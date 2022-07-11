20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"

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Благодаря некоторым историям, событиям, людям и моментам, мы понимаем, что мир - не такое уж плохое место. Здесь есть место для добрых поступков, позитива и маленьких побед. Эти пользователи форума Reddit поделились своими позитивными историями - и маленькие "победы" у каждого совершенно разные. А какая у вас?
"Я страдаю от депрессии и тревожного расстройства, и несколько раз это чуть было не закончилось печально. Этот товарищ всегда выручает меня"
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"Сегодня годовщина дня, когда не стало моей жены. Когда заходил в дом, случайно пролил воду... Она дала мне знак, что всё будет хорошо"
"Школа устроила вечер танцев для учащихся с особенностями и ограниченными возможностями. Мой брат счастлив!"
"Магшот сделан два года назад, когда меня арестовали из-за передозировки. Я уже 2 года без наркотиков, живу и радуюсь жизни"
"Уволилась с нелюбимой работы в субботу, бросил парень в воскресенье. В понедельник успешно сдала экзамены, во вторник нашла классную работу, и в среду отдала свои долги. Теперь отдыхаю с собакой. Неплохая неделя"
"Год назад жена бросила меня с дочками. Недавно я получил полную опеку над ними. А еще - за этот год я бросил 30 кг, и продолжаю стараться, чтобы быть здоровым отцом"
"Поборола рак груди в феврале. В день, когда выглянуло солнце, я надела свой самый летний наряд, и танцевала под солнышком. Это фото сделал мой муж"
"Мечты сбываются. Три года назад у меня был первый концерт, куда пришло только пять человек. Я дико волновался. В этом году на мой концерт пришли 1000 человек - и я кайфовал каждую секунду"
"Мне диагностировали тяжелую депрессию. Отправился в одиночное путешествие в Лос-Анджелес, исколесил уже 9800 километров. Никогда не чувствовал себя счастливее"
Девочка с особенностями развития выиграла медаль на соревнованиях для людей с ограниченными возможностями
"Год назад нам с семьей пришлось переехать в другой город, в ужасный дом, и я устроилась на работу, которая мне не нравилась.. Сейчас я работаю на любимой работе, и вот, мы покупаем новый дом. Это ванная комната!"
"Год назад переехала в Германию, не зная ни слова на немецком. А недавно сдала экзамен, который позволит получить образование в стране"
"А я впервые пробежала марафон. Дистанция 6,5 километра. Никогда в жизни не бегала, но тренировалась три месяца, и сейчас ношу одежду на три размера меньше"
"В прошлом году начал учить язык моей девушки, потому что её родители не знают английского. Сегодня сделал ей предложение на португальском"
"Я устал от рутинной жизни, и поехал в Китай преподавать детям английский. Эти дети считают меня крутым парнем, потому что у меня волосы на руках. Никогда раньше не чувствовал столько любви"
"15 лет страдала от тревожного расстройства и депрессии. Совсем недавно в моей жизни появилась собака - и всё изменилось"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Было что-то вроде: "Приняла участие в "Энскогороддском марафоне".
Пробежала 6.5 км."
Обычно для разных групп участников делят дистанцию на марафон, полумарафон, "четвертьмарафон" и т.п.
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Они уже умерли?!
Нет никаких особенностей развития.
Есть здоровые дети и больные дети.
Но Вам,боюсь этого не понять.....
Зачем нажираться
Рано или поздно всё равно скатится
Это жестокая правда жизни
- Ребята! У нас новенький! Знакомьтесь - это Валентин! Валентин 10 лет играл в World of Warcraft, но сумел побороть зависимость и сейчас перешёл на героин!
*бурные аплодисменты в зале*