Потеря любви и популярности заставили навсегда смолкнуть голос эпохи

Этот артист особенный. При внешней мягкости, душевности, спокойствии он обладал невероятным голосом – проникновенным, обволакивающим, заставляющим верить. И многие лирические песни в его исполнении просто невозможно перепеть лучше.
В 70-80-х на всю страну гремели песни «Мамины глаза», «Лебединая верность», «Яблони в цвету», «Отчий дом», «Скажи мне, вишня» и другие. Девушки на выступлениях Евгения Мартынова рыдали. Артист был бешено популярен. Но при этом еще был и очень скромным, тактичным и однолюбом.
Во время гастролей он случайно познакомился с двумя поклонницами. И понял, что влюбился с первого взгляда. Эвелина Старенченко была совсем еще юной 17-летней девушкой, студенткой музыкального училища. И, конечно, ей польстило внимание такого популярного артиста. 13-летняя разница в возрасте не смутила пару. И через полтора года встреч они узаконили отношения. Оленёнок: так Евгений ласково называл жену за огромные выразительные глаза.
Свадебный банкет организовали в ресторане «Прага» летом 1978 года. Впрочем, не все близкие певца верили в искренность чувств девушки, считая, что ей интересна только материальная сторона вопроса и статус.
Евгений не хотел никого слушать и окружил молодую супругу вниманием. И обеспечил роскошную жизнь. Такой уровень мог позволить себе далеко не каждый не то что обычный гражданин, но и занимающий высокую должность человек: четырехкомнатная квартира, «Волга», импортные наряды, дорогие украшения, отдых на заграничных курортах.
В 1984 году у супругов родился сын Сергей. Однако ни статус семейного человека, ни ребенок не уменьшили интерес поклонниц к Мартынову. Девушки дежурили в подъезде, оставляли свои фото. Но зря. Хоть в семье и случались скандалы между привыкшим к вниманию артистом и властной волевой Эвелиной, все же они были счастливы.
Потом пришла пора перемен, близились 90-е. И лирика Мартынова вышла из моды: «несоответствие времени». Певец находился в подавленном состоянии: песни вырезали из эфиров. А потом вообще перестали приглашать на съемки и концерты.
Отсутствие популярности очень отразилось на состоянии Евгения. Он стал нервничать, увлекся спиртным. Назначенные медиками препараты принимал не постоянно, а от случая к случаю. Соответственно, эффекта не было. А на увещевания родных, что такой подход опасен, Мартынов только отмахивался.
В детстве у Жени была кошка, которую он обожал. Она прожила длинную по кошачьим меркам жизнь. И пропала. Пришло ее время, обычное дело. Когда мальчик обнаружил ее мертвой в углу сарая, то рыдал взахлеб и долго не мог прийти в себя. С того времени его преследовал страх умереть в одиночестве в незнакомом месте.
Матери Евгения, когда парень уехал поступать в консерваторию, приснился сон: она явственно увидела, что хоронит старшего сына молодым. Жене о кошмаре она не рассказала, но поделилась с мужем и младшим сыном. Сон оказался вещим.
Были и другие звоночки-предчувствия. Так, к одному из последних произведений он написал фортепианное вступление, которое очень напоминало похоронный марш. Брат Юрий сказал ему об этом, но Мартынов только отмахнулся. Одному из коллег на гастролях артист рассказал, что видел во сне собственные похороны.
На фоне злоупотребления Мартынов, который раньше практически не пил, стал подозрительным. Обвинял жену в том, что она вышла за него только из-за денег. И планировал развод.
Однако планам не суждено было сбыться. В тот сентябрьский день 1990 года он должен был везти в больницу отца. Но забарахлила «Волга». И Мартынов пошел к знакомым, которые помогали ему с ремонтом. Что точно произошло дальше – никто не знает. Артиста нашли в чужом доме, в чужом подъезде. Как он всегда и боялся всю жизнь. В соответствии с официальной версией, у музыканта случился сердечный приступ. Но на помощь ему никто не пришел: прохожие посчитали, что это просто пьяный.
Вызванная только через 40 минут скорая уже ничем не смогла помочь. Официальное заключение экспертизы – сердечная недостаточность. Хотя брат говорил, что смерть могла быть и насильственной: на перилах и в лифте имелись пятна крови. Но расследование не проводилось, и домыслы и предположения так и остались всего лишь версиями.
Вдова вскоре снова вышла замуж и уехала с сыном в Испанию. А все знаки и страхи, преследовавшие главного лирика своей эпохи, сбылись: Мартынов скончался в одиночестве в незнакомом месте. Впрочем, его песни живы и будут жить, пока их помнят и поют люди.
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Статья бред. ИМХО
По аэродрому, по аэродрому
Я с тобой, Георгий, не пойду.
Правильно, Евгений, лучше сиди дома
На крыльце под яблоней в цвету.....