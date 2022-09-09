Санкт-Петербурга начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

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Карл Карлович Булла — портретист и мастер документальной фотографии, владелец фотоателье в Санкт-Петербурге, вошедший в историю как «отец российского фоторепортажа»
Предлагаю посмотреть на малую часть его работ.
Все фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
Предлагаю посмотреть на малую часть его работ.
Все фотографии были раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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4.
Набережная Фонтанки. Церковь Воскресения Христова при благотворительных заведениях графа Апраксина, 1908 год.
9.
Объявление войны, 1914 год. Манифестанты проходят по Невскому проспекту к Садовой улицы после оглашения манифеста об объявлении войны 2 августа 1914.
19.
Баржа с верейкой Петра I, 1903 год.
В музее Домик Петра 1 — на Петровской набережной Петроградской стороны — уже долгие годы хранится старинная лодка-верейка, построенная, по преданию, самим царем Петром 1 еще в 1704 г для разъездов по Неве и многочисленным городским речушкам и протокам (напомним — через Неву не было тогда ни одного моста).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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А фотографии классные.