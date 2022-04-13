Экс-повар Елизаветы II рассказал о её любимом блюде

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Повара зовут Даррен МакГрейди, он был личным кухарем королевы Великобритании с 1982 по 1993 года.
Оказалось, что венценосная особа не слишком-то капризна в еде: её любимое блюдо это картофель фри с рыбой. МакГрейди рассказал, что особенно Елизавете нравилось филе рыбы, обвалянное в панировке, а потом запеченное вместе с картофелем в духовке.
Это традиционное британское блюдо, известное под названием фиш-энд-чипс (Fish and Chips). Повар сказал, что в официальном меню Букингемского дворца его переименовали на французский лад и называли Cabillaud et Pommes Pont Neuf.
Повар резал картошку идеально ровными прямоугольниками и королева съедала всего-лишь шесть кусочков за один раз. Вместо тартара королева Великобритании предпочитает голландский соус с эстрагоном. Вот тут МакГрейди приходилось потрудиться - этот соус в магазине не купишь и он сложен в приготовлении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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