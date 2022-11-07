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40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

Автор:
07 ноября 2022 20:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: Фотоподборка   интересно   исторические фото   познавательно   фотоархив   хочу все знать   
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41

Историю можно учить не только в душных классах с перепачканной мелом доской — можно смотреть документальные фильма или слушать подкасты, посвященные выдающимся событиям прошлого, ходить по музеям и выставкам. А порой, чтобы перенестись в другое время и место, достаточно лишь потратить пять минут на просмотр увлекательной подборки исторических фото. Намёк понят? Тогда вперёд, в прошлое!

1. Гровер Кранц был антропологом, который пожертвовал свое тело Смитсоновскому музею. Единственным его условием было не расставаться с верным псом даже после смерти. Музей удовлетворил его просьбу.

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22. Папирусы Геркуланума — это более 1800 папирусов, обугленных в результате извержения Везувия (79 год н. э.) и представляющих собой единственную полностью сохранившуюся библиотеку древности

30. Монтажник высотных работ на одном из самых больших мостов в мире, Харбор-Бридж, Сидней, 1971 год. Его зовут Пол Хоган, а через 15 лет он прославится как «Крокодил» Данди

38. Единственная запись в дневнике Теодора Рузвельта в День святого Валентина 1884 года, когда его жена Элис и мать Марта скончались с разницей всего в несколько часов: "Свет моей жизни угас"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересно   исторические фото   познавательно   фотоархив   хочу все знать   
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10  комментариев
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26k
Ego sum qui sum Час назад
такую гору испортили
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10k
Касьян Пуздой 15 секунд назад
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10k
Андрей Ма-С Полчаса назад
2 миллиона [мат]а лтов в цепь это где то 2000 км цепочка должна получится. [мат]е жом попахивает
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5k
Котэ 37 минут назад
я в нем участвовал, недалеко от Укмерге
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715
Bastard Fat 38 минут назад
хоспадеисусесвятаядевамарияиговорящиёрех
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Узнала новое слово "флотография".
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57
KE2646 Час назад
Комментарий к фото
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