40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Историю можно учить не только в душных классах с перепачканной мелом доской — можно смотреть документальные фильма или слушать подкасты, посвященные выдающимся событиям прошлого, ходить по музеям и выставкам. А порой, чтобы перенестись в другое время и место, достаточно лишь потратить пять минут на просмотр увлекательной подборки исторических фото. Намёк понят? Тогда вперёд, в прошлое!