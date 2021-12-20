Орден Красной Звезды: награда, которая погибла вместе с державой

Всего за время Великой отечественной по июнь 1944 года орденом было награждено 182 иностранца. Помимо бойцов, орденом Красной Звезды были удостоены и военные формирования Чехословакии и Польши.

Эти награды выдавались не единожды, максимальное количество орденов было, которые получили люди - 6.