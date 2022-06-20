Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти

Смекалка советских людей поражает. Из-за дефицита или от скуки были созданы эти вещи, но до сих пор аналогов этих вещей не найти нигде. Конечно, предприимчивые китайцы из копируют, но родом эти вещи из СССР.
Так чего же необычного придумали в СССР?
Что такое волейбол все знают, но в СССР появился ещё один вид спорта - пионербол. В 1930-х годах граждане Советского Союза придумали облегчённый вариант волейбола. Дело в том, что в волейбол хорошо играть получалось далеко не у всех школьников, поэтому тренеры немного изменили правила. В пионерболе мяч можно ловить, когда в волейболе его можно только отбивать.
Начнём с того, что обычной сгущёнки в мире почти нет. А там, где она есть, все знают, откуда эта сладость родом. Но в СССР люди придумали варить запаянную металлическую банку. Как им пришло это в голову? Никто не знает, но получилось очень вкусно!
Авоська сейчас — модная и экологичная замена полиэтиленовым пактам. Впервые этот тип верёвочной сумки появился именно в СССР.Изобрёл название для сумочки, кстати, по одной из версий, советский писатель-сатирик Владимир Поляков, а в 1935 году Аркадий Райкин, показывая плетёную сумочку, произнёс: "А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу".
Для взрослых это был удобный тренажёр, чтобы размять спину, а для детей — целый аттракцион! Сейчас дети вряд ли поймут, что это за крутящийся блин. На самом деле это тренажёр, и называется он "Грация". Ничего подобного в мире вы больше не найдёте. Он создан для тех, кто хотел оставаться в форме не выходя из дома. Вариантов использования просто уйма!
Несмотря на то, что хлебный напиток родом из Древнего Египта, именно жители СССР возвели его в культ. Теперь уже сложно представить себе жаркий летний день без кваса. о времена Советского Союза с началом летнего сезона на улицах появлялись огромные жёлтые бочки с этим великолепным напитком. Кстати, окрошку на квасе тоже никто из иностранцев не ест.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
- Что запрещали нам бабушки и мамы
- А вы помните? 18 красноречивых фото из лихих 90-х
- Кто придумал знаменитую авоську
_______________________
Немного цитат из Википедии....
.....
Авоська современного вида, была изобретена в Чехии в 1920-е годы. Вавржин Крчил, живший в окрестностях города Ждяр-на-Сазаве, начал выпускать сеточки для волос. А когда на них не стало спроса, добавил к ним ручки так появилась на свет сетчатая сумка, быстро завоевавшая большую популярность во всем мире в 60-70-е годы. Чтобы авоськи было удобнее держать, они иногда выпускались с надетыми на ручки гибкими трубками. Вместе с авоськами нередко использовались особые крючки для подвешивания сумки на край стола или на поручень в общественном транспорте[1]. В СССР авоськи плели на предприятиях Всесоюзного общества слепых (ВОС). Котомка классической авоськи сплетена в 14 рядов по 24 ячейки. Максимальная нагрузка 70 кг.
В Западной Европе авоська («string bag» или «fishnet bag») также имела несколько пиков популярности. Имеется и другая версия перевода: «maybe bag». Всплески моды приходятся на 1960-е и 1980-е годы.В наше время авоська опять вошла в моду во всем мире....
Автор, ты о чем?! "Начнём с того, что обычной сгущёнки в мире почти нет." - ты чего, перегнул ты палку... А кто сгущенку придумал? а кто построил первый завод про ее изготовлению?
Выдам секрет, придумал ее француз а первый завод массового производства был построен в США. Да согласен, каждая пятая семья хоть раз ее в СССР варили сами, и каждая десятая потом отмывала кухню от брызг сгущенки по всей кухне
А если смотреть текущие дни, ее изготовляют как минимум 60 стран и сгущенку наверно не найти только в африке (не факт, не был) и может где-то она вообще запрещена (типо один сахар). А так, где только я не был (Америка, 12 стран европы, ...), везде видел в магазинах сгущенку, в Европе то как и немецких, французских, украинских, литовских, латышских и т.д. полным полно.
Ели че,я когда то растерял коробку карандашей,которая была в авоське.
Кстати, отбивается достаточно быстро её стоимость, а потом сплошная экономия на пакетах.
А советская, увы, уже не дожила, она конечно крепкая, но всё-таки не бессмертная, при каждодневной эксплуатации.
Или оставили на другой раз?
Да и про квас знали уже 1000лет назад, единственное это что в СССР его развозили в грязных и ржавых бочках (про которые даже шутки были что там крыса утонула 5 лет назад, так там скелет на дне и есть) и все пили из одного стакана который никогда не мылся.