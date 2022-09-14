Несломленная Ядвига: как звезда «Верасов» приобрела всесоюзную славу и потеряла любовь всей своей жизни

На церемонии бракосочетания, которая состоялась в 1975 году, был забавный момент: Ядвига «зависла» на полминуты перед тем, как сказать заветное «да». Но потом все же произнесла его.

И на целых 45 лет они стали супругами, пока их, как в свадебных обещаниях, не разлучила смерть.

Публика любила ВИА за своеобразную манеру исполнения и особенные чистые интонации. Но за кулисами случалось всякое. Вышло так, что после увольнения руководителя Рымашевского занять его место предложили Поплавской, которая на тот момент была неформальным лидером проекта.