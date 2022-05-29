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Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL

Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL

Автор:
29 мая 2022 10:03
Сообщество : Животные
Метки: Титаноиды   животные   интересно   млекопитающие   познавательно   факты   фото   
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Быть инноватором — это большой риск и большая награда. Первая выползшая на сушу амфибия подарила своим потомкам карт-бланш на колонизацию суши и освоение воздуха, а первый динозавр задал эволюционные тренды на сотни миллионов лет вперёд. Но сотни, если не тысячи видов вымерли, не справившись с конкуренцией. Среди них оказались и титаноиды, первые млекопитающие размера XXL.

Как же я хорош! Как мощны мои клыкища и лапища!

Сегодня Северная Дакота покрыта лугами, лиственными и хвойными лесами. Но 60 миллионов лет назад это был болотистый субтропический рай. Мягкая сочная растительность росла всюду и род титаноидов решил воспользоваться природным богатством.

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Был медведем до того, как это стало мейнстримом.

Великаны довольно сильно напоминали современных медведей. Коренастое туловище на коротких лапах, мощная короткая шея небольшой хвостик и масса от 90 до 130 кило. Но они не имели отношения к современным медведям. Титаноиды были куда более медленными, не умели вставать на задние лапы, отличалась и форма морды.

Скелет титаноида (слева) и бурого медведя (справа). Обратите внимание на разницу в размерах черепной коробки. Наш герой явно не блистал интеллектом.

А ещё животины обзавелись длинными крепкими клыками. Что довольно странно, ведь питались они только фруктами и мягкой растительностью. В крайнем случае, они не брезговали падалью, но точно не охотились самостоятельно. Эта медлительная туша просто не в силах никого поймать! Да и для защиты зубки подходили слабо. Другие млекопитающие не представляли опасность чисто физически, а от крокодилов не спасали ни крепкие когти, ни клыки.

Вся семья в сборе!

Титаноиды были первыми, кто вырвался в крупный размерный класс среди млекопитающих, но последовавшие за ними виды оказались быстрее, ловчее и лучше приспособлены к изменениям окружающей среды. Похожая судьба ждала всё семейство пантодонтов, в которое наши герои и входили. Некоторые из них достигли размером носорогов, но уже 30 миллионов лет назад от семейства не осталось и следа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Титаноиды   животные   интересно   млекопитающие   познавательно   факты   фото   
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С того Берега моря 44 минуты назад
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