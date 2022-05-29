Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL

Как же я хорош! Как мощны мои клыкища и лапища!

Сегодня Северная Дакота покрыта лугами, лиственными и хвойными лесами. Но 60 миллионов лет назад это был болотистый субтропический рай. Мягкая сочная растительность росла всюду и род титаноидов решил воспользоваться природным богатством.