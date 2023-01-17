Художник с помощью искусственного интеллекта проиллюстрировал сюжеты песен «Короля и Шута»

За столом сидели, мужики и ели,

Мясом конюх угощал своих гостей.

Все расхваливали ужин, и хозяин весел был,

О жене своей все время говорил.

За основу артов автор взял стилистику dark fantasy, а для некоторых иллюстраций использовался стиль настольной игры Pathfinder. Евгению пришлось перебирать десятки изображений, сгенерированных нейросетью Midjourney для каждой песни, чтобы выбрать наиболее подходящие, а потом дорисовывать их.

…только немногие картинки получились практически сразу такими, какими я их задумал, и требовали лишь небольших доработок, а некоторые даже пришлось склеивать из трёх изображений.

Воспоминания о былой любви