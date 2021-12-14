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Амбициозные проекты СССР, которые так и не реализовали

Амбициозные проекты СССР, которые так и не реализовали (6 фото)

Автор:
14 декабря 2021 16:10
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   изобретения   интересное   наука   советские изобретения   советские ученые   факты   
1050
6
Советскими учеными было разработано много достаточно крупных проектов, которые были признаны гениальными, но их, пор ряду причин, свернули.
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Метки: СССР   изобретения   интересное   наука   советские изобретения   советские ученые   факты   
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6  комментариев
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1k
Dorell 56 минут назад
Самый амбицозный проект, который так и не реализовали, это Светлое будущее.
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
ЭКИП
-----
экип бездарно просрали...
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9
Сергей 40 минут назад
Признаны гениальными, но бесперспективными. На бумаге можно квантовый телепорт накидать, только технологий для реализации нет.
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968
Kusok 46 минут назад
Припоминаю еще два проекта - построение коммунизма к 1980 году и обеспечение квартирами к 2000.
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14k
Андрей Ватрушкин 59 минут назад
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