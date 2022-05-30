Кронопио: прототип той самой белки из «Ледникового периода»

Это я пытаюсь не подать виду перед мамой, что не достал курицу из морозилки.

Но даже эти жалкие обломки смогли пролить свет на то, что уминали реальные саблезубые белки. В этом списке не будет орешков и желудей, даже не смотря на то, что челюсти животины были четко приспособлены под жевание. Кронопио предпочитали более белковую диету и хомячили древних насекомых за обе щеки.