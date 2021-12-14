Амбициозные проекты СССР, которые так и не реализовали

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Советскими учеными было разработано много достаточно крупных проектов, которые были признаны гениальными, но их, пор ряду причин, свернули.
Какие-то оказались невыгодными с точки зрения экономии, другие просто опережали свое время и им не хватало технологий. Может быть про них вспомнят и реализуют сейчас, чтобы их можно было увидеть в действии?
Башня Никитина - Травуша
Это один из самых высоких небоскребов, когда-либо спроектированных, с расчетной высотой 4000 метров. Работа над этой программой началась в 1966 году советскими учеными Николаем Никитиными и Владимиром Травуша.
Этот небоскрёб проектировался для Японии и в нем должны были жить 500 тысяч человек. Этот проект учел сложности возведения инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Также была учтена повышенная сейсмическая активность японских островов и частые ураганные ветры.
В 1969 проект закрыли. Слишком дорого стоил. Чертежи стали основной основой для других планируемых зданий, которые тоже так и не построили - слишком дорого.
Этот небоскрёб проектировался для Японии и в нем должны были жить 500 тысяч человек. Этот проект учел сложности возведения инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Также была учтена повышенная сейсмическая активность японских островов и частые ураганные ветры.
В 1969 проект закрыли. Слишком дорого стоил. Чертежи стали основной основой для других планируемых зданий, которые тоже так и не построили - слишком дорого.
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Терра-3
Это был экспериментальный комплекс противоракетной и противокосмической обороны, который базировался на лазерном оружии. Проект развивался с 1965 года и у него были достаточно противоречивые результаты.
Терра-3 была способна находить и уточнять координаты космических спутников и поражать их светочувствительную аппаратуру. Для уничтожения вражеских боеголовок мощности луча просто не хватало. В 1992 году разработки Терра-3 были остановлены.
Руководитель проекта Николай Басов заявил, что отрицательный результат - это тоже результат. Отечественные инженеры выяснили, что использовать лазер в качестве ПРО не смогут ни они, ни кто-то другой: технология и так время опережала.
Терра-3 была способна находить и уточнять координаты космических спутников и поражать их светочувствительную аппаратуру. Для уничтожения вражеских боеголовок мощности луча просто не хватало. В 1992 году разработки Терра-3 были остановлены.
Руководитель проекта Николай Басов заявил, что отрицательный результат - это тоже результат. Отечественные инженеры выяснили, что использовать лазер в качестве ПРО не смогут ни они, ни кто-то другой: технология и так время опережала.
Шаропоезд
Этот проект предложил в 1929 году Николай Ярмольчук. Это был монорельс на шарообразных колесах с электродвигателями внутри. Конструкция должна была передвигаться по бетонному. полукруглому желобу.Планировалось, что машина будет развивать скорость до 300 км/ч.
Но в 1933 году экспертная комиссия выявила серьезные недостатки в модели. Этот зимний бетонный желоб покрывается наледью и движение на максимальной скорости становилось просто-напросто опасным.
Ну и прокладка нового пути и налаживание производства двигателей для поезда требовали очень больших денег. Проект назвали "экономически невыгодным".
Но в 1933 году экспертная комиссия выявила серьезные недостатки в модели. Этот зимний бетонный желоб покрывается наледью и движение на максимальной скорости становилось просто-напросто опасным.
Ну и прокладка нового пути и налаживание производства двигателей для поезда требовали очень больших денег. Проект назвали "экономически невыгодным".
ЭКИП
Этот многофункциональный безаэродномный летательный аппарата, внешне напоминающий летающую тарелку. Его изобрел авиаконструктор Лев Щукин еще в начале 1980-х. Аппарат может летать на высоте от 3 до 10 км на скорости до 610 км/ч. Предельная дальность полета - 6000 км.
Строение было по схеме "несущее крыло" и аппарат был вместительнее обычного самолета, экономно расходовал топливо и был дешевле в производстве.
ЭКИП был модифицирован под массу целей. В один из проектов вмещалось до 1200 человек. Машина также должна была пойти на вооружение. Она была построена из карбона, была малозаметной для тепловых, акустических и радиолокационных приборов.
Проект в СССР вызвал колоссальный интерес, а вот России был уже не нужен. В двухтысячных конструкторы нашли в США инвесторов, но те категорически отказались финансировать производство машин в России, выступив с требованием о создании заводов только в Штатах.
Строение было по схеме "несущее крыло" и аппарат был вместительнее обычного самолета, экономно расходовал топливо и был дешевле в производстве.
ЭКИП был модифицирован под массу целей. В один из проектов вмещалось до 1200 человек. Машина также должна была пойти на вооружение. Она была построена из карбона, была малозаметной для тепловых, акустических и радиолокационных приборов.
Проект в СССР вызвал колоссальный интерес, а вот России был уже не нужен. В двухтысячных конструкторы нашли в США инвесторов, но те категорически отказались финансировать производство машин в России, выступив с требованием о создании заводов только в Штатах.
Лунная база "Звезда"
Это жилая база для девяти космонавтов, которая состояла из командного пункта, склада, мастерской, лаборатории, кухни, спортзала и трех жилых отсеков.
Проект был готов к 1971 году. Предполагалось, что энергию для базы должен производить ядерный реактор, а воду советские ученые планировали производить на месте: кислород извлекать из грунта, а легкий водород везти с собой.
Также "Звезда" предусматривала наличие буровой установки и тягача, который бы позволил перемещать станцию. Стоимость всего проекта была оценена в 50 млрд рублей. Таких денег у страны не нашлось и проект свернули.
Проект был готов к 1971 году. Предполагалось, что энергию для базы должен производить ядерный реактор, а воду советские ученые планировали производить на месте: кислород извлекать из грунта, а легкий водород везти с собой.
Также "Звезда" предусматривала наличие буровой установки и тягача, который бы позволил перемещать станцию. Стоимость всего проекта была оценена в 50 млрд рублей. Таких денег у страны не нашлось и проект свернули.
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