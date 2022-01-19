Как в СССР наказывали за интимную связь с иностранцем

Татьяна родилась в 1914 году и впервые попала на экраны 17-летней девушкой. Ее заметили уже после первой роли и карьера ее пошла в гору. В 1937 году ее отец был арестован и расстрелян как "враг народа". Актриса была уволена из театра и ее перестали снимать в кино.

Окуневская была в отчаянии и вышла замуж за писателя Бориса Горбратова. И в 1946 году оказалась в Югославии в составе советской делегации, где в нее страстно влюбился маршал и будущий президент Югославии Иосип Броз Тито. Он уговаривал ее остаться, хотел жениться на ней, обещал создать для нее киностудию. Татьяна очаровалась таким галантным и красивым мужчиной, но все же вернулась в СССР. И все это привело к неприятностям.

Татьяну Окуневскую арестовали дома "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Актриса получила 10 лет строгого режима. Муж ее, Горбатов, Татьяну быстро забыл, потом выселил из своей квартиры ее пожилую мать и женился на другой девушке.

После выхода из лагеря Татьяна забыла о карьере актрисы, но до самой смерти в 88 лет, она оставалась очень красивой женщиной, которая вскружила голову не одному мужчине.