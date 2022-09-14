Несломленная Ядвига: как звезда «Верасов» приобрела всесоюзную славу и потеряла любовь всей своей жизни

Звонкий свист и сильный голос, вступающий после него со словами про звонкий голосок малиновки. Эту песню знает любой, кто помнит эпоху СССР. И после её исполнения пара Ядвига Поплавская и Александр Тиханович – солисты белорусского ВИА «Верасы» стали звёздами всесоюзного масштаба.
Тогда еще публика не была в курсе, что это не только творческий, но и семейный дуэт. Один из самых крепких на эстраде. Саша и Ядвига прожили в любви и гармонии более 40 лет, являя собой столь редкий пример действительно крепкой семьи.
«Верасы» до прихода Тихановича был исключительно женским коллективом. Когда одна из участниц вышла замуж и покинула ВИА, он стал солистом. Хрупкая Ядвига приглянулась ему давно, и чтобы стать ближе к возлюбленной, он даже пожертвовал перспективной карьерой, отказавшись от приглашения работать в легендарном ансамбле «Тоника».
На церемонии бракосочетания, которая состоялась в 1975 году, был забавный момент: Ядвига «зависла» на полминуты перед тем, как сказать заветное «да». Но потом все же произнесла его.
И на целых 45 лет они стали супругами, пока их, как в свадебных обещаниях, не разлучила смерть.
Публика любила ВИА за своеобразную манеру исполнения и особенные чистые интонации. Но за кулисами случалось всякое. Вышло так, что после увольнения руководителя Рымашевского занять его место предложили Поплавской, которая на тот момент была неформальным лидером проекта.
Но она отказалась, поскольку планировала рождение ребенка и не хотела в будущем подводить коллектив уходом в декретный отпуск. В 1979 году в репертуар вошла песня «Малиновка», которая стала хитом и принесла ансамблю уже не просто всесоюзную, а мировую славу.
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В 1986 году паре пришлось уйти из коллектива. Причиной стало обвинение Тихановича в распространении запрещенных веществ. Александра арестовали, но в ходе следствия его вина не была доказана. Но репутация пострадала, и певцы решили уйти из «Верасов».
Это дало свои последствия. Ядвига вспоминала, что муж долгое время заливал «горькой» беду. Но вместе они смогли подняться: продолжили заниматься любимым делом, писать песни, организовали свой продюсерский центр, давали концерты и гастролировали.
Александр нередко называл супругу ангелом-хранителем и подчеркивал, что если бы не любимая Ядя и дочь Анастасия, его бы уже давно не стало. На советской эстраде супруги выступали как семейный дуэт «Счастливый случай». Исполняли и свои, новые песни, и те, что входили в состав репертуара «Верасов».
Беда пришла в 2017 году, когда у Александра обнаружили неизлечимое заболевание легких. В таких случаях врачи отводят пациенту не более 4 лет, но неизбежное удалось оттянуть на целых 7.
На последних концертах, которые проводились, чтобы заработать на лекарства, Тиханович был уже тенью самого себя и с трудом дышал. Он ушел из жизни 28 января 2017 года на 65 году жизни. Сейчас смысл жизни 73-летний певицы – дочь, которая пошла по стопам родителей, и внук. Родные говорят, что полностью оправиться от потери мужа Ядвига Константиновна так и не смогла.
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