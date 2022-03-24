Свадьба строгого режима: в британской тюрьме состоялось бракосочетание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Стеллы Морис

Ассанж и Моррис были обручены пять лет. Разрешение сыграть свадьбу они получили в ноябре 2021 года. Церемония прошла в обстановке строгой секретности в британской тюрьме Белмарш.
Со своей будущей женой Ассанж познакомился в посольстве Эквадора в Лондоне. Так случилось, что Стеллу назначили его адвокатом. Пожениться пара смогла только спустя 5 лет. Это огромный срок, учитывая, что у Джулиана и Стеллы за это время появилось двое детей.
Гостями церемонии стали только охрана и самые близкие родственники молодоженов - двое братьев жениха, его отец Джон Шиптон, мать невесты, а также двое их малолетних сыновей. Об этом пишет Bloomberg.
В "самой демократической стране" мира непосредственно к процедуре бракосочетания не допустили ни свидетелей, ни даже фотографа. По словам британских властей, фото со свадьбы Ассанжа могут представлять собой риск для безопасности, поскольку тем или иным образом просочатся в СМИ или соцсети.
В качестве свадебного костюма у Ассанжа был килт, ставший символом его шотландских корней. Тартан (особый вид клетки) для него специально разработала Вивьен Вествуд.
Она же сшила длинное белое платье в пол, в котором была невеста.
Малыши также были одеты в шотландские килты.
Журналисты запечатлели Стеллу в то момент, когда она подъехала. У стен Бермарша ее встречали сторонники Ассанжа.
Жениха и невесту после гражданской церемонии благословил католический священник.
Стелла Морис заявила журналистам, собравшимся неподалёку от въезда в тюрьму, что она счастлива, но при этом ей очень грустно.
«Это не тюремная свадьба, это признание в любви и стойкости, несмотря на тюремные стены, несмотря на политические преследования, несмотря на произвольные задержания, несмотря на вред и преследования Джулиана и нашей семьи», — приводит The Guardian слова Моррис.
«Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем, и я бы хотела, чтобы он был здесь. <...> Он должен быть свободен», — сказала девушка журналистам.
63-летний Крейг Мюррей, близкий друг Ассанжа, сказал агентству новостей PA: "Я очень рад за них. Это момент надежды и любви в ужасных обстоятельствах".
Он также добавил, что его не пустили на церемонию: "Мне не разрешили войти, так как я, якобы, представляю угрозу безопасности тюрьмы" Мюррей предположил, что это может быть связано с его прежней работой в WikiLeaks.
73-летняя Вэл, которая приехала из своего дома в Бедфорде, чтобы присутствовать на свадьбе пары, описала это событие как "горько-сладкое" (bittersweet): "Хорошо, что они смогли пожениться и показать свою любовь всему миру".
Вэл - сторонница Ассанжа, которая уже 12 лет ведет кампанию за его освобождение, заявила журналистам: "Эта свадьба должна была в идеале состояться в Вестминстере, где были бы тысячи людей, а эта прекрасная пара должна иметь возможность жить вместе, как муж и жена. Но если Джулиана экстрадируют в Америку, это будет ужасно!".
Свадьба Ассанжа состоялась всего за несколько недель до третьей годовщины его драматического ареста в посольстве Эквадора в Лондоне.
Напомним, в октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В мае 2019 года Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, чуть позже прибавив еще одно.
С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.
В марте текущего года стало известно, что Верховный суд Великобритании отказал основателю организации Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Дело против журналиста перешло к главе МВД Британии Прити Пател для санкционирования процесса экстрадиции.
В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Банановые бунты: из-за ситуации на Украине протестуют эквадорские фермеры
- Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у Абрамовича долги за аренду
- В тюрьму? Да запросто: что нужно знать туристам, чтобы не загреметь за решётку
- Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой
- Конголезец женился на тройняшках, которые не хотели разлучаться
Понравилось17