Могли ли бедные люди до революции есть мясо

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В конце 19 века в деревнях жили примерно 86% населения Российской империи. Известный публицист Александр Энгельгардт в своих "Письмах из деревни" подмечал: "работающие люди вовсе не придают значения мясу, как питательному веществу", для них главное, чтобы было жирно.
Работник мог легко отказаться от куска говядины в пользу в рюмки водки, но Энгельгардт также уточнил, что "не согласится заменить водкой жир или гречневую кашу".
Для того, чтобы прокормить в зимнее время скотину нужно колоссальное количество труда и выращивать корову в больших количествах невыгодно при тогдашних ценах. Корову держали ради навоза и молока, а на мясо пускали редко, чаще всего от старости.
Для того, чтобы прокормить в зимнее время скотину нужно колоссальное количество труда и выращивать корову в больших количествах невыгодно при тогдашних ценах. Корову держали ради навоза и молока, а на мясо пускали редко, чаще всего от старости.
Основным мясным продуктом для русского крестьянина было сало. Его использовали в качестве добавки к каше, растопленным. Также был ещё вариант с солониной, которую тоже ценили именно за жирность, а не за мясную составляющую.
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В городе было всё совсем иначе. Диета там определялась не нуждами хозяйства, а тем, на сколько был наполнен кошелёк и относительная дешевизна мяса превращалась из недостатка в большое достоинство.
Мясо хорошего качество обычному человеку было не по карману, вырезку с окороками ели люди зажиточные. Но было чем поживиться и городскому бедняку. В повести "Судьба дворцового гренадёра" один из персонажей, который был крепостным художником, говорит: "А коли пятак случится, то сряду с лотка перехвачу печёнки аль рубца…" Это был наиболее распространённый вариант общественного питания - торговля с лотка. Так продавали булки, пирожки и разные дешёвые мясные продукты. В больших городах были "обжорные ряды", где были не только лоточники, но и велась торговля с прилавков.
Основными поставщиками мясного товара для этих обжорных рядов и лоточников были "гусачники" - они специализировались на требухе и ливере. Заплатив за то, что осталось от коровы после разделки мясником, примерно 3-4 рубля (цены 1880-х годов), они при помощи определённых, часто мерзко выглядевших, манипуляций превращали всё мало-мальски съедобное в еду для бедняков.
Журналист и краевед Анатолий Бахтиаров описывал это так: "По вечерам к гусачнику приходят торговки из обжорного ряда - с маленькими тележками, на которых утверждены деревянные ящики для склада мясных продуктов, а спереди тележки приделана палка для возницы. Закупив провизию, торговки везут её на себе домой, где в русской печи, в огромных чугунах, изготовляют хлёбово для обжорного ряда". Через этот рынок по примерным подсчётам краеведа, проходило около пяти тысяч человек в день.
"Разношёрстная голытьба покупает незатейливые продукты на 2 и даже на 1 копейку и посыпает солью, которая при этом полагается даром. На другом конце стола, запасшись копейки на 2 хлебом, гость садится за стол и получает какую-нибудь незамысловатую похлёбку, в которой по пословице "крупина за крупиной гоняется с дубиной".
"Разношёрстная голытьба покупает незатейливые продукты на 2 и даже на 1 копейку и посыпает солью, которая при этом полагается даром. На другом конце стола, запасшись копейки на 2 хлебом, гость садится за стол и получает какую-нибудь незамысловатую похлёбку, в которой по пословице "крупина за крупиной гоняется с дубиной".
Можно было приобрести кусок вываренного мяса или ливера, смазать его бесплатной горчицей и съесть, в прикуску с ломтём хлеба за копейку. Можно было попросить покрошить мясо в чашку и налить туда бульон. Как бы то ни было, за пятачок в таком обжорном ряду можно было вполне сытно поесть, пусть и без претензий.
Пять копеек в конце 19-го века... Чернорабочий в день получал примерно 40 копеек, дворник - 60 копеек, но у него были левые доходы и часто немалые, полицейский зарабатывал 75 копеек, но брал мзду с тех же извозчиков, лоточников и прочих. Чиновник самых низших чинов табели о рангах - примерно рубль (смотря какое ведомство), промышленный рабочий - от 60 копеек на ткацкой фабрике, а на механическом заводе до двух рублей. Бутыль "казённой" могла стоить от 40 до 60 копеек. Так что мясо могло быть доступно даже самому бедному человеку, но это было очень плохое мясо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Там есть интересные наблюдения за бытом и образом питания "работного люда" . Внизу отрывок из 7-го "письма из деревни " .
Как-то осенью - а дело было еще вскоре после того, как я
поступил на хозяйство, - случилось мне пойти посмотреть
граборские работы. В эту осень граборы работали у меня поденно и занималась чисткой лужков, заросших лозняком. Граборы сидели у огонька и обедали.
- Хлеб-cоль!
- Милоcти проcим.
Я подсел к огоньку. Обед граборов состоял из вареного
картофеля. Это меня удивило, потому что я слыхал, что граборы народ зажиточный, трудолюбивый, получающий обыкновенно высшую, почти двойную против обыкновенных сельских рабочих плату, и едят хорошо.
- Что это? Вы, кажется, одну картошку едите? - обратился я к
рядчику.
- Одну картошку.
- Что ж так?
- Да не стоит лучше есть, когда с поденщины работаешь.
- Вот как! А мне говорили, что граборы хорошо едят.
- Да и то! Мы хорошо едим, когда сдельно работаем, когда
канавы роем, землю от куба возим, чистку от десятины снимаем.
- Что же вы тогда едите?
- Тогда? Щи с ветчиной едим, кашу. Прочную, значит, пищу едим, густую. На картошке много ли сделаешь?
- Да разве вам все равно, что есть? Ветчина, каша ведь
вкуснее.
Рядчик посмотрел на меня с недоумением. Его, видимо,
удивило, как это я не понимаю такой простой вещи, и он стал мне пояснять.
- Нам не стоит хорошо есть теперь, когда мы работаем с
поденщины, потому что нам все равно, сколько мы ни сделаем, заработок тот же, все те же 45 копеек в день. Вот если бы мы заработали сдельно - канавы рыли, землю возили, - это другое дело, тогда нам было бы выгоднее больше сделать, сработать на 75 копеек, на рубль в день, а этого на одной картошке не выработаешь. Тогда бы мы ели прочную пищу - сало, кашу. Известно, как поедаешь, так и поработаешь. Ешь картошку - на картошку сработаешь, ешь кашу - на кашу сработаешь.
В некоторых местах например навоз просто вывозили за деревню и сваливали за ненужностью.
И мясо на столе у народа было как закон. Для этого не обязательно забивать корову, есть живность "живые консервы" типа барашков, гусей, кур, индюков + охоту никто не запрещал.
А насчёт цен почитайте как питался Алексей Пешков.
Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы поденную плату за 9 часов работы всего два с полтиной!!! «Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... И жрать хочется, и выпить охота, и подмётки к сапогам нужно подбросить, старые одна, вишь, дыра... Эх, ты жизнь наша распрокаторжная!!» Зашёл к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подмёток.
Есть ли на тебе крест-то? саркастически осведомился Пантелей.
Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своём месте, под блузой, на волосатой груди сапожника. «Ну, вот остался у меня рупь-целковый, со вздохом подумал Пантелей. А что на него сделаешь? Эх!..» Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос, так разошёлся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.
За что же, за что... шептали его дрожащие губы. Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликёры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то мы бы пожили по-человечески!..
Однажды, весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей. «Что ж я с ними сделаю, - горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. И подмётки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь смерть хочется!» Зашёл Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублёвками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошёл. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.
Почему же, шептали его дрожащие губы, почему богачам всё, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пёс какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним всё, другим ничего?..
Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!.....
"В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с "тушенкой", жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют "собачья радость"... Хитровские "гурманы" любят лакомиться объедками. "А ведь это был рябчик!" -- смакует какой-то "бывший". А кто попроще -- ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка -- рубец, который здесь зовется "рябчик"."
"Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:
– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
– Горла, говоришь? А нос у тебя где?
– Нос? На кой мне ляд нос?
И запела на другой голос:
– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!
– Ну, давай всего на семитку!
Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает "рванинку" и кладет покупателю на ладонь.
– Стюдню на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды..."
Из книги В.А. Гиляровского "Москва и москвичи"
Главнокомандующий генерал В.Гурко -40% крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии.
Поэтому, мясо ели или свежее, или солонину... Зимой, конечно, попроще было... Летом, как правило, мясо ели мало, потому как скотину летом забивать было не выгодно - кругом для неё относительно халявный корм и самим крестьянам летом можно было питаться "подножным" кормом - куча съедобных растений и грибов... Например - крапива, щавель и т.п. Кроме того, летом рыбы было много. Поздней осенью мяса много было... В городе, конечно, попроще - на рынках мясо и ливер были круглогодично, количество и цена, конечно, колебались в зависимости от сезона.
Но, я думаю, что мясо тогда ели в среднем гораздо меньше чем сейчас. Как правило, летом - растительная и рыбная пища, осенью и в начале зимы мясо, потом солонина, последний месяц зимы и начало весны - диета Короче, здоровый образ жизни Ожирением особенно никто не страдал.