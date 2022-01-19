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Как в СССР наказывали за интимную связь с иностранцем

Как в СССР наказывали за интимную связь с иностранцем (8 фото)

Автор:
19 января 2022 17:55
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Советский союз   запреты   история   отношения   факты   
1294
8
Пьеса Леонида Зорина "Варшавская мелодия" до сих ставится в российских театрах. Действие пьесы происходит в послевоенной Москве, где бывший фронотовик знакомится с польской девушкой и между ними вспыхивает любовь.
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Метки: СССР   Советский союз   запреты   история   отношения   факты   
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9  комментариев
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3k
RALEXXX 38 минут назад
У меня был приятель, который несколько лет сидел в отказе, и, чтобы получить возможность уехать, женился на студентке УДН из Перу. Не выпустили всё равно! Уехал только в 87м , когда Горбачёв стал выпускать.
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36k
Netyn 7 минут назад
Как-как, расстреляли всех
Некоторых по 2-3 раза
Очевидно же
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31k
Растрелли В.В. 16 минут назад
Как же ласково обходился совок со своими гражданами! Бей своих, чтобы чужие боялись!
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851
SilentBob 21 минуту назад
белая бумага, чёрная печать...
Ссылка youtu.be
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3k
* You All 22 минуты назад
сейчас бы пришлось как нельзя кстати. а за то что рожают от всяких чурок,дагов и нигеров вообще к стенке ставить
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3k
RALEXXX Полчаса назад
В кругу моего студенческого общения была девушка, которая училась в МГУ. Там она познакомилась с американцем, который стажировался по славистике и через какое-то время вышла за него замуж. Был очень большой скандал со всеуниверситетским комсомольским собранием, на котором её торжественно исключили из комсомола, рекомендовали исключить из университета, что и было незамедлительно сделано с формулировкой «как недостойную звания советского студента».
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41
Роман Полчаса назад
А еще Марина Прусакова, супруга того самого Ли Харви Освальда, которых выпустили из СССР в 1962 году.
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10k
nihilists 49 минут назад
Окуневская снималась в кино после срока! В 1954 году Окуневская была выпущена на свободу и вернулась в труппу театра им. Ленинского комсомола, в котором работала до 1959 года. С 1959 по 1979 год артистка Госконцерта и Москонцерта.
1957 Ночной патруль Раиса Копницкая
1965 Звезда балета Екатерина Васильевна
1975 Звезда пленительного счастья графиня Лаваль
1982 Таинственный старик актриса театра
1982 Возвращение резидента Линда Стачевская
1985 Странная история доктора Джекила и мистера Хайда старуха
1986 Конец операции «Резидент» Стачевская
1989 Лёгкие шаги Зоя Никитична Фетяска
1990 Сон девственницы
1993 Дикая любовь прабабушка Сьюзен
1993 Короткое дыхание любви Ольга Кирилловна
1993 Тоннель
1995 Принципиальный и жалостливый взгляд мать Али
2000 Нет смерти для меня камео
2000 Дом для богатых Анна Казимировна
2001 Граница. Таёжный роман Татьяна Львовна, бабушка Альбины
2001 Сезон охоты 2 Бутурлина
2001 Сверчок за очагом Миссис Филдинг
Зоя Фёдорва точно также!
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3k
Egoro 56 минут назад
А почему не раскрыт довоенный период, это же тоже СССР
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