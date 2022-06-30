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Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века

Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века

Автор:
30 июня 2022 10:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   история   люди   медицина   протез   протезы   факты   фотографии   
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Английского сапожника Джеймса Джиллингема (1839–1924) называют гением протезов. Даже сейчас изготовление протезов - сложный процесс, а в XIX столетии, когда медицина только набирала обороты, Джиллингем ошеломил медицинский мир своими приспособлениями. Он изготавливал различные протезы конечностей из кожи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   история   люди   медицина   протез   протезы   факты   фотографии   
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Димон 18 минут назад
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