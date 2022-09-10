Советское новаторство: гениальные проекты СССР, так и не получившие жизнь

При поддержке Канады и США проект должен был быть реализован за 10 лет. Но, вероятно, к лучшему, что он всё-таки не был воплощён в жизнь, ведь перед строительством необходимо было провести серию направленных атомных взрывов мощностью как 20 бомб сброшенных на Японию. Каким бы был эффект, остаётся только догадываться.

Нельзя обойти стороной и лунную базу, которую планировали обжить к концу 80-х годов. На ней должны были разместить 3 жилых модуля, несколько вспомогательных, типа медпункта и лаборатории и даже собственный атомный реактор.