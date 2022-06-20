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Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти

Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти

Автор:
20 июня 2022 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: СССР   Советский союз   вещи   интересно   ностальгия   смекалка   фото   
3150
7

Смекалка советских людей поражает. Из-за дефицита или от скуки были созданы эти вещи, но до сих пор аналогов этих вещей не найти нигде. Конечно, предприимчивые китайцы из копируют, но родом эти вещи из СССР.

Так чего же необычного придумали в СССР?

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Что такое волейбол все знают, но в СССР появился ещё один вид спорта - пионербол. В 1930-х годах граждане Советского Союза придумали облегчённый вариант волейбола. Дело в том, что в волейбол хорошо играть получалось далеко не у всех школьников, поэтому тренеры немного изменили правила. В пионерболе мяч можно ловить, когда в волейболе его можно только отбивать.

Начнём с того, что обычной сгущёнки в мире почти нет. А там, где она есть, все знают, откуда эта сладость родом. Но в СССР люди придумали варить запаянную металлическую банку. Как им пришло это в голову? Никто не знает, но получилось очень вкусно!

Авоська сейчас — модная и экологичная замена полиэтиленовым пактам. Впервые этот тип верёвочной сумки появился именно в СССР.Изобрёл название для сумочки, кстати, по одной из версий, советский писатель-сатирик Владимир Поляков, а в 1935 году Аркадий Райкин, показывая плетёную сумочку, произнёс: "А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу".

Для взрослых это был удобный тренажёр, чтобы размять спину, а для детей — целый аттракцион! Сейчас дети вряд ли поймут, что это за крутящийся блин. На самом деле это тренажёр, и называется он "Грация". Ничего подобного в мире вы больше не найдёте. Он создан для тех, кто хотел оставаться в форме не выходя из дома. Вариантов использования просто уйма!

Несмотря на то, что хлебный напиток родом из Древнего Египта, именно жители СССР возвели его в культ. Теперь уже сложно представить себе жаркий летний день без кваса. о времена Советского Союза с началом летнего сезона на улицах появлялись огромные жёлтые бочки с этим великолепным напитком. Кстати, окрошку на квасе тоже никто из иностранцев не ест.

Источник:

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Метки: СССР   Советский союз   вещи   интересно   ностальгия   смекалка   фото   
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32  комментария
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2k
Zhekator Час назад
Я так понимаю, что автор никогда не был заграницей, раз пишет, о обычной сгущёнки в мире почти нет. Почему автор считает, что сгущённое молоко родом из СССР? :-D
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22
Евгений Трапезников 40 секунд назад
---Авоська сейчас модная и экологичная замена полиэтиленовым пактам. Впервые этот тип верёвочной сумки появился именно в СССР.----
_______________________
Немного цитат из Википедии....
.....
Авоська современного вида, была изобретена в Чехии в 1920-е годы. Вавржин Крчил, живший в окрестностях города Ждяр-на-Сазаве, начал выпускать сеточки для волос. А когда на них не стало спроса, добавил к ним ручки так появилась на свет сетчатая сумка, быстро завоевавшая большую популярность во всем мире в 60-70-е годы. Чтобы авоськи было удобнее держать, они иногда выпускались с надетыми на ручки гибкими трубками. Вместе с авоськами нередко использовались особые крючки для подвешивания сумки на край стола или на поручень в общественном транспорте[1]. В СССР авоськи плели на предприятиях Всесоюзного общества слепых (ВОС). Котомка классической авоськи сплетена в 14 рядов по 24 ячейки. Максимальная нагрузка 70 кг.

В Западной Европе авоська («string bag» или «fishnet bag») также имела несколько пиков популярности. Имеется и другая версия перевода: «maybe bag». Всплески моды приходятся на 1960-е и 1980-е годы.В наше время авоська опять вошла в моду во всем мире....
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5k
ɐpnp 7 минут назад
Крутящаяся подставка под телевизор.
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71k
7guest 10 минут назад
А у меня на диске здоровья - телевизор стоял. Его тогда проворачивать легче было.
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135
zenon 10 минут назад
Только в СССР мог быть такой авось правитель - Хрущёв.
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4k
Shurik_aa 15 минут назад
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9k
Сергей Гурковский 21 минуту назад
Кстати, кто-нибудь в курсе. Ту самую звездочку еще реально купить? Я как-то лет 6 назад, у торгашей в электричке приобрел 30р. за штуку
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9k
Сергей Гурковский Полчаса назад
Вот лучший тренажер из СССР
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2k
Кто я! а кто ты такой? Полчаса назад
кто-то скучает по авоське, диску здоровья, пионерболу или квасу из бочки которую никогда не мыли, или что все пили из одного стакана который не мыли как минимум пол года?
мне давно за 40, авоську в ссср пользовали только пенсионеры либо очень бедные (и алкаши), и всех других в худшем случае был пошит из разноцветного материала с ручками, а все другие уже с конца 70-тых уже ходили с полиэтиленовыми мешками (думаю все по старше помнят мешки с рисунками "медведь 1980 олимпиада", или разных городов или музыкальной группы и т.д.)

Автор, ты о чем?! "Начнём с того, что обычной сгущёнки в мире почти нет." - ты чего, перегнул ты палку... А кто сгущенку придумал? а кто построил первый завод про ее изготовлению?
Выдам секрет, придумал ее француз а первый завод массового производства был построен в США. Да согласен, каждая пятая семья хоть раз ее в СССР варили сами, и каждая десятая потом отмывала кухню от брызг сгущенки по всей кухне

А если смотреть текущие дни, ее изготовляют как минимум 60 стран и сгущенку наверно не найти только в африке (не факт, не был) и может где-то она вообще запрещена (типо один сахар). А так, где только я не был (Америка, 12 стран европы, ...), везде видел в магазинах сгущенку, в Европе то как и немецких, французских, украинских, литовских, латышских и т.д. полным полно.
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1
iskra Полчаса назад
Во времена СССР слышал версию,что название "авоська" пошло от выражения - "авось,не выпадет".
Ели че,я когда то растерял коробку карандашей,которая была в авоське.
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13
PARADOX_0305 51 минуту назад
Насчет сгущенки - это американец Гейл Борден изобрел. А СССР технологию переняла. И сгущенка продается много где. В Германии в любом более менее приличном супермаркте имеется в наличии и продавалась всегда, даже во время войны.
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529
█████████████ 58 минут назад
Авоська бы не прижилась сейчас! я например люблю выжрать после работы 4-5 банок балтики 9 за телевизором а потом вырубится на диване и храпеть как кабан до утра... Но на улице в социуме я создаю вид что я очень умный и образованный джентельмен купил кредитный айфон и именитые шмотки в секонд хенде на ключах ношу брелок от мерседеса... Если я пойду в магазин с авоськой ТО ВСЕ УВИДЯТ ЧТО Я КУПИЛ БАЛТИКУ 9! и всё! моя жизнь разрушена!
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11k
Kostick Час назад
как же утомили эти недоучки. сгущенка родом из эсэшай. авоську уже упомянули, чехи придумали. диск здоровья, вангую - тоже плагиат. а уж теребонькать на тот квас в бочке, где толком ни кружки не мылись, ни бочки..
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2k
Bridge Час назад
Авоську и сейчас купить можно, где-то брал, не помню уже, за сотку рублей или около того. "Вам пакет?" "нет, спасибо, у меня авоська".
Кстати, отбивается достаточно быстро её стоимость, а потом сплошная экономия на пакетах.
А советская, увы, уже не дожила, она конечно крепкая, но всё-таки не бессмертная, при каждодневной эксплуатации.
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2k
Zhekator Час назад
Кстати, про варёную сгущёнку: Она родом из Латинской Америки и называется "Dulce de leche" https://en.wikipedia.org/wiki/Dulce_de_lechehttps://en.wikipedia.org/wiki/Dulce_de_leche
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3k
Алексей Лыков Час назад
Странно, в интернетах этих ваших пишут что авоську в Чехии придумали
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18k
nobody® Час назад
Занял призовое место в шахматном турнире, дали диск здоровья. Инструкции такой с разными упражнениями не было, так что покрутился до тошноты и задвинул под кровать.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Жаль, список не полон.
Или оставили на другой раз?
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