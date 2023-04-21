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Жизнь 100 лет назад: 30 винтажных снимков, сделанных в 1922-23 годах

Жизнь 100 лет назад: 30 винтажных снимков, сделанных в 1922-23 годах

Автор:
21 апреля 2023 22:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтажные снимки   интересно   история   назад в прошлое   познавательно   старые фото   
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Есть нечто волшебное в путешествии назад в прошлое через старые фотографии, в возможности своими глазами увидеть мир в черно-белых (или в сепии) тонах. Будь то из чувства ностальгии или в исследоовательских целях, поразглядывать старые снимки — это всегда приятно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтажные снимки   интересно   история   назад в прошлое   познавательно   старые фото   
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8  комментариев
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31k
АнтонПолднев 20 часов назад
Развал - схождение сделать и ещё походит

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1k
Misanthrop 24 минуты назад
"Фармацевт толчет лекарства ступкой и пестиком" Пестиком в ступке, бестолочь!
И не метателка, а металка. Ну или праща.
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29k
Григорий 4 часа назад
Какой плохой фотошоп был в те времена.
Несоблюдение пропорций сидящих и всадника, как и позы и направления взглядов.
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25k
Лаврентий Павлович 11 часов назад
Комментарий к фото
А надпись то - на французском. Вот поэтому у эсперанто и не получилось!
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54k
Олег 19 часов назад
Винтажных или атмосферных? Это эпическая разница....
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31k
АнтонПолднев 20 часов назад
Пост классный. Спасибо. Зеленуха.
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