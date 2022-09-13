Жанна Агузарова: подзабытая марсианка нашей эстрады

Все это когда-то подогревало интерес к ее персоне. Жанна и сегодня часто выступает на корпоративах и ретро-вечеринках, мелькает на телевидении и светских тусовках. Да только ее былая слава осталась далеко в прошлом.

Сама певица не раз утверждала, что имеет связь с инопланетными цивилизациями и намекала на свои марсианские корни. История красивая. Но к реальности не имеет никакого отношения. На самом деле все было куда проще. Родилась Жанна вовсе не на Марсе, а в обычном поселке Тюменской области. Отец работал в редакции местной газеты, мать трудилась простым фармацевтом в аптеке.