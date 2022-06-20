Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти

Для взрослых это был удобный тренажёр, чтобы размять спину, а для детей — целый аттракцион! Сейчас дети вряд ли поймут, что это за крутящийся блин. На самом деле это тренажёр, и называется он "Грация". Ничего подобного в мире вы больше не найдёте. Он создан для тех, кто хотел оставаться в форме не выходя из дома. Вариантов использования просто уйма!