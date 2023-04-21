Жизнь 100 лет назад: 30 винтажных снимков, сделанных в 1922-23 годах

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Есть нечто волшебное в путешествии назад в прошлое через старые фотографии, в возможности своими глазами увидеть мир в черно-белых (или в сепии) тонах. Будь то из чувства ностальгии или в исследоовательских целях, поразглядывать старые снимки — это всегда приятно.
1. Фиби Энн Моузи Батлер, также известная как Энни Оукли, — знаменитая женщина-стрелок, прославившаяся своей невероятной меткостью. 1922 год
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3. Женщина с флягой в виде трости в разгар сухого закона в США, 1922 год, Вашингтон, округ Колумбия
5. Элен Ф. Дэй, слепая женщина, публиковавшая «Прожектор», журнал для слепых детей. В руках она держит устройство для печати шрифтом Брайля
6. Делегация Миннесотской лиги женщин-избирателей с целой милей собранных подписей за право женщин участвовать в выборах
20. Мужчина из народа вардаман с копьеметателкой северо-западного типа. Северная территория Австралии
23. Солдаты армии США сидят вокруг стола, пока один из них перепрыгивает через него верхом на лошади
24. Последнее сообщение, оставленное 47 шахтерами, погребенными в шахте Аргонавт в Калифорнии: «3 часа, газ усиливается»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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