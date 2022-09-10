Советское новаторство: гениальные проекты СССР, так и не получившие жизнь

Советских разработчиков, учёных и архитекторов сложно переплюнуть по смелости, ведь вопреки мнению о суровости режима они умудрялись продвигать новаторские, по-настоящему удивительные проекты, которые точно привлеки к себе внимание и сегодня.
И вот лишь некоторые из них.
Начнём с Дворца Советов, считавшегося самым грандиозным спроектированным сооружением в СССР. Ведь высота этого 100-этажного здания должна была составить 421 метр.
Идея о его постройке была выдвинута в год образования Советского Союза, а в конце 30-х годов власти утвердили реализацию проекта. Однако реальные возможности не смогли сравниться с амбициями из-за нехватки материалов и средств. А начало Великой Отечественной войны и вовсе перечеркнуло все планы.
Если бы не развал СССР, вероятно, на ваших ПК вместо привычного Windows красовалась бы операционная система ДЕМОС. По сути, она представляла собой аналог UNIX, адаптированного под советские реалии в середине 80-х годов. Тем не менее, до широкого пользования система так и не добралась из-за закрытия проекта в начале 90-х.
О планируемом Пантеоне особо много ничего не скажешь, ведь он представлял собой усыпальницу высшего руководства СССР. Если бы его всё-таки построили, вероятно, Ленин уже лежал бы не в Мавзолее.
А вот Дом Аэрофлота, который планировали возвести ещё в 30-х годах, должен был стать неким памятником советским героям-лётчикам. Именно такое здание аэродинамической формы должно было появиться рядом с Белорусским вокзалом. Несмотря на то, что сам проект не был реализован, его наработки решили применить при строительстве здания Правительства.
В 1950 году в СССР решили реализовать идею соединения Сахалина с материком, зародившуюся ещё в царскую эпоху. На стройку согнали около 30 тыс. человек, среди которых в основном были военные и узники ГУЛАГа. Сахалинский тоннель должен был появиться за 5 лет, и уже даже были проведены подготовительные работы, однако после смерти Сталина проект довольно быстро свернули.
А вот плотину через Берингов пролив не позволила построить начавшаяся холодная война. СССР планировал построить дамбу, чтобы изменить климат в северных регионах страны для развития сельского хозяйства. Плюс на этой самой дамбе можно было построить дорогу, соединяющую Европу и Америку по суше.
При поддержке Канады и США проект должен был быть реализован за 10 лет. Но, вероятно, к лучшему, что он всё-таки не был воплощён в жизнь, ведь перед строительством необходимо было провести серию направленных атомных взрывов мощностью как 20 бомб сброшенных на Японию. Каким бы был эффект, остаётся только догадываться.
Нельзя обойти стороной и лунную базу, которую планировали обжить к концу 80-х годов. На ней должны были разместить 3 жилых модуля, несколько вспомогательных, типа медпункта и лаборатории и даже собственный атомный реактор.
От планов пришлось отказаться в 1972 году, когда в самый разгар работ произошла четвёртая подряд авария с ракетоносителем, который и должен был доставлять все эти модули на Луну.
Если бы здание Наркомата тяжёлой промышленности, площадью 4 гектара, было построено, Красная площадь сегодня была бы гораздо меньше. Строительство первых объектов даже было начато, однако проект свернули после смерти главы Наркомата Орджоникидзе.
Ну и закончим поворотом сибирских рек (разумеется, в прямом смысле разворачивать их никто не планировал). Суть проекта заключалась в переводе части стока некоторых рек, вроде Оби и Иртыша, а засушливые области СССР. Над реализацией корпели около 160 научных и производственных организаций, однако здравый смысл всё-таки взял верх.
Советские академики смогли вразумить советское руководство оставить реки в покое. Да и, учитывая, как сегодня ведёт себя природа, неизвестно, чем бы всё это закончилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У буржуев в 30-е годы циклопические мега-проекты предполагали всё же полезность и утилитарность - например, круговой аэропорт в центре Лондона с опорой на крыши домов. Ну, или современные всякие пирамиды Шимицу.
Не совсем понимаю, в чём именно автор узрел гениальность представленных прожектов) Назвать "гениальной" идею Борисова по строительству плотины через Берингов пролив? Для начала недурно было бы прочесть хотя бы по диагонали его книгу "Может ли человек изменить климат" (кстати, 1970-го года издания), которая представляется нездоровой ненаучной фантастикой. Точнее, фантасмагорией. А потом подробнее рассмотреть его бредовый проект. Даже учитывая амбиции "покорителей природы" образца 50-60-х годов, эта идея не укладывается в рамки здравого смысла.
< не позволила построить начавшаяся холодная война >
Чушь. Борисов зарегистрировал свой проект в Совмине в 1957 году, когда ХВ шла вовсю.
< однако здравый смысл всё-таки взял верх >
и слава богу. Вернее, мозгу.