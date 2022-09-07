40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках

История — это бесконечное приключение, которое никогда не наскучит. Особенно если изучать ее с помощью редких кадров из прошлого, которые позволяют нам заглянуть в жизнь давно ушедших людей и рассказывают об их мечтах, страхах и решениях, изменивших ход истории.
1. Одна из самых ранних фотографий коренного американца с волком. Вопреки мифам, которые распространяли поселенцы, индейцы уважали волков и дружили с ними
2. 8 февраля 1943 года нацисты повесили 17-летнюю Лепу Радич, югославскую партизанку времен Второй мировой войны. Когда они попытались выяснить у нее имена ее товарищей, Лепа ответила: «Узнаете, когда они придут отомстить за меня»
5. 22-летняя пилот WASP (Женская служба пилотов Военно-воздушных сил США) Ширли Слэйд в летном шлеме, очках и перчатках, 1943 год
6. Еврейская ханукия (ханукальный светильник) стоит на окне назло нацистской свастике, 1931 год
7. Изобретатель Чарльз С.Л. Бейкер и его помощник демонстрируют систему отопления/радиатор. 1906 год
8. Невеста выход из своего недавно разбомбленного дома, отправляясь на собственную свадьбу. Лондон, 4 ноября 1940 года
9. Бобби Гибб, первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон в 1966 году. Она бежала без номера, поскольку женщин не допускали к мероприятию
16. Воплощение фразы «Сохраняйте спокойствие и продолжайте». Молочник во время лондонского блица, 1940 год
17. Сьюзан Каре, знаменитая художница Apple, разработавшая множество шрифтов, значков и изображений для Apple, Next, Microsoft и IBM. 1980-е годы
19. «Пасхальные яйца для Гитлера»: два афроамериканских солдата позируют на Пасху с пехотными снарядами. Вторая мировая война, 1940-е годы
20. Два кашмирских гиганта позируют с американским фотографом Джеймсом Рикалтоном, 1903 год
23. Марина Хинеста, 17-летняя активистка, журналистка и переводчица, на крыше отеля Colón в Барселоне, 1936 год
29. Индеец чиппева по имени Джон Смит, живший в лесу возле озера Касс, штат Миннесота, утверждал, что ему было 137 лет, прежде чем скончался в 1922 году. Фотография 1915 года
34. Юные жители Нью-Йорка спят ночью на пожарной лестнице, спасаясь от духоты. Начало 1900-х
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чернокожих, цветных, негров в конце концов. Но не афроамериканских.
Но эта понравилась больше всех.
Талант фотографа запечатлел момент максимального драйва, в простой черно-белой фотографии.
Супер
Но фотка классная, согласен
Неужели самим не противно ездить в этом говнище?