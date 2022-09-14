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Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву Елизавету

Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву Елизавету

Автор:
14 сентября 2022 00:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Queen   Queer   Украина   королева   лондон   посольство   проекция   траурная   
2055
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«Бездарные сотрудники украинского посольства в Лондоне назвали покойную королеву Елизавету квир-персоной..(трансгендером)», - возмущаются в соцсетях, где выложена фотография траурной проекции на здании посольства Украины.

В припадке сочувствия британцам по случаю смерти королевы Елизаветы, сотрудники посольства 404 в Лондоне хотели составить для проекции картинку с надписью "Queen Elizabeth II 1926-2022" ("Королева Елизавета II 1926-2022")». Однако, знаний английского языка им не хватило и вместо "Queen" (королева) - получилось "Queer" — этим термином в Британии обозначают людей нетрадиционной ориентации, тех самых, которые в LGBTQ+ на букву Q).

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Опечатку заметили лишь спустя несколько часов. Надпись убрали, но кадры, сделанные местными жителями, разошлись и в прессе, и в интернете.

Пользователи сети посоветовали украинским дипломатам учить английский, а издание The Scotsman в своей соцсети и вовсе написало "как отрезало": "Украинские соболезнования по поводу смерти королевы выглядят как акт культурного вандализма".

Впрочем , официальная пресса предпочла оплошность не замечать.

Напомним, Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября. Новым британским монархом стал сын королевы Чарльз, принявший имя Карл III. 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Queen   Queer   Украина   королева   лондон   посольство   проекция   траурная   
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20  комментариев
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10k
Sasa 8 часов назад
Лизнули. Хотели перемогу, но получилась как всегда - зрада. Это ж хохлы...
И всем этим сказано!
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−7
Thomsen 10 минут назад
И ведь верят хомяки)
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132
Arts Sitnikov 15 минут назад
Всратый вброс!!!! Перерыл многие британские издания.. ни где ни какой инфы даже на сайте https://www.scotsman.com/newshttps://www.scotsman.com/news , а также https://www.theguardian.com/internationalhttps://www.theguardian.com/international
https://www.ft.com/world/ukhttps://www.ft.com/world/uk https://www.dailymail.co.uk/home/index.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/home/index.html
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4k
A 2 часа назад
В какой им, нафиг, Евросоюз с таким английским
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
ФотоЖОП???


https://www.scotsman.com/newshttps://www.scotsman.com/news
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15k
Сергей 3 часа назад
Ну опять все у хохлов через дупу
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1k
Змей Горыныч 3 часа назад
Русских хакеров уже обвинили, чтобы свой дебилизм оправдать?
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6k
newegg 4 часа назад
Зашел на страницы Irish Examiner и The Scotsman, ничего похожего не нашел.
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6k
Tim_G 4 часа назад
где ссылка на первоисточник, Билли?
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338
adssaf afasffdsga 5 часов назад
Это ведь суржик наполовину из английского состоит ещё...
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4k
Frank Borman 8 часов назад
Бандера приде - все исправе.
Сала Украине! Хлопцам сала!
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−195
Micros 8 часов назад
Так забавно,что эта новость есть только на русскоязычных сайтах. На the.scotsman, откуда якобы эта картинка, такой новости нет.
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2k
Старичок 8 часов назад
никакого вандализма, чистейший порыв гнилой душенки. весьмиримдолжен.
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2k
Pill 9 часов назад
Продолжайте их поддерживать.
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