Смерть королевы сделала принца Уильяма с супругой миллиардерами

Уильям и его жена Кейт Миддлтон после смерти Елизаветы II не только получили новый титул, но и обзавелись солидными новыми владениями.
Внук королевы и его жена стали герцогами Корнуэльскими, а вместе с титулом супружеская чета, воспитывающая троих наследников, получила солидное состояние, достигающее по сообщениям западных СМИ 1,1 млрд. фунтов. Герцоги также стали владельцами большого числа активов типа земли, лесных и водных угодий и других объектов.
Престол по праву наследования занял отец Уильяма Чарльз, который в качестве королевского выбрал имя Карл (аналог имени Charles) и стал королём Карлом III. Его жена Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта.
С мачехой у братьев Уильяма и Гарри сложились неплохие отношения. Гарри даже как-то даже высказался о Камилле следующим образом:
«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней».
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни. Церемония прощания состоится в понедельник 19 сентября в 11.00 по лондонскому времени. После чего гроб с телом королевы будет доставлен в Виндзор для предания его земле.
По сообщению западных СМИ, 19 сентября в Великобритании будет выходным днём, чтобы представители общественности смогли выразить свое почтение усопшей и попрощаться с монархом, правившим страной рекордные 70 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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