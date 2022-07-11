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20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"

20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"

Автор:
11 июля 2022 17:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   до и после   истории   история   люди   подборка   счастье   фото   фотографии   
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27
Благодаря некоторым историям, событиям, людям и моментам, мы понимаем, что мир - не такое уж плохое место. Здесь есть место для добрых поступков, позитива и маленьких побед. Эти пользователи форума Reddit поделились своими позитивными историями - и маленькие "победы" у каждого совершенно разные. А какая у вас?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   до и после   истории   история   люди   подборка   счастье   фото   фотографии   
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15  комментариев
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2k
friday2009 2 часа назад
Марафон 6,5 км? Беда с этими неучами
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7k
au3 Минуту назад
Воду пролил в форме сердечка - вот это победа. Прям перемога.
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30k
Игорь 12 минут назад
"10 лет назад пошла с этим парнем на танцы. Не предполагала, что мы проведём всю жизнь вместе"
=======
Они уже умерли?!
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< Девочка с особенностями развития >>>

Нет никаких особенностей развития.
Есть здоровые дети и больные дети.
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9k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
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9k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
Бывших наркоманов не бывает, как и проституток
Рано или поздно всё равно скатится
Это жестокая правда жизни
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