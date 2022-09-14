Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву Елизавету

Опечатку заметили лишь спустя несколько часов. Надпись убрали, но кадры, сделанные местными жителями, разошлись и в прессе, и в интернете.

Пользователи сети посоветовали украинским дипломатам учить английский, а издание The Scotsman в своей соцсети и вовсе написало "как отрезало": "Украинские соболезнования по поводу смерти королевы выглядят как акт культурного вандализма".