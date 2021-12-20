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Орден Красной Звезды: награда, которая погибла вместе с державой

Орден Красной Звезды: награда, которая погибла вместе с державой (8 фото)

Автор:
20 декабря 2021 23:52
Сообщество : Факты
Метки: Награда   Орден Красной Звезды   СССР   Советский союз   герои   история   орден   
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Одна из самых массовых наград времен Великой Отечественной войны. История Ордена Красной Звезды насчитывает вот уже более 91 года, но последний раз они вручались ровно 30 лет назад.

Указом президента СССР 19 декабря 1991 года за мужество при исполнении воинского долга данным орденом были награждены: подполковник Геннадий Пермяков, майор Александр Петренко, майор Владимир Шаманов, капитан Владимир Лях.

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За время существования этой награды было вручено 3 876 740 орденов.

Вручали ордена за:

Личное мужество и отвагу в боях, а также за умелое руководство боевыми действиями.

Боевым частям вручался орден за нанесение противнику значительного урона во время военных сражений.

Обеспечение безопасности государственной границы Советского Союза.

Мужество и отвагу, проявленную в условиях связанных с опасностью для жизни.

Образцовое выполнение специальных задач, поставленных руководством в мирное время.

Заслуги в поддержании высокой боевой готовности и отличные показатели в боевой, политической и овладении передовой техникой.

Заслуги в развитии военной науки, техники и подготовке кадров для ВС Советского Союза.

Заслуги в укреплении обороноспособности стран социалистического содружества.ф

Орденом Красной звезды награждались не только военнослужащие армии СССР, корабли и военные части, но и иностранные военнослужащие. Так, например, во время Великой Отечественной было награждено семь американцев за успехи в Северной Африке и Италии.

22 англичанина, в том числе за организацию поставок вооружения по "ленд-лизу".

Всего за время Великой отечественной по июнь 1944 года орденом было награждено 182 иностранца. Помимо бойцов, орденом Красной Звезды были удостоены и военные формирования Чехословакии и Польши.


Эти награды выдавались не единожды, максимальное количество орденов было, которые получили люди - 6.

Таких людей всего пять человек. У более 60 человек было пять орденов. Четырежды наградили более 900 человек, а трижды - более 5000.

К сожалению, конец этой славной награды закончился с развалом Советского Союза.

Источник:

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Метки: Награда   Орден Красной Звезды   СССР   Советский союз   герои   история   орден   
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8  комментариев
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1k
Sergey Pankratov Час назад
[ К сожалению, конец этой славной награды закончился с развалом Советского Союза. ]
Не "конец закончился", а награда прекратила своё существование. И это правильно. Ибо принимать этот орден из рук нынешних правящих подонков было бы оскорблением памяти орденоносцев, погибших за СССР.
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14k
Александр Полчаса назад
Мой дед получил этот Орден в 1969 году за... ХалхинГол, где в 1939 году был ранен...
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66k
Viktor 55 минут назад
У моего дядьки пуля попала в этот орден (на фото не он), повредив его, изменила траекторию, но всё-равно ранила. Правда не так серьёзно, как если бы вошла по прямой.

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1k
Viktor Час назад
А меченого еще не собираются сажать ?
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