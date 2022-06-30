Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века

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Английского сапожника Джеймса Джиллингема (1839–1924) называют гением протезов. Даже сейчас изготовление протезов - сложный процесс, а в XIX столетии, когда медицина только набирала обороты, Джиллингем ошеломил медицинский мир своими приспособлениями. Он изготавливал различные протезы конечностей из кожи.
Англичанин Джеймс Джиллингем (1839–1924) много лет работал сапожником в собственной обувной мастерской "Золотой башмак" в городке Чард. Свой первый протез он сделал для Уильяма Синглтона, который потерял руку, стреляя из пушки во время праздничного салюта. Он сделал мужчине протез из кожи, и подогнал его по размеру, за что не взял никаких денег. Но с тех пор Джиллингем решил всерьез заняться изготовлением протезов.
Вскоре Джиллингем обрел известность как "гений протезов", и ошеломил медицинский мир того времени. Город Чард, где он работал, стал крупным центром британской индустрии протезов. "Вскоре я стал набирать известность. Изготовление протезов занимало много времени, поэтому я оставил первый бизнес, и полностью посвятил себя новому делу. Нужно было обзавестись заводом, кузницей, токарными станками и инструментами, и научиться ими пользоваться. Позже я начал работать с металлом, деревом, штукатуркой, кожей и тканями. Мне приходилось просить гораздо меньше нормы за свои работы, чтобы утвердиться в этой сфере," - говорил Джиллингем.
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К 1910 году Джиллингем изготовил протезы конечностей для более 15 тысяч пациентов. Он фотографировал многих из них, публикуя снимки в медицинских журналах, а также рассказывая хирургам о лучших методах ампутации. Джиллингем скончался в 1924 году - но его семья продолжила бизнес до 1960-х годов. Посмотрим на некоторые из работ мастера:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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