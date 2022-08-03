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Фото свадеб времен СССР, наполненных душевной советской атмосферой

Фото свадеб времен СССР, наполненных душевной советской атмосферой

Автор:
03 августа 2022 22:11
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Советский союз   брак в СССР   интересно   свадьбы   советские свадьбы   фото   
1613
16

Свадьба в СССР считалась особым событием. Правда не у всех были средства на шикарный банкет. Воспоминаний с того дня от этого было не меньше. Мы собрали 15 классных и душевных кадров того времени.

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А как вы относитесь вообще к свадьбам?

Источник:

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Метки: СССР   Советский союз   брак в СССР   интересно   свадьбы   советские свадьбы   фото   
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7  комментариев
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5k
Fishki_surfer 54 минуты назад
>>> По прическам сразу время понять можно

По афише и цветам можно понять. Не раньше июня 1988г.
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4k
SR Минуту назад
Не надоело идеализировать прошлое? Почему нет фотографий пьяных драк с этих "праздников", почему не говориться о талонах на обручальные кольца, одежду и алкоголь, которые выдавались к этому "действу"? Давайте уж всю правду говорить и показывать, а не только эти "пасхальные картинки".
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263
Antik-Taktik Минуту назад
Этим всё сказано
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26
Андрей Л 2 минуты назад
Я думаю пора уже фишки переименовать в: "Подрочим на СССР". Ну а че? За год до войны все началось это тут всплывать. А теперь нонстоп. Пост за постом. Как-то уже тошнит. СССР нет, мы тоже не они и хвалиться тамошними достижениями странно. Утомляет. Давайте про достижения в России? А? Звучит?
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87
Аврашалом Маркович 17 минут назад
Кто в курсе, с какого года в СССР изготавливались такие дивные рекламные конструкции?
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2k
Трям Полчаса назад
Словно слушают зачитывание приговора...
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7k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Я извиняюсь, какие годы автор считает "ранним СССР"?
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Спелая кукурузинка

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