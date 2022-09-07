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40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках

40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках

Автор:
07 сентября 2022 18:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Фотоподборка   интересно   исторические фото   история   назад в прошлое   старые фото   
1818
41

История — это бесконечное приключение, которое никогда не наскучит. Особенно если изучать ее с помощью редких кадров из прошлого, которые позволяют нам заглянуть в жизнь давно ушедших людей и рассказывают об их мечтах, страхах и решениях, изменивших ход истории.

1. Одна из самых ранних фотографий коренного американца с волком. Вопреки мифам, которые распространяли поселенцы, индейцы уважали волков и дружили с ними

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2. 8 февраля 1943 года нацисты повесили 17-летнюю Лепу Радич, югославскую партизанку времен Второй мировой войны. Когда они попытались выяснить у нее имена ее товарищей, Лепа ответила: «Узнаете, когда они придут отомстить за меня»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересно   исторические фото   история   назад в прошлое   старые фото   
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18  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 52 минуты назад
Подборка неплохая, но только за "афроамериканских солдат" МИНУС.
Чернокожих, цветных, негров в конце концов. Но не афроамериканских.
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387k
Алексей 4 минуты назад
Комментарий к фото
тут всем на этой фот похоже пох. на то что происходит
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28k
Ashabad 5 минут назад
19, - это негры. Всего лишь негры!
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1k
Холитан Хар Амп 13 минут назад
Автору спасибо, очень интересно посмотреть.
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3k
Peter Griffin Полчаса назад
Мужчина весьма своеобразно наблюдает)
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60k
doker Час назад
Я так и не смог правильно прочитать это имя...

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5k
GROMOZEKA Час назад
Отличные фотографии!
Но эта понравилась больше всех.
Талант фотографа запечатлел момент максимального драйва, в простой черно-белой фотографии.
Супер


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760
Arti Час назад
Здесь они сфоткались на скупке металолома, со сп****нным радиатором
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328
adssaf afasffdsga Arti 13 минут назад
А мне кажется, на самогонный аппарат больше похоже.
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760
Arti Час назад
Папа учит мальца как правильно пи**ить велосипед

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11k
Мистер Фикс Час назад
Почему в америке в метро такой срач?
Неужели самим не противно ездить в этом говнище?
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