Как в СССР наказывали за интимную связь с иностранцем

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Пьеса Леонида Зорина "Варшавская мелодия" до сих ставится в российских театрах. Действие пьесы происходит в послевоенной Москве, где бывший фронотовик знакомится с польской девушкой и между ними вспыхивает любовь.
Кажется, что их ждет впереди только счастье: они строят планы, хотят пожениться после того, как окончится учеба девушки и они заработают немножко денег. Но в феврале выходит указ, который запрещает браки "между гражданами СССР и иностранцами". Жизнь молодых влюбленных разделилась на "до" и "после" этого очередного советского бреда.
Этот нелепый документ разрушил не одну жизнь, став препятствием между влюбленными.
Этот нелепый документ разрушил не одну жизнь, став препятствием между влюбленными.
Татьяна Окуневская и маршал из Югославии
Татьяна родилась в 1914 году и впервые попала на экраны 17-летней девушкой. Ее заметили уже после первой роли и карьера ее пошла в гору. В 1937 году ее отец был арестован и расстрелян как "враг народа". Актриса была уволена из театра и ее перестали снимать в кино.
Окуневская была в отчаянии и вышла замуж за писателя Бориса Горбратова. И в 1946 году оказалась в Югославии в составе советской делегации, где в нее страстно влюбился маршал и будущий президент Югославии Иосип Броз Тито. Он уговаривал ее остаться, хотел жениться на ней, обещал создать для нее киностудию. Татьяна очаровалась таким галантным и красивым мужчиной, но все же вернулась в СССР. И все это привело к неприятностям.
Татьяну Окуневскую арестовали дома "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Актриса получила 10 лет строгого режима. Муж ее, Горбатов, Татьяну быстро забыл, потом выселил из своей квартиры ее пожилую мать и женился на другой девушке.
После выхода из лагеря Татьяна забыла о карьере актрисы, но до самой смерти в 88 лет, она оставалась очень красивой женщиной, которая вскружила голову не одному мужчине.
Окуневская была в отчаянии и вышла замуж за писателя Бориса Горбратова. И в 1946 году оказалась в Югославии в составе советской делегации, где в нее страстно влюбился маршал и будущий президент Югославии Иосип Броз Тито. Он уговаривал ее остаться, хотел жениться на ней, обещал создать для нее киностудию. Татьяна очаровалась таким галантным и красивым мужчиной, но все же вернулась в СССР. И все это привело к неприятностям.
Татьяну Окуневскую арестовали дома "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Актриса получила 10 лет строгого режима. Муж ее, Горбатов, Татьяну быстро забыл, потом выселил из своей квартиры ее пожилую мать и женился на другой девушке.
После выхода из лагеря Татьяна забыла о карьере актрисы, но до самой смерти в 88 лет, она оставалась очень красивой женщиной, которая вскружила голову не одному мужчине.
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Зоя Федорова и американский солдат
Судьба актрисы похожа на судьбу Татьяны Окуневской: ее отца тоже арестовали как "врага народа", как раз в момент, когда ее карьера пошла в гору. Но Зоя смогла не только продолжить работу, но и даже вытащить отца из тюрьмы. Ходили слухи, что к ней был очень благосклонен Лаврентий Берия.
В 1945 году Федорова познакомилась с сотрудникам американской военной миссии Джексоном Тэйтом. Между ними завязались отношения, влюблённые хотели пожениться. Но когда война кончилась, то американцы быстро превратились из союзников во врагов. Тэйт был быстро выслан из СССР и службы позаботились, чтобы между ним и Зоей прекратилась любая связь.
Джексон даже не узнал, что в СССР у него родилась дочь. А вскоре Зоя была арестована. После пыток актрису приговорили к 25 годам тюремного заключения "за шпионаж". На свободу Федорова вышла только в 1955 году, через два года, как умер Сталин.
В 1945 году Федорова познакомилась с сотрудникам американской военной миссии Джексоном Тэйтом. Между ними завязались отношения, влюблённые хотели пожениться. Но когда война кончилась, то американцы быстро превратились из союзников во врагов. Тэйт был быстро выслан из СССР и службы позаботились, чтобы между ним и Зоей прекратилась любая связь.
Джексон даже не узнал, что в СССР у него родилась дочь. А вскоре Зоя была арестована. После пыток актрису приговорили к 25 годам тюремного заключения "за шпионаж". На свободу Федорова вышла только в 1955 году, через два года, как умер Сталин.
Таким образом карались и другие граждане Советского Союза, которые осмеливались влюбляться в иностранцев.
Официальное объяснение этого запрета - защитить несчастных советских людей, которые за границей могли подвергнуться "тлетворному влиянию Запада". Но на самом деле советские власти были встревожены тем количеством граждан, что не пожелали вернуться в крепкие объятия Родины после войны. К таким вот "изменникам" и "предателям" относили бывших пленных и угнанных в Германию: кто-то встретил там свою любовь, а кто-то и вовсе решил остаться, чтобы избежать проблем в СССР. Данные разнятся - от 500 тысяч до 2 млн человек остались тогда за границей.
Советские девушки могли завести роман с иностранными спортсменами, дипломатами, артистами, приезжающими в СССР и уезжали с ним. Конечно такое безобразие надо было останавливать - надо же и страну кому-то восстанавливать после войны.
Официальное объяснение этого запрета - защитить несчастных советских людей, которые за границей могли подвергнуться "тлетворному влиянию Запада". Но на самом деле советские власти были встревожены тем количеством граждан, что не пожелали вернуться в крепкие объятия Родины после войны. К таким вот "изменникам" и "предателям" относили бывших пленных и угнанных в Германию: кто-то встретил там свою любовь, а кто-то и вовсе решил остаться, чтобы избежать проблем в СССР. Данные разнятся - от 500 тысяч до 2 млн человек остались тогда за границей.
Советские девушки могли завести роман с иностранными спортсменами, дипломатами, артистами, приезжающими в СССР и уезжали с ним. Конечно такое безобразие надо было останавливать - надо же и страну кому-то восстанавливать после войны.
Тюрьма вместо свадьбы
После Указа многие советские женщины стали попадать в списки "предателей". Ведь именно так громко называли тех, кто хотел уехать из страны, чтобы присоединиться к любимому. Их запросто обвиняли в шпионаже и приговаривали к очень серьёзным срокам. Если шел вопрос о гражданине социалистической страны, то приговор мог быть немножко мягче, но все равно никакой свадьбы.
Этот бред прекратился только после смерти Сталина. Официально его отменили только в 1969 году, но все равно, если девушку замечали в дружбе с иностранцем, то могли выгнать с работы и приплести статью за "тунеядство". Ну и самое любимо - чихвостить на общественных собраниях.
КГБ быстренько сориентировалось: они замечали всех, кто заводил отношения с иностранцами, вербовали их, внедряя за границей своих людей. Таким образом выдавалось разрешение на брак с гражданином другой страны.
КГБ быстренько сориентировалось: они замечали всех, кто заводил отношения с иностранцами, вербовали их, внедряя за границей своих людей. Таким образом выдавалось разрешение на брак с гражданином другой страны.
Брежневская эпоха
Период "оттепели" уже спокойно позволял жениться и выходить замуж за иностранных граждан, чем воспользовались те, кто хотел уехать из страны. Количество фиктивных браков существенно выросло.
В 70-х в СССР было зарегистрировано несколько тысяч международных браков. В 80-х они исчислялись уже десятками тысяч, а в 90-х, по некоторым данным, в одну только Америку из России и СНГ уехали 75 тысяч женихов и невест.
В 70-х в СССР было зарегистрировано несколько тысяч международных браков. В 80-х они исчислялись уже десятками тысяч, а в 90-х, по некоторым данным, в одну только Америку из России и СНГ уехали 75 тысяч женихов и невест.
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