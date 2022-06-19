Полу Маккартни — 80 лет! Фотографии легендарного музыканта разных лет в компании других знаменитых людей

Сложно в это поверить, но славные приключения The Beatles остались позади, когда Полу было всего 28 лет. Далее музыкант пустился в сольное и весьма успешное плаванье, которым занимается до сих пор. К примеру, перед самым 80-летием в июне 2022 года Маккартни проводил тур «GOT BACK» по США и Великобритании, а его последний на данный момент альбом вышел относительно недавно — в декабре 2020 года.

В честь юбилея Пола Маккартни мы решили собрать несколько его совместных фотографий вместе с другими известными людьми из разных периодов жизни музыканта. Ведь Пол был знаменитостью почти всю свою долгую жизнь и перефоткался с очень многими.

С королевой Елизаветой II, 1996 год