вторых, он входит в тройку самых маленьких кошек в мире. Потому бегать по тропическим лесам за крохами и вгонять в их сердца осиновые колышки — себе дороже. Тем более днём с огнём их не сыскать — как и все котики (и вампиры) чилийцы отдыхают до захода солнца. Лишь в сумерках кодкоды выбираются на открытые пространства.

Массивные лапы помогают чилийским кошкам хорошо лазить по деревьям и охотиться. Помимо домашней птицы котики ловят ящериц, грызунов, крупных насекомых и диких пернатых.

Живут кодкоды поодиночке: один самец занимает территорию до 2,5 квадратных километров. Да-да, пуська, размером меньше вашего домашнего лежебоки требует владения в 250 гектаров! Вот уж воистину графские замашки. У самок аппетиты поменьше: им достаточно 0,7 квадратных километров земель. Причём ареалы барсиков и мурок могут пересекаться.

Из-за скрытности и относительного небольшой популяции, о размножении чилийских кошек известно мало. Судя по образу жизни, один самец спаривается с несколькими самками на близлежащих территориях. Однако сроки и длительность брачных игр не установлены: кодкодов не содержат в зоопарках, а в дикой природе свечку никто не держал. Зато о радостях материнства информация есть. Кодкод приносит 1-3 котят. Мама-кошка выращивает их до полной самостоятельности, которая наступает в полгода. А уже спустя два года молодёжь сама способна плодить кодкодят.

Для популяции важен каждый котёнок. Чтобы сохранить малышей — приходится идти на уловки. Пятнистая "рукавица" заменяет крохам маму.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   факты   
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