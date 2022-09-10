И принц и нищий. Британские журналисты разоблачили "нищего" беженца из Украины, оказавшегося миллионером

Украинский беженец, выселенный «бессердечным» британским арендодателем, через день после того, как стало известно, что на Украине он управляет прибыльным бизнесом в сфере недвижимости и часто отдыхает в роскошном Дубае, собирается переехать в дом на берегу канала стоимостью 180 000 фунтов стерлингов и снова бесплатно. Душещипательную историю о том, как умеют люди устраиваться в жизни, поведало британское издание Daily Mail.
Четыре месяца назад 36-летний Максим Гирик, пятеро его детей, жена, мать и свекровь (всего 8 человек) прибыли в Великобританию из Незалежной по программе для беженцев "Дом для Украины", - пишет Daily Mail. В своём бунгало с двумя спальнями в Фареме семью Гирик абсолютно бесплатно приютили 40-летний лейтенант-коммандер Королевских ВМС Дадли Мальстер и его жена Келли.
В начале многодетным украинцам все сочувствовали, ведь семья расказывала, что крайне бедна, получала от государства субсидии в помощь, и, помимо этого, принимала пожертвования англичан.
Вскоре, однако, что-то пошло не так.
“Хотя отношения между нами начались приятно, потом они значительно ухудшились. Я бы сказал, что их взгляды сильно отличаются от тех, которые я усвоил во время службы в Королевском флоте, и от тех, по которым мой тесть воспитал мою жену. Отношения между нами и обвиняемыми ухудшились настолько, что мы больше не хотели, чтобы эти люди находились на нашей территории”, — рассказал журналистам Дадли Малстер.
Однако, как сообщает издание, после просьбы хозяина дома к беженцам съехать, в ответ он получил обвинение в “бессердечности” и категорический отказ выселяться. Не видя другого выхода, британец подал на беженцев в суд, но процесс затянулся на несколько месяцев.
Всё это время украинцы жили в доме моряка. Пока не случилась сенсация.
Издание MailOnline провело расследование, в результате которого выяснилось, что на самом деле Максим Гирик совсем не нищий беженец, а в недалёком прошлом высокопоставленный украинский полицейский, политик и предприимчивый бизнесмен, владеющий по крайней мере 14 квартирами, сдаваемыми в аренду в Киеве.
Как удалось выяснить MailOnline, На своем месте работы в Киевской области Максим Гирик добился стремительного роста до исполняющего обязанности начальника уголовного розыска в своем районе, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, однако многое в его карьере остается загадкой. Один из бывших арендаторов Гирика пытался даже подать против него коллективный иск, возбудив судебное дело с шестью бывшими арендаторами.
Жена г-на Гирика Ольга (на фото) также, как выяснилось, связана с полицией. В 2012 году она окончила Национальную академию внутренних дел Украины, или школу милиции:
Ко всему прочему британским журналистам удалось найти в соцсетях фотографии Гирика, судя по которым, бывший полицейский вел довольно богатый образ жизни, включая роскошный отдых в Дубае и Абу-Даби.
На слушаниях в британском суде также выяснилось, что, несмотря на то, что правительство гарантировало принимающим беженцев семьям 350 фунтов стерлингов в месяц в рамках программы "Дом для Украины", лейтенант-коммандер Мальстер не получил никаких денег.
И хотя бритнский суд, самый справедливый суд в мире, предписал Гирикам съехать от капитана Малстера, они не очень расстроились. Так как некая сердобольная англичанка, проживающая на пенсии в Новой Зеландии, разрешила Гирику абсолютно бесплатно на 6 месяцев занять свой пустующий дом в Великобритании.
К тому же, все это время с 15 июля на краудфандинговой платформе они собирали пожертвования на съем нового жилья. И в результате получили более 21 тысячи фунтов стерлингов.
Новый дом, в который переедет семья Гирик, находится в Хест-Бэнк недалеко от Ланкастера. Согласно веб-сайтам недвижимости, в особнячке, стоимостью 180 000 фунтов стерлингов, есть три спальни с двуспальными кроватями, кухня-столовая, потрясающий вид, гараж и парковка во дворе. Деньги, благодаря, в том числе наивным англичанам, у Гириков тоже есть.
А лейтенант-коммандер Мальстер тем временем нашел другую украинскую семью, которой будет помогать.
«Мы по-прежнему полны решимости помогать тем, кто бежит от этого варварского конфликта, и продолжаем поддерживать другую украинскую семью в Фэрхэме. У нас с ними сложились чудесные отношения".
Мда...жизнь их, похоже, ничему не учит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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