Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века

Вскоре Джиллингем обрел известность как "гений протезов", и ошеломил медицинский мир того времени. Город Чард, где он работал, стал крупным центром британской индустрии протезов. "Вскоре я стал набирать известность. Изготовление протезов занимало много времени, поэтому я оставил первый бизнес, и полностью посвятил себя новому делу. Нужно было обзавестись заводом, кузницей, токарными станками и инструментами, и научиться ими пользоваться. Позже я начал работать с металлом, деревом, штукатуркой, кожей и тканями. Мне приходилось просить гораздо меньше нормы за свои работы, чтобы утвердиться в этой сфере," - говорил Джиллингем.