Как изменились 15 популярных исполнителей девяностых-нулевых со времён выхода своих первых хитов

Многие люди до сих пор с удовольствием напевают и слушают популярные хиты двухтысячных, которые когда-то возглавляли мировые чарты. Это были невероятно крутые и мелодичные песни. Однако мало кто помнит, как выглядели исполнители в те времена, когда вышли их дебютные треки. Предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие, которое позволит заглянуть в прошлое и почувствовать те волшебные мгновения, когда любимые певцы и певицы только начинали покорять большую сцену и реализовываться в любимом деле.

Кеша (2009 и 2022)