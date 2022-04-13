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Экс-повар Елизаветы II рассказал о её любимом блюде

Экс-повар Елизаветы II рассказал о её любимом блюде (4 фото)

Автор:
13 апреля 2022 15:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Великобритания   Еда   Елизавета II   интересное   королева   питание   
616
4
Повара зовут Даррен МакГрейди, он был личным кухарем королевы Великобритании с 1982 по 1993 года.

Источник:

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Метки: Великобритания   Еда   Елизавета II   интересное   королева   питание   
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14  комментариев
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61k
Dominus 2 часа назад
Куй ложил на чем эта тварь питается.
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2k
RomaXz Час назад
Теперь я могу пообещать жене королевский ужин, и приготовить fish&chips
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