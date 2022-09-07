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Коллемболы: Эти миллиметровые существа — основа пищевых цепей большинства экосистем. Они даже примитивнее насекомых. Кто же они?

Коллемболы: Эти миллиметровые существа — основа пищевых цепей большинства экосистем. Они даже примитивнее насекомых. Кто же они?

Автор:
07 сентября 2022 22:44
Метки: интересно   насекомые   факты   
543
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Развитые органы, разум, технический прогресс. Вот на что нам пришлось пойти, чтобы достичь хотя бы частички мощи коллембол! Они малы, примитивны и беззащитны. Но большинство экосистем планеты зависит от этих малышей.

Коллемболы, они же ногохвостки, появились 400 миллионов лет назад. В этой седой древности насекомых ещё не существовало, поэтому они замутили собственный класс членистоногих. Сейчас в нём 8000 видов мелких, от 0,1 до 5 миллиметров, но вездесущих существ.

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Коллемболы обитают везде. Прячутся на стволах деревьев и в глубоких пещерах, в снегу и в стеблях травы, ползают по поверхности озёр. Больше всего их в подстилке. В 1 квадратном метре почвы обитает до 100 000 членистоногих!

У эволюционного успеха микрочеликов есть конкретные причины. Их миниатюрные тела требуют немного пищи и энергии. При этом большинство из них детритофаги — специалисты по пожиранию гниющей органики. Для столь незаметных существ и подгнивший листик — шведский стол до горизонта! При этом, за счёт своего количества, с переработкой органики ногохвостки справляются не хуже дождевых червей, а в ряде случаев превосходят их.

Есть у коллембол и другие источники пропитания. Они паразитируют на муравьях, поедают корни и мягкие части растений, охотятся на ещё более мелких жителей почвы. При этом сами они — основа рациона для более крупных созданий, вроде насекомых и хищных червей. Именно поэтому коллемболы — необходимая часть почти любой биосферы. Они обрабатывают почву, перерабатывая гниль, и стоят у самой основы цепи питания.

При маленьких размерах и микроскопической нервной системе ногохвостки демонстрируют на удивление разнообразное поведение. Они рыскают в поисках наиболее вкусных кусочков, дерутся друг с дружкой за самые лакомые из них. У них даже есть сложные брачные ритуалы!

Готовый к размножению самец ищет самку и начинает её соблазнять. Он гладит её лапками, касается усиками разных частей тела. Отдельные виды катают дам на своих спинах!

Если самка готова к оплодотворению, она сдастся уже через 3-5 минут. Самец подарит ей сперматофор (мешочек с генетическим материалом) и ускачет по своим самцовым делам. Но так происходит не у всех. Некоторые виды предпочитают собираться в огромные кучи и устраивать безудержный кутёж.

Раньше считали, что мир держится на 3 китах, но реальность оказалась намного проще. Мир стоит на спинах маленьких, копошащихся в грязи существ у которых даже позвоночника нет!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   насекомые   факты   
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4  комментария
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Трям 9 часов назад
"появились 400 миллионов лет назад. В этой седой древности насекомых ещё не существовало"
Хватит постить .хуйню !!! 400млн. лет назад появились акулы! Хочешь сказать, что в эпоху млекопитающих не было насекомых? Убейся ап стену из яда и папей гавна!
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