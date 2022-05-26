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Кот Шредингера: жив он или все-таки нет?

Кот Шредингера: жив он или все-таки нет?

Автор:
26 мая 2022 11:50
Сообщество : Эксперименты
Метки: Кот Шредингера   животные   интересно   кот   факты   фото   эксперимент   
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Все мы слышали про знаменитого кота Шредингера, но знаем ли мы, что это за кот такой на самом деле? Давайте разберемся и попытаемся рассказать о знаменитом коте Шредингера простыми словами.

Кот Шредингера – это эксперимент, проведенный Эрвином Шредингером, одним из отцов-основателей квантовой механики. Причем это не обычный физический эксперимент, а мысленный.

Надо признать, что Эрвин Шредингер был человеком с очень богатым воображением.

Итак, что у нас есть в качестве воображаемой основы для проведения эксперимента? Есть кот, помещенный в коробку. В коробке также находится счетчик Гейгера с некоторым очень маленьким количеством радиоактивного вещества. Количество вещества таково, что вероятность распада и нераспада одного атома в течение часа – одинакова. Если атом распадется, запустится специальный механизм, который разобьёт колбу с синильной кислотой, и бедный кот умрет. Если же распада не произойдет, то кот продолжит тихонько сидеть себе в коробке и мечтать о сосисках.


В чем же суть кота Шредингера? Зачем вообще было придумывать такой сюрреалистический опыт?

Согласно результатам эксперимента мы узнаем, жив кот или нет, только когда открываем коробку. С точки зрения квантовой механики кот одновременно (как и атом вещества) находится сразу в двух состояниях – и жив, и мертв одновременно. Это и есть знаменитый парадокс кота Шредингера.

Естественно, такого быть не может. Эрвин Шредингер поставил этот мысленный эксперимент, чтобы показать несовершенство квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим.


Приведем формулировку самого Шредингера:

Можно построить и случаи, в которых довольно бурлеска. Пусть какой-нибудь кот заперт в стальной камере вместе со следующей дьявольской машиной (которая должна быть независимо от  вмешательства кота): внутри счётчика Гейгера находится крохотное количество радиоактивного вещества - столь небольшое, что в течение часа может распасться только один атом, но с такой же вероятностью может и не распасться; если же это случится, считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, спускающее молот, который разбивает колбочку с синильной кислотой.

Если на час предоставить всю эту систему самой себе, то можно сказать, что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро распада атома не произойдёт. Первый же распад атома отравил бы кота. Пси-функция системы в целом будет выражать это, смешивая в себе или размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в равных долях. Типичным в подобных случаях является то, что неопределённость, первоначально ограниченная атомным миром, преобразуется в макроскопическую неопределённость, которая может быть устранена путём прямого наблюдения. Это мешает нам наивно принять «модель размытия» как отражающую действительность. Само по себе это не означает ничего неясного или противоречивого. Есть разница между нечётким или расфокусированным фото и снимком облаков или тумана.

Определенно положительным моментом в данном эксперименте является тот факт, что не одно животное в его ходе не пострадало.


Напоследок, для закрепления материала предлагаем Вам посмотреть видео из старого доброго сериала «Теория Большого Взрыва».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кот Шредингера   животные   интересно   кот   факты   фото   эксперимент   
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5  комментариев
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4k
sedoisever 36 минут назад
В том и смысл, что этот парадокс не говорит "или". Суть именно в том, что "и жив и мёртв".
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73
PsyDoza Frankenschpökel sedoisever Полчаса назад
Если добавить ещё одного учёного в соседней комнате, то для него кот будет и жив и мёртв одновременно, несмотря на то, что для открывшего коробку учёного, состояние кота будет определено
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54k
alertol 21 минуту назад
Квантовая механика это как женская логика, но по первой есть хотя бы литература из которой можно хоть что-то понять.
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2k
Денис 24 минуты назад
Бред. Кот или жив или мёртв. Просто наблюдатели не обладают полной информацией.
Берём коробку, кота, яд и т.д. Делаем как завещал не великий Шрёдингер. Потом один наблюдатель заглядывает внутрь и он уже знает ответ на вопрос жив ли кот или нет. А второй не знает. Так вот разница именно в этом, знает не знает. Статус кота от этого знания не меняется.
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56k
doker Полчаса назад
Да мы все коты Шредингера.

Живёшь, работаешь, денег куры не клюют, жена красавица и дети умницы - бац! Или рак, или Вася на Камазе по встречке...


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