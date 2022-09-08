96-летняя королева Елизавета II жива, но находится под наблюдением врачей

На случай смерти Елизаветы II у англичан есть секретный план под названием "Лондонский мост", давно ставший достоянием общественности. Согласно плану, первым о смерти королевы узнает личный секретарь Её Величества. Он должен будет по секретной телефонной линии позвонить премьер-министру и сказать: "Лондонский мост рухнул". Премьер уже оповестит членов правительства и руководителей стран Содружества, которые формально подчиняются королеве. На ТВ отменять все развлекательные и спортивные передачи, по всей стране зазвонят колокола. Чарльз, новый король, обратится к нации и поедет в траурный тур по Великобритании. Траур будет длиться 12 дней, после чего состоятся похороны.