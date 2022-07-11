20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"

Благодаря некоторым историям, событиям, людям и моментам, мы понимаем, что мир - не такое уж плохое место. Здесь есть место для добрых поступков, позитива и маленьких побед. Эти пользователи форума Reddit поделились своими позитивными историями - и маленькие "победы" у каждого совершенно разные. А какая у вас?

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"Я страдаю от депрессии и тревожного расстройства, и несколько раз это чуть было не закончилось печально. Этот товарищ всегда выручает меня" 0 Источник:

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"Сегодня годовщина дня, когда не стало моей жены. Когда заходил в дом, случайно пролил воду... Она дала мне знак, что всё будет хорошо" 0 Источник:

"Школа устроила вечер танцев для учащихся с особенностями и ограниченными возможностями. Мой брат счастлив!" 0 Источник:

"Магшот сделан два года назад, когда меня арестовали из-за передозировки. Я уже 2 года без наркотиков, живу и радуюсь жизни" 0 Источник:

"Уволилась с нелюбимой работы в субботу, бросил парень в воскресенье. В понедельник успешно сдала экзамены, во вторник нашла классную работу, и в среду отдала свои долги. Теперь отдыхаю с собакой. Неплохая неделя" 0 Источник:

"200 дней без наркотиков. И это - мой первый день в колледже" 0 Источник:

"Мы спасли этого котёнка с улицы месяц назад. Счастье - это просто" 0 Источник:

"Год назад жена бросила меня с дочками. Недавно я получил полную опеку над ними. А еще - за этот год я бросил 30 кг, и продолжаю стараться, чтобы быть здоровым отцом" 0 Источник:

"А у меня три года назад появился лучший друг. Вот, отмечаем" 0 Источник:

Мужчина сделал первые 7 шагов за долгое время после аневризмы сердца и инсульта 0 Источник:

"Поборола рак груди в феврале. В день, когда выглянуло солнце, я надела свой самый летний наряд, и танцевала под солнышком. Это фото сделал мой муж" 0 Источник:

"Получил опеку над своим сыном после развода. Наконец, у нас появился свой дом!" 0 Источник:

"Мечты сбываются. Три года назад у меня был первый концерт, куда пришло только пять человек. Я дико волновался. В этом году на мой концерт пришли 1000 человек - и я кайфовал каждую секунду" 0 Источник:

"Уже год не употребляю алкоголь. Это победа - над собой" 0 Источник:

"Мне диагностировали тяжелую депрессию. Отправился в одиночное путешествие в Лос-Анджелес, исколесил уже 9800 километров. Никогда не чувствовал себя счастливее" 0 Источник:

Девочка с особенностями развития выиграла медаль на соревнованиях для людей с ограниченными возможностями 0 Источник:

"Год назад нам с семьей пришлось переехать в другой город, в ужасный дом, и я устроилась на работу, которая мне не нравилась.. Сейчас я работаю на любимой работе, и вот, мы покупаем новый дом. Это ванная комната!" 0 Источник:

Девушка вылечила кожу. Фото с разницей в два года: 0 Источник:

"Год назад переехала в Германию, не зная ни слова на немецком. А недавно сдала экзамен, который позволит получить образование в стране" 0 Источник:

"А я впервые пробежала марафон. Дистанция 6,5 километра. Никогда в жизни не бегала, но тренировалась три месяца, и сейчас ношу одежду на три размера меньше" 0 Источник:

"В прошлом году начал учить язык моей девушки, потому что её родители не знают английского. Сегодня сделал ей предложение на португальском" 0 Источник:

"А я купил свой первый дом" 0 Источник:

"Я устал от рутинной жизни, и поехал в Китай преподавать детям английский. Эти дети считают меня крутым парнем, потому что у меня волосы на руках. Никогда раньше не чувствовал столько любви" 0 Источник:

"15 лет страдала от тревожного расстройства и депрессии. Совсем недавно в моей жизни появилась собака - и всё изменилось" 0 Источник:

"Мы несколько лет пытались завести ребенка, и вот, у нас появилось чудо!" 0 Источник: