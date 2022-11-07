40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Историю можно учить не только в душных классах с перепачканной мелом доской — можно смотреть документальные фильма или слушать подкасты, посвященные выдающимся событиям прошлого, ходить по музеям и выставкам. А порой, чтобы перенестись в другое время и место, достаточно лишь потратить пять минут на просмотр увлекательной подборки исторических фото. Намёк понят? Тогда вперёд, в прошлое!
1. Гровер Кранц был антропологом, который пожертвовал свое тело Смитсоновскому музею. Единственным его условием было не расставаться с верным псом даже после смерти. Музей удовлетворил его просьбу.
3. Статуя знаменитого бродячего кота Томбили в Стамбуле. Томбили часто сидел в такой позе, наблюдая за прохожими
4. Невеста сделала свадебное платье из парашюта, который спас жизнь ее жениху во Второй мировой войне
5. 23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей Латвии, Эстонии и Литвы выстроились в живую цепь в рамках мирной акции "Балтийский путь"
7. Мэрилин Монро навестила раненых солдат в Японии в 1954 году. У солдата на фото была сломана спина, и ему приходилось восстанавливаться, лежа лицом вниз
8. Королевский португальский читальный зал, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Его открыли для посетителей в 1883 году
10. Сестры О'Халлоран, вооруженные палками и кипятком, отбились от офицеров, пытавшихся их выселить во время войны за землю в Ирландии, 1889 год
15. Северный Ледовитый океан, сфотографированный в одном и том же месте с разницей в 105 лет
16. Самая старая дверь в Риме находится в Пантеоне и используется до сих пор. Она отлита из бронзы и датируется примерно 115 годом нашей эры
17. Ханако — рыбка кои, которая дожила до 226 лет. В 1966 году ее возраст установили по образцу чешуи. Ханако родилась в 1751 году и умерла 7 июля 1977 года
22. Папирусы Геркуланума — это более 1800 папирусов, обугленных в результате извержения Везувия (79 год н. э.) и представляющих собой единственную полностью сохранившуюся библиотеку древности
24. Шведский военный корабль "Ваза". Он затонул в 1628 году в своем первом выходе из гавани и был поднят со дна моря спустя 333 года
29. 5-я Сольвеевская конференция по физике, 1927 год. Из 29 человек на флотографии 17 — лауреаты Нобелевской премии
30. Монтажник высотных работ на одном из самых больших мостов в мире, Харбор-Бридж, Сидней, 1971 год. Его зовут Пол Хоган, а через 15 лет он прославится как «Крокодил» Данди
31. Ворота Иштар, построенные вавилонским царем Навуходоносором II в Месопотамии в 575 году до нашей эры
32. В 2010 году семья обнаружила под своим домом в Шропшире, Англия, потайную древнюю часовню
33. Юрий Валентинович Кнорозов, советский этнограф, расшифровавший письменность майя, 1980 год
36. Фермеры «задерживают» шерифа, который пытался выселить женщину с ее фермы от имени страховой компании. Мичиган, 1952 год
38. Единственная запись в дневнике Теодора Рузвельта в День святого Валентина 1884 года, когда его жена Элис и мать Марта скончались с разницей всего в несколько часов: "Свет моей жизни угас"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 км (до двух миллионов человек, то есть примерно 25 % населения трёх прибалтийских республик в то время), таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. хотели отделиться, и отделились.