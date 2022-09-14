Кодкод: Ровные дырочки на шее добычи. Как маленький дикий котик заставил думать местных жителей, что он вампир

Так что кодкоды держат первенство сразу в двух номинациях. Во-первых, чилийский котик по праву считается самыми мелким представителем кошачьих в западном полушарии. Во-вторых, он входит в тройку самых маленьких кошек в мире. Потому бегать по тропическим лесам за крохами и вгонять в их сердца осиновые колышки — себе дороже. Тем более днём с огнём их не сыскать — как и все котики (и вампиры) чилийцы отдыхают до захода солнца. Лишь в сумерках кодкоды выбираются на открытые пространства.