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Советские музыкальные метаморфозы по ABBA: валюта в эмоции и пророчество о мироустройстве

Советские музыкальные метаморфозы по ABBA: валюта в эмоции и пророчество о мироустройстве

Автор:
05 декабря 2022 15:00
Сообщество : RealFishki
Метки: original   АББА   Кавер   Музыка   СССР   версия   группА   интересно   перепевка   песня   
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Группу ABBA можно любить или не любить. Но смысла спорить с тем, что это легендарный коллектив, нет. Несмотря на невероятную популярность команды, в СССР было не так много каверов на их песни.

Совсем немного, если точнее.

Ансамбль «Сердца четырёх» сохранил стилистическую концепцию при создании кавера на песню Thank You for the Music: две девушки, два молодых человека, легкость, молодость. Репертуар Николая и Вероники Старостиных, Евгения Прилуцкого и Ольги Журавлевой можно охарактеризовать как эстрадная советская классика.

К сожалению, записи именно их версии «Спасибо, музыка» в Сети не нашлось.

В части перепевок композиций шведского квартета дальше всех продвинулась советская группа «Поющие сердца». Попытка солистки Антонины Жмаковой заслуживает похвалы, хоть и уступает оригиналу в части яркости и динамичности.

В 1979 году с кавером отметились «Веселые ребята». В советской версии никаких «мани-мани» и мира богачей нет. Приоритет отдан исключительно эмоциональной нагрузке. Только чувства. И никакого сребролюбия.

Через 6 лет знаменитая певица Роза Рымбаева исполнила русскоязычную версию хита поп-квартета The Winner Takes It All. Песня вышла деликатной, сдержанной, но при этом артистка сохранила все исходные акценты без излишнего эмоционального напора.

И, наконец, последняя советская кавер-версия шедевра ABBA. Точнее, уже не в полной мере и советская, поскольку дело шло к концу эпохи. И новогодняя песня в исполнении Марины Капуро на музыку Happy New Year с первым куплетом на русском вышла несколько грустной, хоть и мелодичной. Позади уходящий год, впереди – неизвестность и туманное будущее в части устройства мира. Впрочем, и исходная Happy New Year – не совсем про Новый год и праздник.

А какая кавер-версия вам понравилась больше всего? Как вы считаете, есть ли вообще перепевки, превзошедшие по качеству и узнаваемости оригинал?

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Метки: original   АББА   Кавер   Музыка   СССР   версия   группА   интересно   перепевка   песня   
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4  комментария
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1k
Шапкин Час назад
Лучший кавер - это оригинал.
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10k
Женя 41 минуту назад
Безжалостное время,
Стальной локомотив.
Несется жизни поезд
Уходят годы в дни.
Дорогу мы мостили,
Вперед по ней пошли .
Но нас в пути настигли
Минувшего грехи.
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442
Геннадий Хамидулин 58 минут назад
Марина Капуро. Остальное жалкие пародии........
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2k
Денис Ануфриев Час назад
простите,не удержался
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