Могли ли бедные люди до революции есть мясо

Журналист и краевед Анатолий Бахтиаров описывал это так: "По вечерам к гусачнику приходят торговки из обжорного ряда - с маленькими тележками, на которых утверждены деревянные ящики для склада мясных продуктов, а спереди тележки приделана палка для возницы. Закупив провизию, торговки везут её на себе домой, где в русской печи, в огромных чугунах, изготовляют хлёбово для обжорного ряда". Через этот рынок по примерным подсчётам краеведа, проходило около пяти тысяч человек в день.

"Разношёрстная голытьба покупает незатейливые продукты на 2 и даже на 1 копейку и посыпает солью, которая при этом полагается даром. На другом конце стола, запасшись копейки на 2 хлебом, гость садится за стол и получает какую-нибудь незамысловатую похлёбку, в которой по пословице "крупина за крупиной гоняется с дубиной".