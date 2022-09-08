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96-летняя королева Елизавета II жива, но находится под наблюдением врачей

96-летняя королева Елизавета II жива, но находится под наблюдением врачей

Автор:
08 сентября 2022 17:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Букингемский дворец   Елизавета II   Чарльз   вильям   королева   лондонский мост   
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"Лондонский мост" стоит, но грозит рухнуть.


В Англии бьют тревогу - врачи английской королевы говорят, что 96-летняя Елизавета II очень плохо себя чувствует. А ещё на днях Букингемский дворец опубликовал в соцсетях фото Елизаветы, и пользователи заметили, что её рука почернела, совсем как у Дамблдора в шестом "Гарри Поттере". Газеты пишут о "серьёзной обеспокоенности" докторов и о том, что организм королевы будто бы "отказывает".

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Приезд Уильяма и Чарльза с женами в королевский замок Балморал в Шотландии англичане трактовали как прощание с королевой. Ещё семь членов королевской семьи летят в шотландский Абердин на самолёте. Англичане массово бросились на сайт королевской семьи, чтобы из первых рук узнать о состоянии здоровья королевы, и на некоторое время "положили" этот сайт. Лондонцы собираются у ворот Букингемского дворца, где сегодня отменили церемонию смены караула, и поют "Боже, храни королеву", канал "Би-Би-Си" на всякий случай изменил сетку вещания, а ведущий новостей надел чёрный галстук.

На случай смерти Елизаветы II у англичан есть секретный план под названием "Лондонский мост", давно ставший достоянием общественности. Согласно плану, первым о смерти королевы узнает личный секретарь Её Величества. Он должен будет по секретной телефонной линии позвонить премьер-министру и сказать: "Лондонский мост рухнул". Премьер уже оповестит членов правительства и руководителей стран Содружества, которые формально подчиняются королеве. На ТВ отменять все развлекательные и спортивные передачи, по всей стране зазвонят колокола. Чарльз, новый король, обратится к нации и поедет в траурный тур по Великобритании. Траур будет длиться 12 дней, после чего состоятся похороны.

Фейковый аккаунт издания The Guardian сегодня сообщил о смерти королевы, и эта новость быстро разнеслась даже по серьёзным СМИ. Потом, правда, все уважающие себя издания удалили утку и сообщили, что The Guardian якобы убрал новость с сайта.

В плане "Лондонский мост" указано, что после смерти королевы на сайте королевской семьи будет лишь одна новость в траурной чёрной рамке. Пока что на сайте всё по-прежнему.

На сайте Букингемского дворца можно найти официально заявление о здоровье королевы. В нём сказано:


Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Букингемский дворец   Елизавета II   Чарльз   вильям   королева   лондонский мост   
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16  комментариев
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18k
Valiko 22 минуты назад
это королевское реалити-шоу что-нибудь решает в реальности?
Англосаксам недешево обходится сия феерия.
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9k
Пётр 3 минуты назад
Походу дождался Чарльз, а то 73 года и всё в принцах ходит...
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8k
Владимир 6 минут назад
Хочет свалить, Лиз Трасс пришла на пост премьер-министра.
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11k
Джон Уик 12 минут назад
Нам всегда так говорят когда известная личность уже умерла.
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11
Васек повесил трубача 12 минут назад
Эта старушка "божий одуванчик" одна из самых злобных и кровавых чудовищ в истории. Кстати, без ее одобрения ни один аглицкий солдат не мог бы участвовать ни в одной войне. А уж за русофобский тренд во все время ее правления - это наследие аглицкой короны с древнейших времен.
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9k
Василенко Татьяна 16 минут назад
Бедная бабка... Сдохнуть спокойно, без пиара, не дадут...
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6k
Allmaster 16 минут назад
96 лет... тут уже каждый день на счету... возраст, он неумолимый.
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164
Бухаю по пятницам Полчаса назад
Надо вовремя уходить
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366k
Йожик справедливый 47 минут назад

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86k
Taras Kozalupko 51 минуту назад
Горбатый с собой тянет бабку!
Ещё один покойник будет, третий - Байден
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60k
Опиум для народа 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
GoInDown 53 минуты назад
Каждый день умирают сотни тысяч бабок, это чем то отличается?
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833
Просто прохожий 55 минут назад
Ну сдохнет и что изменится для мира? Ну отпрыски начнут делить наворованное бабло, но остальному миру похер от этого. Ну а клоунада-ритуал с извещением о смерти это вообще запредельно.
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366k
Йожик справедливый 55 минут назад
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Николай Дмитрич

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