Советские музыкальные метаморфозы по ABBA: валюта в эмоции и пророчество о мироустройстве

Группу ABBA можно любить или не любить. Но смысла спорить с тем, что это легендарный коллектив, нет. Несмотря на невероятную популярность команды, в СССР было не так много каверов на их песни.
Совсем немного, если точнее.
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Ансамбль «Сердца четырёх» сохранил стилистическую концепцию при создании кавера на песню Thank You for the Music: две девушки, два молодых человека, легкость, молодость. Репертуар Николая и Вероники Старостиных, Евгения Прилуцкого и Ольги Журавлевой можно охарактеризовать как эстрадная советская классика.
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К сожалению, записи именно их версии «Спасибо, музыка» в Сети не нашлось.
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В части перепевок композиций шведского квартета дальше всех продвинулась советская группа «Поющие сердца». Попытка солистки Антонины Жмаковой заслуживает похвалы, хоть и уступает оригиналу в части яркости и динамичности.
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В 1979 году с кавером отметились «Веселые ребята». В советской версии никаких «мани-мани» и мира богачей нет. Приоритет отдан исключительно эмоциональной нагрузке. Только чувства. И никакого сребролюбия.
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Через 6 лет знаменитая певица Роза Рымбаева исполнила русскоязычную версию хита поп-квартета The Winner Takes It All. Песня вышла деликатной, сдержанной, но при этом артистка сохранила все исходные акценты без излишнего эмоционального напора.
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И, наконец, последняя советская кавер-версия шедевра ABBA. Точнее, уже не в полной мере и советская, поскольку дело шло к концу эпохи. И новогодняя песня в исполнении Марины Капуро на музыку Happy New Year с первым куплетом на русском вышла несколько грустной, хоть и мелодичной. Позади уходящий год, впереди – неизвестность и туманное будущее в части устройства мира. Впрочем, и исходная Happy New Year – не совсем про Новый год и праздник.
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А какая кавер-версия вам понравилась больше всего? Как вы считаете, есть ли вообще перепевки, превзошедшие по качеству и узнаваемости оригинал?
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Стальной локомотив.
Несется жизни поезд
Уходят годы в дни.
Дорогу мы мостили,
Вперед по ней пошли .
Но нас в пути настигли
Минувшего грехи.