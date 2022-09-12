Смерть королевы сделала принца Уильяма с супругой миллиардерами

С мачехой у братьев Уильяма и Гарри сложились неплохие отношения. Гарри даже как-то даже высказался о Камилле следующим образом:

«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней».