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И принц и нищий. Британские журналисты разоблачили "нищего" беженца из Украины, оказавшегося миллионером

И принц и нищий. Британские журналисты разоблачили "нищего" беженца из Украины, оказавшегося миллионером

Автор:
10 сентября 2022 18:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Миллионер   Украина   беженец   дом для украины   нищий   
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Украинский беженец, выселенный «бессердечным» британским арендодателем, через день после того, как стало известно, что на Украине он управляет прибыльным бизнесом в сфере недвижимости и часто отдыхает в роскошном Дубае, собирается переехать в дом на берегу канала стоимостью 180 000 фунтов стерлингов и снова бесплатно. Душещипательную историю о том, как умеют люди устраиваться в жизни, поведало британское издание Daily Mail.

Четыре месяца назад 36-летний Максим Гирик, пятеро его детей, жена, мать и свекровь (всего 8 человек) прибыли в Великобританию из Незалежной по программе для беженцев "Дом для Украины", - пишет Daily Mail. В своём бунгало с двумя спальнями в Фареме семью Гирик абсолютно бесплатно приютили 40-летний лейтенант-коммандер Королевских ВМС Дадли Мальстер и его жена Келли.

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В начале многодетным украинцам все сочувствовали, ведь семья расказывала, что крайне бедна, получала от государства субсидии в помощь, и, помимо этого, принимала пожертвования англичан.

Вскоре, однако, что-то пошло не так.

“Хотя отношения между нами начались приятно, потом они значительно ухудшились. Я бы сказал, что их взгляды сильно отличаются от тех, которые я усвоил во время службы в Королевском флоте, и от тех, по которым мой тесть воспитал мою жену. Отношения между нами и обвиняемыми ухудшились настолько, что мы больше не хотели, чтобы эти люди находились на нашей территории”, — рассказал журналистам Дадли Малстер.

Однако, как сообщает издание, после просьбы хозяина дома к беженцам съехать, в ответ он получил обвинение в “бессердечности” и категорический отказ выселяться. Не видя другого выхода, британец подал на беженцев в суд, но процесс затянулся на несколько месяцев.

Всё это время украинцы жили в доме моряка. Пока не случилась сенсация.

Издание MailOnline провело расследование, в результате которого выяснилось, что на самом деле Максим Гирик совсем не нищий беженец, а в недалёком прошлом высокопоставленный украинский полицейский, политик и предприимчивый бизнесмен, владеющий по крайней мере 14 квартирами, сдаваемыми в аренду в Киеве.

Как удалось выяснить MailOnline, На своем месте работы в Киевской области Максим Гирик добился стремительного роста до исполняющего обязанности начальника уголовного розыска в своем районе, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, однако многое в его карьере остается загадкой. Один из бывших арендаторов Гирика пытался даже подать против него коллективный иск, возбудив судебное дело с шестью бывшими арендаторами.

Жена г-на Гирика Ольга (на фото) также, как выяснилось, связана с полицией. В 2012 году она окончила Национальную академию внутренних дел Украины, или школу милиции:

Ко всему прочему британским журналистам удалось найти в соцсетях фотографии Гирика, судя по которым, бывший полицейский вел довольно богатый образ жизни, включая роскошный отдых в Дубае и Абу-Даби.

На слушаниях в британском суде также выяснилось, что, несмотря на то, что правительство гарантировало принимающим беженцев семьям 350 фунтов стерлингов в месяц в рамках программы "Дом для Украины", лейтенант-коммандер Мальстер не получил никаких денег.

И хотя бритнский суд, самый справедливый суд в мире, предписал Гирикам съехать от капитана Малстера, они не очень расстроились. Так как некая сердобольная англичанка, проживающая на пенсии в Новой Зеландии, разрешила Гирику абсолютно бесплатно на 6 месяцев занять свой пустующий дом в Великобритании.

К тому же, все это время с 15 июля на краудфандинговой платформе они собирали пожертвования на съем нового жилья. И в результате получили более 21 тысячи фунтов стерлингов.

Новый дом, в который переедет семья Гирик, находится в Хест-Бэнк недалеко от Ланкастера. Согласно веб-сайтам недвижимости, в особнячке, стоимостью 180 000 фунтов стерлингов, есть три спальни с двуспальными кроватями, кухня-столовая, потрясающий вид, гараж и парковка во дворе. Деньги, благодаря, в том числе наивным англичанам, у Гириков тоже есть.

А лейтенант-коммандер Мальстер тем временем нашел другую украинскую семью, которой будет помогать.

«Мы по-прежнему полны решимости помогать тем, кто бежит от этого варварского конфликта, и продолжаем поддерживать другую украинскую семью в Фэрхэме. У нас с ними сложились чудесные отношения".

Мда...жизнь их, похоже, ничему не учит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Миллионер   Украина   беженец   дом для украины   нищий   
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9  комментариев
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23k
Андрей 3 часа назад
Да уж, "где прошёл хохол, там еврею делать нечего"!
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1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
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frau.helena17 37 минут назад
36-летний Максим Гирик, пятеро его детей, жена, мать и свекровь. У него, оказывается, есть СВЕКРОВЬ
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1k
Шурман 2 часа назад
У нас таких кучи , слава богу бельгийцы все уже поняли . Сегодня с сыном на айкидо ездили так рядом дом престарелых , всех хохлов батчами обвешали :) сразу понятно кто есть кто :)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
27k
Квантовый переход 2 часа назад
Они нашли друг друга.Хохлы и британцы друззззя на век.
Ссылка www.youtube.com
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