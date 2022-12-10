Потеря любви и популярности заставили навсегда смолкнуть голос эпохи

В 1984 году у супругов родился сын Сергей. Однако ни статус семейного человека, ни ребенок не уменьшили интерес поклонниц к Мартынову. Девушки дежурили в подъезде, оставляли свои фото. Но зря. Хоть в семье и случались скандалы между привыкшим к вниманию артистом и властной волевой Эвелиной, все же они были счастливы.

Потом пришла пора перемен, близились 90-е. И лирика Мартынова вышла из моды: «несоответствие времени». Певец находился в подавленном состоянии: песни вырезали из эфиров. А потом вообще перестали приглашать на съемки и концерты.

Отсутствие популярности очень отразилось на состоянии Евгения. Он стал нервничать, увлекся спиртным. Назначенные медиками препараты принимал не постоянно, а от случая к случаю. Соответственно, эффекта не было. А на увещевания родных, что такой подход опасен, Мартынов только отмахивался.