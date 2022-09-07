40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках

История — это бесконечное приключение, которое никогда не наскучит. Особенно если изучать ее с помощью редких кадров из прошлого, которые позволяют нам заглянуть в жизнь давно ушедших людей и рассказывают об их мечтах, страхах и решениях, изменивших ход истории.