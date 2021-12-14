Амбициозные проекты СССР, которые так и не реализовали

Этот многофункциональный безаэродномный летательный аппарата, внешне напоминающий летающую тарелку. Его изобрел авиаконструктор Лев Щукин еще в начале 1980-х. Аппарат может летать на высоте от 3 до 10 км на скорости до 610 км/ч. Предельная дальность полета - 6000 км.

Строение было по схеме "несущее крыло" и аппарат был вместительнее обычного самолета, экономно расходовал топливо и был дешевле в производстве.

ЭКИП был модифицирован под массу целей. В один из проектов вмещалось до 1200 человек. Машина также должна была пойти на вооружение. Она была построена из карбона, была малозаметной для тепловых, акустических и радиолокационных приборов.

Проект в СССР вызвал колоссальный интерес, а вот России был уже не нужен. В двухтысячных конструкторы нашли в США инвесторов, но те категорически отказались финансировать производство машин в России, выступив с требованием о создании заводов только в Штатах.