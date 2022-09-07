Коллемболы: Эти миллиметровые существа — основа пищевых цепей большинства экосистем. Они даже примитивнее насекомых. Кто же они?

Есть у коллембол и другие источники пропитания. Они паразитируют на муравьях, поедают корни и мягкие части растений, охотятся на ещё более мелких жителей почвы. При этом сами они — основа рациона для более крупных созданий, вроде насекомых и хищных червей. Именно поэтому коллемболы — необходимая часть почти любой биосферы. Они обрабатывают почву, перерабатывая гниль, и стоят у самой основы цепи питания.