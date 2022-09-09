Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

19.

В музее Домик Петра 1 — на Петровской набережной Петроградской стороны — уже долгие годы хранится старинная лодка-верейка, построенная, по преданию, самим царем Петром 1 еще в 1704 г для разъездов по Неве и многочисленным городским речушкам и протокам (напомним — через Неву не было тогда ни одного моста).