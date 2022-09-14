Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву Елизавету

«Бездарные сотрудники украинского посольства в Лондоне назвали покойную королеву Елизавету квир-персоной..(трансгендером)», - возмущаются в соцсетях, где выложена фотография траурной проекции на здании посольства Украины.
В припадке сочувствия британцам по случаю смерти королевы Елизаветы, сотрудники посольства 404 в Лондоне хотели составить для проекции картинку с надписью "Queen Elizabeth II 1926-2022" ("Королева Елизавета II 1926-2022")». Однако, знаний английского языка им не хватило и вместо "Queen" (королева) - получилось "Queer" — этим термином в Британии обозначают людей нетрадиционной ориентации, тех самых, которые в LGBTQ+ на букву Q).
Опечатку заметили лишь спустя несколько часов. Надпись убрали, но кадры, сделанные местными жителями, разошлись и в прессе, и в интернете.
Пользователи сети посоветовали украинским дипломатам учить английский, а издание The Scotsman в своей соцсети и вовсе написало "как отрезало": "Украинские соболезнования по поводу смерти королевы выглядят как акт культурного вандализма".
Впрочем , официальная пресса предпочла оплошность не замечать.
Напомним, Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября. Новым британским монархом стал сын королевы Чарльз, принявший имя Карл III.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И всем этим сказано!
https://www.ft.com/world/ukhttps://www.ft.com/world/uk https://www.dailymail.co.uk/home/index.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/home/index.html
https://www.scotsman.com/newshttps://www.scotsman.com/news
Наслово веришь
Не знаю, можно ли считать это первоисточником?
https://mpsh.ru/12376-posolstvo-ukrainy-v-londone-okonfuzilos-iz-za-proekcii-s-nadpisju-queer-elizabeth-ii.html?ysclid=l816w9c7oc646124309https://mpsh.ru/12376-posolstvo-ukrainy-v-londone-okonfuzilos-iz-za-proekcii-s-nadpisju-queer-elizabeth-ii.html?ysclid=l816w9c7oc646124309
Сала Украине! Хлопцам сала!