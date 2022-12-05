Советские музыкальные метаморфозы по ABBA: валюта в эмоции и пророчество о мироустройстве

И, наконец, последняя советская кавер-версия шедевра ABBA. Точнее, уже не в полной мере и советская, поскольку дело шло к концу эпохи. И новогодняя песня в исполнении Марины Капуро на музыку Happy New Year с первым куплетом на русском вышла несколько грустной, хоть и мелодичной. Позади уходящий год, впереди – неизвестность и туманное будущее в части устройства мира. Впрочем, и исходная Happy New Year – не совсем про Новый год и праздник.