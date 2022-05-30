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Кронопио: прототип той самой белки из «Ледникового периода»

Кронопио: прототип той самой белки из «Ледникового периода»

Автор:
30 мая 2022 10:21
Сообщество : Животные
Метки: Кронопио   белка   животные   интересно   природа   факты   фото   
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О, сколько разрушений может принести одна доисторическая белка! Желудь, вогнанный в землю, раскалывал континенты и устраивал настоящий армагедец! Но только в пределах мультфильма. Настоящая саблезубая белка — кронопио, была намного скромнее своего нарисованного прототипа.

Тот самый неповторимый оригинал.

Да-да именно прототипа, потому что Скрэт появился на экранах примерно на 10 лет раньше, чем была откопана черепушка и зубы его реального собрата. Настоящая саблезубая белка, к слову, еще и жила сильно раньше ледникового периода, когда о желудях никто и не мечтал. Кронопио сновал под ногами динозавров примерно 92 миллиона лет назад, то есть в конце мелового периода.

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Слышь, чешуйчатый, куда идёшь? Уступи кинозвезде дорогу!

Но зато внешне животина очень даже походила на распиаренный образ. Длинная вытянутая морда, приличные тонкие клыки и почти наверняка длинный пушистый хвост, приделанный к мохнатой тушке. И все это вмещалось в размеры приличной крысы. Правда, точно сказать не получится, ибо кроме обломков черепа зверька палеонтологи больше ничего не нашли. Просто так уж выходит, что окаменелости мелких животин редко сохраняются в приемлемом состоянии.

Это я пытаюсь не подать виду перед мамой, что не достал курицу из морозилки.

Но даже эти жалкие обломки смогли пролить свет на то, что уминали реальные саблезубые белки. В этом списке не будет орешков и желудей, даже не смотря на то, что челюсти животины были четко приспособлены под жевание. Кронопио предпочитали более белковую диету и хомячили древних насекомых за обе щеки.

Кто бы знал, что белки могут выглядеть так кровожадно...

Хомячили и продолжали хомячить, наблюдая как загнулись динозавры и началась эпоха шерсти и холода. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Потомки доисторической саблезубой белки почти одновременно покинули этот мир в миоцене, примерно 17,5 миллионов лет назад, пережив как минимум одну ледниковую эру.

Источник:

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Метки: Кронопио   белка   животные   интересно   природа   факты   фото   
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Ego sum qui sum Час назад
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