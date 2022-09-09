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Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

Автор:
09 сентября 2022 21:52
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
237
25
Карл Карлович Булла — портретист и мастер документальной фотографии, владелец фотоателье в Санкт-Петербурге, вошедший в историю как «отец российского фоторепортажа»
Предлагаю посмотреть на малую часть его работ.
Все фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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83k
parallax 8 часов назад
Раскраска больше на сепию, чем на цвет, похожа.
А фотографии классные.
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9k
Павел 7 часов назад
Вижу Питер, ставлю лайк.
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