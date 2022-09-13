Жанна Агузарова: подзабытая марсианка нашей эстрады

Эта эксцентричная певица известна не столько своими песнями, сколько эпатажным имиджем и поведением. То объявит себя иностранной подданной. То вдруг начинает рассказывать о своем внеземном происхождении. А то и вовсе соберется улетать на Марс.
Все это когда-то подогревало интерес к ее персоне. Жанна и сегодня часто выступает на корпоративах и ретро-вечеринках, мелькает на телевидении и светских тусовках. Да только ее былая слава осталась далеко в прошлом.
Сама певица не раз утверждала, что имеет связь с инопланетными цивилизациями и намекала на свои марсианские корни. История красивая. Но к реальности не имеет никакого отношения. На самом деле все было куда проще. Родилась Жанна вовсе не на Марсе, а в обычном поселке Тюменской области. Отец работал в редакции местной газеты, мать трудилась простым фармацевтом в аптеке.
Но чудить Жанна начала уже с детских лет. По сельским улицам разгуливала в одежде оригинального кроя и ярких цветов. А на груди у нее красовался большой зеленый кошелек. В школе стала участвовать в художественной самодеятельности. Однажды сочинила песню с текстом, состоящим из всех знакомых ей английских слов. Одноклассники относились к эксцентричной сверстнице с интересом и пониманием. А вот преподаватели частенько крутили пальцем у виска.
Свое будущее барышня не от мира сего связывала с театром. После окончания восьми классов школы пыталась поступить в театральное училище в Новосибирске, затем в Ростове-на-Дону. Но там у нее ничего не получилось. Тогда амбициозная девушка отправилась покорять Москву. Хотела поступить в Гнесинку. Но и тут вышла осечка. Зато юную марсианку с распростертыми объятиями приняли в профтехучилище, где готовили будущих маляров. Профессия абсолютно приземленная. Зато у Жанны появилась хоть какая-то постоянная крыша над головой – комната в общежитии.
В столице Жанна умудрилась потерять паспорт. Жила по чужим документам и зачем-то выдавала себя за иностранную подданную. Влилась в столичную рок-тусовку и решила попробовать себя как певица. Вначале пришла на прослушивание в группу «Крематорий». Но там барышне указали на дверь. Зато в группе «Браво» голосистую девушку оценили по достоинству и с удовольствием приняли в коллектив.
Однажды на подпольный концерт «Браво» пожаловали стражи правопорядка. Всю честную компанию доставили куда следует. Парни тогда отделались легким испугом. А вот за Агузарову взялись всерьез. Нашли у нее паспорт на имя Иванны Андерс. Оказалось, что в Москве она долгое время жила без регистрации. На девушку тут же завели дело, отправили на освидетельствование в спецлечебницу. А когда выяснилось, что с ней все в порядке, назначили наказание – принудительные работы в Сибири. Из рок-музыки Жанна выпала на целых полтора года – трудилась на лесоповале.
Однако тяжелый физический труд нисколько не изменил эксцентричную натуру Агузаровой. После отбывания наказания Жанна вернулась в «Браво», и карьера группы рванула вверх. Триумф на «Музыкальном ринге», фестивали, зарубежные концерты, выход пластинки на «Мелодии» – все шло замечательно. Но Жанна вдруг почувствовала себя звездой и захотела намного большего, чем быть просто солисткой известной группы.
В 1988 году Агузарова начала сольную карьеру. Получила, наконец, музыкальное образование, окончив музыкальное училище. И вот что удивительно. Вроде бы певица постоянно записывала какие-то песни, выпускала сольные альбомы. Снимала клипы, мелькала на телевидении. Только я вот не могу назвать ни одного ее сольного хита, соизмеримого с ее репертуаром в «Браво».
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А потом она и вовсе вроде бы заявила, что улетает в космос. И действительно вдруг исчезла со сцены. Только отправилась она вовсе не на Марс, а в Америку. Планировала продолжить свою карьеру там. Да только за океаном «русская марсианка» оказалась никому не нужна. Говорят, все свои накопления Жанна истратила за считанные дни. А без денег, связей и гражданства никто не хотел связываться с эпатажной певицей.
Верх ее карьерных достижений в США – выступления в ресторанах для эмигрантов да работа ди-джеем и водителем лимузина. Во второй половине 90-х Агузарова вернулась в Россию. Однако это была уже другая страна. И от былой популярности Жанны мало что осталось. Но певица нашла свою нишу и до сих пор имеет свою базу поклонников. Пусть и не столь обширную как хотелось бы.
Агузарова и сегодня выпускает новые альбомы со старыми песнями, дает какие-то концерты. По некоторым данным, стоимость ее выступлений на корпоративах доходит до 50 тысяч долларов. На хлеб с маслом и безбедную жизнь вполне хватает. Певица умело эпатирует публику, не боится экспериментировать с имиджем. И остается все такой же марсианкой не от мира сего. Той самой голосистой барышней, какой многие ее полюбили. А солидный возраст эпатажу совсем не помеха.
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АНТИФИШКИ
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