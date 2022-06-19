Полу Маккартни — 80 лет! Фотографии легендарного музыканта разных лет в компании других знаменитых людей

Одному из успешнейших музыкантов и авторов песен всех времён, кавалеру ордена Британской империи и участнику небезызвестной группы The Beatles сэру Полу Маккартни исполнилось 80 лет!
Сложно в это поверить, но славные приключения The Beatles остались позади, когда Полу было всего 28 лет. Далее музыкант пустился в сольное и весьма успешное плаванье, которым занимается до сих пор. К примеру, перед самым 80-летием в июне 2022 года Маккартни проводил тур «GOT BACK» по США и Великобритании, а его последний на данный момент альбом вышел относительно недавно — в декабре 2020 года.
В честь юбилея Пола Маккартни мы решили собрать несколько его совместных фотографий вместе с другими известными людьми из разных периодов жизни музыканта. Ведь Пол был знаменитостью почти всю свою долгую жизнь и перефоткался с очень многими.
С королевой Елизаветой II, 1996 год
На королевском открытии учебного заведения Liverpool Institute for Performing Arts, основанного в том числе самим Полом.
С Элтоном Джоном, 2002 год
С Джонни Деппом на съёмках фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», 2015 год
Музыкант сыграл дядю капитана Джека Воробья.
С Боно и Фредди Меркьюри на концерте Live Aid, 1985 год
С Майклом Джексоном в студии, 1983 год
С Тейлор Свифт на обложке журнала Rolling Stone, 2020 год
С Миком Джаггером на вокзале Юстон в Лондоне, 1967 год
С Лиамом Галлахером из группы Oasis, 2012 год
Со Стиви Уандером, 1982 год
С Дэвидом Боуи, 1985 год
С Ринго Старром на премьере документального фильма «Битлз: Восемь дней в неделю», 2016 год
С Джорджем Харрисоном во время студийной работы над проектом Get Back, 1969 год
С Джоном Ленноном, 1965 год
Джон Бон Джови исполняет Полу поздравительную песню
Концерт в Нью-Джерси, 17 июня 2022 года!
Бонус: Пол и его «Martha My Dear», 1969 год
Порода любимой собаки Пола — бобтейл.
В честь 80-летнего юбилея легенды самое время послушать что-нибудь из Wings, The Beatles или обратиться к последнему сольному альбому музыканта «McCartney III».
С днём рождения, Пол!
Источник:
АНТИФИШКИ
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С юбилеем!