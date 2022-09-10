И принц и нищий. Британские журналисты разоблачили "нищего" беженца из Украины, оказавшегося миллионером

В начале многодетным украинцам все сочувствовали, ведь семья расказывала, что крайне бедна, получала от государства субсидии в помощь, и, помимо этого, принимала пожертвования англичан.

Вскоре, однако, что-то пошло не так.

“Хотя отношения между нами начались приятно, потом они значительно ухудшились. Я бы сказал, что их взгляды сильно отличаются от тех, которые я усвоил во время службы в Королевском флоте, и от тех, по которым мой тесть воспитал мою жену. Отношения между нами и обвиняемыми ухудшились настолько, что мы больше не хотели, чтобы эти люди находились на нашей территории”, — рассказал журналистам Дадли Малстер.

Однако, как сообщает издание, после просьбы хозяина дома к беженцам съехать, в ответ он получил обвинение в “бессердечности” и категорический отказ выселяться. Не видя другого выхода, британец подал на беженцев в суд, но процесс затянулся на несколько месяцев.

Всё это время украинцы жили в доме моряка. Пока не случилась сенсация.

Издание MailOnline провело расследование, в результате которого выяснилось, что на самом деле Максим Гирик совсем не нищий беженец, а в недалёком прошлом высокопоставленный украинский полицейский, политик и предприимчивый бизнесмен, владеющий по крайней мере 14 квартирами, сдаваемыми в аренду в Киеве.

Как удалось выяснить MailOnline, На своем месте работы в Киевской области Максим Гирик добился стремительного роста до исполняющего обязанности начальника уголовного розыска в своем районе, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, однако многое в его карьере остается загадкой. Один из бывших арендаторов Гирика пытался даже подать против него коллективный иск, возбудив судебное дело с шестью бывшими арендаторами.

Жена г-на Гирика Ольга (на фото) также, как выяснилось, связана с полицией. В 2012 году она окончила Национальную академию внутренних дел Украины, или школу милиции: