Коллемболы: Эти миллиметровые существа — основа пищевых цепей большинства экосистем. Они даже примитивнее насекомых. Кто же они?

Развитые органы, разум, технический прогресс. Вот на что нам пришлось пойти, чтобы достичь хотя бы частички мощи коллембол! Они малы, примитивны и беззащитны. Но большинство экосистем планеты зависит от этих малышей.
Коллемболы, они же ногохвостки, появились 400 миллионов лет назад. В этой седой древности насекомых ещё не существовало, поэтому они замутили собственный класс членистоногих. Сейчас в нём 8000 видов мелких, от 0,1 до 5 миллиметров, но вездесущих существ.
Коллемболы обитают везде. Прячутся на стволах деревьев и в глубоких пещерах, в снегу и в стеблях травы, ползают по поверхности озёр. Больше всего их в подстилке. В 1 квадратном метре почвы обитает до 100 000 членистоногих!
У эволюционного успеха микрочеликов есть конкретные причины. Их миниатюрные тела требуют немного пищи и энергии. При этом большинство из них детритофаги — специалисты по пожиранию гниющей органики. Для столь незаметных существ и подгнивший листик — шведский стол до горизонта! При этом, за счёт своего количества, с переработкой органики ногохвостки справляются не хуже дождевых червей, а в ряде случаев превосходят их.
Есть у коллембол и другие источники пропитания. Они паразитируют на муравьях, поедают корни и мягкие части растений, охотятся на ещё более мелких жителей почвы. При этом сами они — основа рациона для более крупных созданий, вроде насекомых и хищных червей. Именно поэтому коллемболы — необходимая часть почти любой биосферы. Они обрабатывают почву, перерабатывая гниль, и стоят у самой основы цепи питания.
При маленьких размерах и микроскопической нервной системе ногохвостки демонстрируют на удивление разнообразное поведение. Они рыскают в поисках наиболее вкусных кусочков, дерутся друг с дружкой за самые лакомые из них. У них даже есть сложные брачные ритуалы!
Готовый к размножению самец ищет самку и начинает её соблазнять. Он гладит её лапками, касается усиками разных частей тела. Отдельные виды катают дам на своих спинах!
Если самка готова к оплодотворению, она сдастся уже через 3-5 минут. Самец подарит ей сперматофор (мешочек с генетическим материалом) и ускачет по своим самцовым делам. Но так происходит не у всех. Некоторые виды предпочитают собираться в огромные кучи и устраивать безудержный кутёж.
Раньше считали, что мир держится на 3 китах, но реальность оказалась намного проще. Мир стоит на спинах маленьких, копошащихся в грязи существ у которых даже позвоночника нет!
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АНТИФИШКИ
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Хватит постить .хуйню !!! 400млн. лет назад появились акулы! Хочешь сказать, что в эпоху млекопитающих не было насекомых? Убейся ап стену из яда и папей гавна!