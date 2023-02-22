30 старинных портретов очень разных людей

Фотоархив "Дорогой Фред" — это бесплатный сайт, который помогает людям буквально увидеть историю своего рода. В настоящее время в архиве есть данные о 22 927 фамилиях, но его интересно листать даже тем, кому они ни о чем не говорят. Будь то портрет шведского почтальона 1900 года или снимок француженки с багетом полвека спустя, эти кадры наглядно демонстрируют, как жили самые разные люди в не таком уж и далеком прошлом.