Жизнь 100 лет назад: 30 винтажных снимков, сделанных в 1922-23 годах

Есть нечто волшебное в путешествии назад в прошлое через старые фотографии, в возможности своими глазами увидеть мир в черно-белых (или в сепии) тонах. Будь то из чувства ностальгии или в исследоовательских целях, поразглядывать старые снимки — это всегда приятно.