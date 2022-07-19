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Могли ли бедные люди до революции есть мясо

Могли ли бедные люди до революции есть мясо

Автор:
19 июля 2022 15:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Прошлое   Россия   интересное   история   люди   питание   факты   
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В конце 19 века в деревнях жили примерно 86% населения Российской империи. Известный публицист Александр Энгельгардт в своих "Письмах из деревни" подмечал: "работающие люди вовсе не придают значения мясу, как питательному веществу", для них главное, чтобы было жирно.
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Источник:

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Метки: Еда   Прошлое   Россия   интересное   история   люди   питание   факты   
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39k
jonnyD 2 часа назад
Александр Николаевич Энгельгардт русский публицист-народник , проживал в селе Батищево, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния , организовал рациональное хозяйство образцовое хозяйство со школой для подготовки «интеллигентных землевладельцев». Наблюдения и взгляды на экономические процессы в деревне изложил в «Письмах из деревни», публиковавшихся в журнале «Отечественные записки» в 1872 1882 годах .
Там есть интересные наблюдения за бытом и образом питания "работного люда" . Внизу отрывок из 7-го "письма из деревни " .

Как-то осенью - а дело было еще вскоре после того, как я
поступил на хозяйство, - случилось мне пойти посмотреть
граборские работы. В эту осень граборы работали у меня поденно и занималась чисткой лужков, заросших лозняком. Граборы сидели у огонька и обедали.
- Хлеб-cоль!
- Милоcти проcим.
Я подсел к огоньку. Обед граборов состоял из вареного
картофеля. Это меня удивило, потому что я слыхал, что граборы народ зажиточный, трудолюбивый, получающий обыкновенно высшую, почти двойную против обыкновенных сельских рабочих плату, и едят хорошо.
- Что это? Вы, кажется, одну картошку едите? - обратился я к
рядчику.
- Одну картошку.
- Что ж так?
- Да не стоит лучше есть, когда с поденщины работаешь.
- Вот как! А мне говорили, что граборы хорошо едят.
- Да и то! Мы хорошо едим, когда сдельно работаем, когда
канавы роем, землю от куба возим, чистку от десятины снимаем.
- Что же вы тогда едите?
- Тогда? Щи с ветчиной едим, кашу. Прочную, значит, пищу едим, густую. На картошке много ли сделаешь?
- Да разве вам все равно, что есть? Ветчина, каша ведь
вкуснее.
Рядчик посмотрел на меня с недоумением. Его, видимо,
удивило, как это я не понимаю такой простой вещи, и он стал мне пояснять.
- Нам не стоит хорошо есть теперь, когда мы работаем с
поденщины, потому что нам все равно, сколько мы ни сделаем, заработок тот же, все те же 45 копеек в день. Вот если бы мы заработали сдельно - канавы рыли, землю возили, - это другое дело, тогда нам было бы выгоднее больше сделать, сработать на 75 копеек, на рубль в день, а этого на одной картошке не выработаешь. Тогда бы мы ели прочную пищу - сало, кашу. Известно, как поедаешь, так и поработаешь. Ешь картошку - на картошку сработаешь, ешь кашу - на кашу сработаешь.
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39k
Сергей 5 минут назад
Не надо всех подгонять под одну гребёнку, Россия огромная страна и на её территории были разные пристрастия и наклонности.
В некоторых местах например навоз просто вывозили за деревню и сваливали за ненужностью.
И мясо на столе у народа было как закон. Для этого не обязательно забивать корову, есть живность "живые консервы" типа барашков, гусей, кур, индюков + охоту никто не запрещал.
А насчёт цен почитайте как питался Алексей Пешков.
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13
Bendix 22 минуты назад
Какой прекрасный пост. Не постный такой пост.
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259
Мицелий Грибов Час назад
Тут люди цитировали уже на эту тему Гиляровского, а вот и Аверченко:
Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы поденную плату за 9 часов работы всего два с полтиной!!! «Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... И жрать хочется, и выпить охота, и подмётки к сапогам нужно подбросить, старые одна, вишь, дыра... Эх, ты жизнь наша распрокаторжная!!» Зашёл к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подмёток.

Есть ли на тебе крест-то? саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своём месте, под блузой, на волосатой груди сапожника. «Ну, вот остался у меня рупь-целковый, со вздохом подумал Пантелей. А что на него сделаешь? Эх!..» Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос, так разошёлся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

За что же, за что... шептали его дрожащие губы. Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликёры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то мы бы пожили по-человечески!..

Однажды, весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей. «Что ж я с ними сделаю, - горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. И подмётки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь смерть хочется!» Зашёл Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублёвками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошёл. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

Почему же, шептали его дрожащие губы, почему богачам всё, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пёс какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним всё, другим ничего?..

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!.....
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443
Zatts Мицелий Грибов 41 минуту назад
От хруста булки аж уши заложило.
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39k
kalinser 2 часа назад
"Обжорный ряд с рассвета до полуночи был полон рабочего народа: кто впроголодь обедал в "пырках", а кто наскоро, прямо на улице, у торговок из глиняных корчаг – осердьем и тухлой колбасой."
"В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с "тушенкой", жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют "собачья радость"... Хитровские "гурманы" любят лакомиться объедками. "А ведь это был рябчик!" -- смакует какой-то "бывший". А кто попроще -- ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка -- рубец, который здесь зовется "рябчик"."
"Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:

– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

– Горла, говоришь? А нос у тебя где?

– Нос? На кой мне ляд нос?

И запела на другой голос:

– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

– Ну, давай всего на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает "рванинку" и кладет покупателю на ладонь.

– Стюдню на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды..."
Из книги В.А. Гиляровского "Москва и москвичи"
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6k
klop 2 часа назад
Они и после революции особо то и не ели.
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4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Михаил Осипович Меньшиков (1909 г. «Всероссийский национальный союз»):-"С каждым годом армия русская становится всё более хворой и физически неспособной...Из трёх парней трудно выбрать одного, вполне годного для службы... Плохое питание в деревне, бродячая жизнь на заработках, ранние браки, требующие усиленного труда в почти юношеский возраст, вот причины физического истощения...Сказать страшно, какие лишения до службы претерпевает иногда новобранец. Около 40 проц. новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную службу. На службе солдат ест кроме хорошего хлеба отличные мясные щи и кашу, т.е. то, о чём многие не имеют уже понятия в деревне...» (Меньшиков М.О. Молодёжь и армия. 13 октября 1909 г. // Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М., 1991. С.109, 110. )
Главнокомандующий генерал В.Гурко -40% крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии.
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Была одна большая проблема - отсутствие холодильников

Поэтому, мясо ели или свежее, или солонину... Зимой, конечно, попроще было... Летом, как правило, мясо ели мало, потому как скотину летом забивать было не выгодно - кругом для неё относительно халявный корм и самим крестьянам летом можно было питаться "подножным" кормом - куча съедобных растений и грибов... Например - крапива, щавель и т.п. Кроме того, летом рыбы было много. Поздней осенью мяса много было... В городе, конечно, попроще - на рынках мясо и ливер были круглогодично, количество и цена, конечно, колебались в зависимости от сезона.
Но, я думаю, что мясо тогда ели в среднем гораздо меньше чем сейчас. Как правило, летом - растительная и рыбная пища, осенью и в начале зимы мясо, потом солонина, последний месяц зимы и начало весны - диета
Короче, здоровый образ жизни
Ожирением особенно никто не страдал.
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38k
Александр 2 часа назад
Ну как же, в очередном псевдоисторическом посте рассказать про Русских и не упомянуть рюмку водки, которую крестьянин легко бы сменял за кусок говядины...
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12k
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну те времена не застал но в конце 70х в местном коопторге отборная сайгачатина продавалась по 60 коп за кг что было гораздо дешевше говядины,свинины или курицы с уткой. Утки опять же были дешевле курицы. Ну а рыба была куда дешевле. И если осетрина и белуга уже были дефицитом то сазан,сом,щука,,судак и проч были очень дешевые.
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1k
Kariya 3 часа назад
Кур ели, их разводить легче всего, но они несушки, так что не часто. Свининку тоже временами, откормишь и на убой, они не привередливые и молока не дают. Коров, коз, лошадей - этих на убой ни-ни. Баранов и овец как-то не разводили. Но все же мясо не слишком часто было на столе, а если и было то смесью с к примеру капустой. А так больше дары с огорода и леса весь год.
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4k
Taf Taffus 3 часа назад
Про 40 коп в день разнорабочему это загон. Нихрена он в день не получал, максимум - продуктовые талоны в заводскую лавку. А потом у конце месяца да, получал, после всех вычетов за лавку-жилье-инструменты-штрафы, свои честные 40-60 копеек и ни в чем себе не отказывал, кутя по неделе в Елисеевском.
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