Какие советские фильмы, книги и песни любят россияне: опрос ВЦИОМ

Любимые фильмы

Итак, любимыми кинолентами россиян стали мелодрамы «Москва слезам не верит» (6%), «Девчата» (5%). Чаще их упоминали женщины, чем мужчины, а люди старше 25 лет – чаще молодежи.

«Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» любит 4% из всех опрошенных и он оказался наиболее популярным среди молодежи – его назвали 11% опрошенных до 24 лет. Чаще о нем говорили мужчины, чем женщины.