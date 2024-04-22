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От аборигенов Фиджи до русских крестьянок: 30 старинных портретов очень разных людей

От аборигенов Фиджи до русских крестьянок: 30 старинных портретов очень разных людей

Автор:
22 апреля 2024 12:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   интересно   история   портреты   старые фото   фотоархив   черно-белые фото   
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Фотоархив "Дорогой Фред" — это бесплатный сайт, который помогает людям буквально увидеть историю своего рода. В настоящее время в архиве есть данные о 22 927 фамилиях, но его интересно листать даже тем, кому они ни о чем не говорят. Будь то портрет шведского почтальона 1900 года или снимок француженки с багетом полвека спустя, эти кадры наглядно демонстрируют, как жили самые разные люди в не таком уж и далеком прошлом.

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Дочь владельца медного рудника из Корнуолла, пятикратная невеста, иммигрантка, жительница Квинсленда, Австралия, мать троих детей, прачка и временная жительница Северного острова Новой Зеландии. Все это за 55 лет жизни

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересно   история   портреты   старые фото   фотоархив   черно-белые фото   
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Porky Pig
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