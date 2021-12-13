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Какие советские фильмы, книги и песни любят россияне: опрос ВЦИОМ

Какие советские фильмы, книги и песни любят россияне: опрос ВЦИОМ (14 фото)

Автор:
13 декабря 2021 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СССР   книги   мнение   музыка   опрос   песня   советские фильмы   фильмы   
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ВЦИОМ провел опрос среди россиян об их любимых песнях, книгах и фильмов времен СССР в рамках спецпроекта «30 лет без СССР». Оказалось, что у большинства есть любимый советский фильм (82%), а у 8% такого фильма нет. Интересно, что любимого фильма производства СССР не оказалось у четвертой части всей молодежи (18-24 года).

У большинства россиян также оказались любимые советские песни (61%) и любимая советская книга (55%). Респондентам предложили лично назвать свои любимые произведения. В итоге участники перечислили по несколько десятков кинолент, музыкальных и литературных произведений времен Советского Союза.

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Лидеров, правда, не нашлось. Самые популярные произведения набрали лишь 6% голосов.

Планку в 1% голосов преодолели лишь 25 фильмов, 19 книг и 23 песни. В последнем случае учитывались даже сборные ответы, например, песни Муслима Магомаева, Аллы Пугачевой, Виктора Цоя и Анны Герман).

Оказалось также, что многие из опрошенных плохо знают историю: забавно, но роман Льва Толстого «Война и мир» тоже преодолел планку в 1%, как и роман Александра Дюма «Три мушкетера».

Любимые фильмы

Итак, любимыми кинолентами россиян стали мелодрамы «Москва слезам не верит» (6%), «Девчата» (5%). Чаще их упоминали женщины, чем мужчины, а люди старше 25 лет – чаще молодежи.

«Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» любит 4% из всех опрошенных и он оказался наиболее популярным среди молодежи – его назвали 11% опрошенных до 24 лет. Чаще о нем говорили мужчины, чем женщины.

Столько же голосов отдали за военные фильмы «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие».

За традиционный новогодне-салатный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» свой голос отдали 3% опрошенных. Одинаково этот фильм любят и мужчины, и женщины. Фильм очень популярен у молодежи: оказалось, его любят 7% из всех молодых людей.

Фильмы «Бриллиантовая рука», драма «Офицеры» и сериал «17 мгновений весны» тоже разделили по три процента. Последний оказался особенно популярным на Северном Кавказе – 10% от всех голосов.

 

Любимые песни

Среди песен нашлись свои неожиданные лидеры. Так, по 4% голосов получили гимн СССР и песня «Катюша». Первый больше любят граждане в возрасте 34-59 лет (5-7%), а «Катюшу» считают любимой молодые люди (5%). При этом она популярна и у людей в возрасте до 34 лет (7%) и до 45 лет (6%). Старшее поколение таковой ее не считает (видимо, помнят еще другие песни) – «Катюшу» назвали лишь по 2-3% опрошенных.

Интересно, что гимн особенно любят на Дальнем Востоке – 11% голосов, а «Катюшу» на Северном Кавказе (14% голосов).

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего называли песню «Прекрасное далеко» из «Гостьи из будущего» - 7%, тогда как среди всех опрошенных она едва набрала 1% голосов. При этом стоит отметить, что у 32% россиян этого возраста нет любимых советских песен.

Также больше 1% голосов набрали песни Победы («День Победы», «Священная война», «Смуглянка»), а также песня «Надежда».

 

Книги

Свои любимые книги Советского периода назвали 55% всех опрошенных. Среди них – «Как закалялась сталь» (4%), «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита». Роман Булгакова оказался наиболее популярным среди молодежи: его назвали 7% от всех опрошенных.

При этом «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Тихий Дон» Михаила Шолохова оказались молодежи безразличны.

Роман Островского наиболее популярен в Южном (8% опрошенных) и Северо-Кавказском (6%) федеральных округах, а роман Шолохова больше любят на Дальнем Востоке (9%) и не очень любят на Урале (1%). Булгаков же в фаворитах среди жителей Южного ФО и СЗФО (7 и 5 % соответственно).

Также по 2% набрали другой роман Шолохова «Поднятая целина» и роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Первый популярен у старшей категории опрошенных (более 60 лет – 4%).

«Молодую гвардию» чаще называли женщины (3 против 1%), а «книги Валентина Пикуля» и «Детские сказки, рассказы» и еще 12 книг набрали по одному проценту.

Чаще прочего молодые люди также называли роман «Пикник на Обочине» братьев Стругацких (3%), однако фильм Андрея Тарковского «Сталкер» не получил у них такой поддержки. Кроме того, 3% голосов молодежи получил другой роман Михаила Булгакова – «Собачье сердце».

В рамках этого же опроса, к слову, выяснилось, что каждый пятый Россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР, а Михаила Горбачева считают главным антигероем советской эпохи. А какие у вас любимые произведения тех лет?

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Метки: СССР   книги   мнение   музыка   опрос   песня   советские фильмы   фильмы   
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24k
Владимир Полчаса назад
Фильм Тарковского вроде и соответсвует духу книги "пикник на обочине", однако совершенно другой. Другая история, другой темп повествования.
Я фильм раза 4 таки пытался посмотреть, но не смог-скучно. Скучно капец, все что там происходит это меееееееееедленное движение по постиндустриальным пейзажам и какие то невнятные разговоры.
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16k
Сергей 14 минут назад
Лучший советский фильм на мой взгляд - "Броненосец Потёмкин". Лучшая книга - "Живые и мёртвые". Лучшая песня - "Подмосковные вечера"
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544
Mixan 39 минут назад
А это мы помним еще буржуи всех мастей! ..
И надеюсь она зазвучит когда нибудь с НОВОЙ силой ..

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