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Полу Маккартни — 80 лет! Фотографии легендарного музыканта разных лет в компании других знаменитых людей

Полу Маккартни — 80 лет! Фотографии легендарного музыканта разных лет в компании других знаменитых людей

Автор:
19 июня 2022 08:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 80 лет   знаменитости   люди   музыкант   пол маккартни   факты   фото   
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Одному из успешнейших музыкантов и авторов песен всех времён, кавалеру ордена Британской империи и участнику небезызвестной группы The Beatles сэру Полу Маккартни исполнилось 80 лет!

Сложно в это поверить, но славные приключения The Beatles остались позади, когда Полу было всего 28 лет. Далее музыкант пустился в сольное и весьма успешное плаванье, которым занимается до сих пор. К примеру, перед самым 80-летием в июне 2022 года Маккартни проводил тур «GOT BACK» по США и Великобритании, а его последний на данный момент альбом вышел относительно недавно — в декабре 2020 года.

В честь юбилея Пола Маккартни мы решили собрать несколько его совместных фотографий вместе с другими известными людьми из разных периодов жизни музыканта. Ведь Пол был знаменитостью почти всю свою долгую жизнь и перефоткался с очень многими.


С королевой Елизаветой II, 1996 год

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На королевском открытии учебного заведения Liverpool Institute for Performing Arts, основанного в том числе самим Полом.


С Элтоном Джоном, 2002 год

С Джонни Деппом на съёмках фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», 2015 год

Музыкант сыграл дядю капитана Джека Воробья.


С Боно и Фредди Меркьюри на концерте Live Aid, 1985 год

С Майклом Джексоном в студии, 1983 год

С Тейлор Свифт на обложке журнала Rolling Stone, 2020 год

С Миком Джаггером на вокзале Юстон в Лондоне, 1967 год

С Лиамом Галлахером из группы Oasis, 2012 год

Со Стиви Уандером, 1982 год

С Дэвидом Боуи, 1985 год

С Ринго Старром на премьере документального фильма «Битлз: Восемь дней в неделю», 2016 год

С Джорджем Харрисоном во время студийной работы над проектом Get Back, 1969 год

С Джоном Ленноном, 1965 год

Джон Бон Джови исполняет Полу поздравительную песню

Концерт в Нью-Джерси, 17 июня 2022 года!


Бонус: Пол и его «Martha My Dear», 1969 год

Порода любимой собаки Пола — бобтейл.


В честь 80-летнего юбилея легенды самое время послушать что-нибудь из Wings, The Beatles или обратиться к последнему сольному альбому музыканта «McCartney III».

С днём рождения, Пол!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 80 лет   знаменитости   люди   музыкант   пол маккартни   факты   фото   
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4  комментария
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2k
Elgamul 54 минуты назад
С дочкой
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30k
Slonyash 17 минут назад
С Днем рождения!
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15k
Вася 21 минуту назад
полмаккартни хорошо, но целый лучше

Ссылка coub.com
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108
Александер 2 часа назад
Super!
С юбилеем!
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