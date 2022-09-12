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Смерть королевы сделала принца Уильяма с супругой миллиардерами

Смерть королевы сделала принца Уильяма с супругой миллиардерами

Автор:
12 сентября 2022 13:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елизавета II   Чарльз   гарри   герцог   карл III   кейт миддлтон   королева   наследство   принц уильям   титул   
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Уильям и его жена Кейт Миддлтон после смерти Елизаветы II не только получили новый титул, но и обзавелись солидными новыми владениями.

Внук королевы и его жена стали герцогами Корнуэльскими, а вместе с титулом супружеская чета, воспитывающая троих наследников, получила солидное состояние, достигающее по сообщениям западных СМИ 1,1 млрд. фунтов. Герцоги также стали владельцами большого числа активов типа земли, лесных и водных угодий и других объектов.

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Престол по праву наследования занял отец Уильяма Чарльз, который в качестве королевского выбрал имя Карл (аналог имени Charles) и стал королём Карлом III. Его жена Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта.

С мачехой у братьев Уильяма и Гарри сложились неплохие отношения. Гарри даже как-то даже высказался о Камилле следующим образом:

«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней».

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни. Церемония прощания состоится в понедельник 19 сентября в 11.00 по лондонскому времени. После чего гроб с телом королевы будет доставлен в Виндзор для предания его земле.

По сообщению западных СМИ, 19 сентября в Великобритании будет выходным днём, чтобы представители общественности смогли выразить свое почтение усопшей и попрощаться с монархом, правившим страной рекордные 70 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Елизавета II   Чарльз   гарри   герцог   карл III   кейт миддлтон   королева   наследство   принц уильям   титул   
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21  комментарий
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4k
alex 44 минуты назад
а нам то что с этого дерьма?
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13k
Alex 18 минут назад
Да нам насрать... Хохлам завидовать...
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4k
Vlad Полчаса назад
Короли, принцы, герцоги плять... в сказке живут долбаящеры. Какую функцию все эти пассажиры выполняют?
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4k
Нескучный сад 40 минут назад
Вот как становятся богатыми и успешными. А потом какой-нибудь тренер по личностному росту будет молодым и не очень простакам вешать лапшу про то, что "если хотеть и работать над собой", то можно стать миллиардером.
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14k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
Прибалтика России счета выставляет за оккупацию. Почему Индия,Китая,и прочие пострадавшие от их преступлений не выставят счёт этим миллиардерам?!
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602
Легендарный В-ий Час назад
ну ничо так. а незамужних прынцесс там случаем не осталось? тока шоб с шансами на пристол?
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360
Javier Час назад
Я чет врубиться не могу. Как был Charles так и остался, только стал 3-м. Но почему в русскоязычном сегменте его стали называть Карл?
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5k
GROMOZEKA Час назад
Думаю, что и при жизни бабули, они не бедствовали
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7k
Shtoppi Час назад
Вот это, млять, новость!!!!! Молодняк унаследовал с предками награбленного.
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861
ChePaev Час назад
Да фиг с ними, считать чужое бабло, а тем более наследственное, хуже нет. Свое надо считать и работать над его приумножением.
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1k
Шурман 2 часа назад
Да и хер бы с ними , один с негретянкой связался она его так подкаблучила что все титулы растерял , бабуля умерла теперь надеется назад вернуться в родную гавань
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Ну да и насрать
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