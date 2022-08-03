Фото свадеб времен СССР, наполненных душевной советской атмосферой

1613
16
Свадьба в СССР считалась особым событием. Правда не у всех были средства на шикарный банкет. Воспоминаний с того дня от этого было не меньше. Мы собрали 15 классных и душевных кадров того времени.
×
×
А как вы относитесь вообще к свадьбам?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти
- Советские таунхаусы: зачем в СССР строили малоэтажные панельки
- Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас
- Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
- Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве
Новости партнёров
По афише и цветам можно понять. Не раньше июня 1988г.