96-летняя королева Елизавета II жива, но находится под наблюдением врачей

"Лондонский мост" стоит, но грозит рухнуть.
В Англии бьют тревогу - врачи английской королевы говорят, что 96-летняя Елизавета II очень плохо себя чувствует. А ещё на днях Букингемский дворец опубликовал в соцсетях фото Елизаветы, и пользователи заметили, что её рука почернела, совсем как у Дамблдора в шестом "Гарри Поттере". Газеты пишут о "серьёзной обеспокоенности" докторов и о том, что организм королевы будто бы "отказывает".
Приезд Уильяма и Чарльза с женами в королевский замок Балморал в Шотландии англичане трактовали как прощание с королевой. Ещё семь членов королевской семьи летят в шотландский Абердин на самолёте. Англичане массово бросились на сайт королевской семьи, чтобы из первых рук узнать о состоянии здоровья королевы, и на некоторое время "положили" этот сайт. Лондонцы собираются у ворот Букингемского дворца, где сегодня отменили церемонию смены караула, и поют "Боже, храни королеву", канал "Би-Би-Си" на всякий случай изменил сетку вещания, а ведущий новостей надел чёрный галстук.
На случай смерти Елизаветы II у англичан есть секретный план под названием "Лондонский мост", давно ставший достоянием общественности. Согласно плану, первым о смерти королевы узнает личный секретарь Её Величества. Он должен будет по секретной телефонной линии позвонить премьер-министру и сказать: "Лондонский мост рухнул". Премьер уже оповестит членов правительства и руководителей стран Содружества, которые формально подчиняются королеве. На ТВ отменять все развлекательные и спортивные передачи, по всей стране зазвонят колокола. Чарльз, новый король, обратится к нации и поедет в траурный тур по Великобритании. Траур будет длиться 12 дней, после чего состоятся похороны.
Фейковый аккаунт издания The Guardian сегодня сообщил о смерти королевы, и эта новость быстро разнеслась даже по серьёзным СМИ. Потом, правда, все уважающие себя издания удалили утку и сообщили, что The Guardian якобы убрал новость с сайта.
В плане "Лондонский мост" указано, что после смерти королевы на сайте королевской семьи будет лишь одна новость в траурной чёрной рамке. Пока что на сайте всё по-прежнему.
На сайте Букингемского дворца можно найти официально заявление о здоровье королевы. В нём сказано:
Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Англосаксам недешево обходится сия феерия.
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