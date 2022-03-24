Свадьба строгого режима: в британской тюрьме состоялось бракосочетание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Стеллы Морис

В "самой демократической стране" мира непосредственно к процедуре бракосочетания не допустили ни свидетелей, ни даже фотографа. По словам британских властей, фото со свадьбы Ассанжа могут представлять собой риск для безопасности, поскольку тем или иным образом просочатся в СМИ или соцсети.

В качестве свадебного костюма у Ассанжа был килт, ставший символом его шотландских корней. Тартан (особый вид клетки) для него специально разработала Вивьен Вествуд.

Она же сшила длинное белое платье в пол, в котором была невеста.

Малыши также были одеты в шотландские килты.

Журналисты запечатлели Стеллу в то момент, когда она подъехала. У стен Бермарша ее встречали сторонники Ассанжа.



