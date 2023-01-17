Художник с помощью искусственного интеллекта проиллюстрировал сюжеты песен «Короля и Шута»

Многие песни группы легендарной «Король и Шут» отличаются тем, что имеют законченные истории.
Их фэнтезийные сюжеты очень атмосферны, наполнены мистикой и запросто могли бы стать сценариями к фильмам. Евгений Мацкевич, автор Телеграм-канала «Джимми Нейрон», решил с помощью нейросетей создать иллюстрации к некоторым из них.
Ели мясо мужики
За столом сидели, мужики и ели,
Мясом конюх угощал своих гостей.
Все расхваливали ужин, и хозяин весел был,
О жене своей все время говорил.
За основу артов автор взял стилистику dark fantasy, а для некоторых иллюстраций использовался стиль настольной игры Pathfinder. Евгению пришлось перебирать десятки изображений, сгенерированных нейросетью Midjourney для каждой песни, чтобы выбрать наиболее подходящие, а потом дорисовывать их.
…только немногие картинки получились практически сразу такими, какими я их задумал, и требовали лишь небольших доработок, а некоторые даже пришлось склеивать из трёх изображений.
Воспоминания о былой любви
Я часто вижу страх
В смотрящих на меня глазах.
Им суждено уснуть в моих стенах,
Застыть в моих мирах.
Мёртвый анархист
Среди ублюдков шёл артист
В кожаном плаще, Мёртвый анархист
Крикнул он: «Хой! Челюсть долой!»
Трупов вёл он за собой.
Кукла колдуна
Как бессонница в час ночной
Меняет, нелюдимая, облик твой,
Чьих невольница ты идей?
Зачем тебе охотиться на людей?
Два вора и монета
Два вора, лихо скрывшись от погони,
Делить украденное золото решили.
На старом кладбище вечернею порою
Уселись рядом на заброшенной могиле.
Дурак и молния
Грохочет гром
Сверкает молния в ночи
А на холме стоит безумец и кричит
«Сейчас поймаю тебя в сумку
И сверкать ты будешь в ней
Мне так хочется, чтоб стала ты моей!»
Прыгну со скалы
Разбежавшись, прыгну со скалы,
Вот я был и вот меня не стало,
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймешь, кого ты потеряла.
Охотник
Но вдруг из темноты раздался рев,
Затем с петель слетела в доме дверь:
За шумною толпой
Бежал огромный страшный зверь.
Камнем по голове
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку,
Себе под ноги он глядел,
А в кулаке сжимал он маску.
Лесник
Будь как дома путник, я ни в чем не откажу,
Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу!
Множество историй, коль желаешь, расскажу,
Коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу!
Проклятый старый дом
Мне слишком тесно взаперти,
И я мечтаю об одном –
Скорей свободу обрести,
Прогрызть свой ветхий старый дом.
Проклятый старый дом!..
Собрание
С древних лет, как повелось,
Друзья встречаются раз в год.
Ох, сколько их здесь собралось!
Гуляет сказочный народ.
Источник:
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