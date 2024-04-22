Фотоархив "Дорогой Фред" — это бесплатный сайт, который помогает людям буквально увидеть историю своего рода. В настоящее время в архиве есть данные о 22 927 фамилиях, но его интересно листать даже тем, кому они ни о чем не говорят. Будь то портрет шведского почтальона 1900 года или снимок француженки с багетом полвека спустя, эти кадры наглядно демонстрируют, как жили самые разные люди в не таком уж и далеком прошлом.
2. Семья из индейского племени стони в Канаде, гид Самсон Бивер с женой Лией и их дочерью Фрэнсис Луизой, 1907 год
3. Протест против школьного дресс-кода, запрещающего девочкам носить брюки. Бруклин, 1940 год
6. Кот "фотографирует" детей семьи Пайро: 12-летнего Эдмунда, 8-летнего Эрнеста и 5-летнюю Сесилию. Ноябрь 1909 года
7. Лоти-Ки-Ях-Теде, дочь вождя племени Лагуна-Пуэбло. Нью-Мексико, 1905 год. Фото Карла Э. Муна
15. Женщина выгуливает собак на собачьем кладбище в Гайд-Парке, где похоронены более 1000 домашних животных викторианской эпохи
16. Портрет Кэти Уильямс по прозвищу "Солдат-Буйвол", 1862 год. Она притворилась мужчиной, чтобы сражаться за «Север» в Гражданской войне в США.
17. Портрет Элизабет Энн Берроуз/Плейн/Круиз/Лидди/Финн/Брэнсон в Куктауне, Квинсленд, 1880-1890 годы
Дочь владельца медного рудника из Корнуолла, пятикратная невеста, иммигрантка, жительница Квинсленда, Австралия, мать троих детей, прачка и временная жительница Северного острова Новой Зеландии. Все это за 55 лет жизни
18. Женщина из народа навахо плетет одеяло, Санта-Фе, Нью-Мексико. Фотограф: Кристиан Г. Каад, 1900 год
22. Портрет индейца васко с раскрашенным лицом, с перьями и бусинами в волосах. Уайлдер, 1903 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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