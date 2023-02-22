FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7911 постов • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 старинных портретов очень разных людей

30 старинных портретов очень разных людей

Автор:
22 февраля 2023 19:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   интересно   история   портреты   старые фото   фотоархив   черно-белые фото   
771
31

Фотоархив "Дорогой Фред" — это бесплатный сайт, который помогает людям буквально увидеть историю своего рода. В настоящее время в архиве есть данные о 22 927 фамилиях, но его интересно листать даже тем, кому они ни о чем не говорят. Будь то портрет шведского почтальона 1900 года или снимок француженки с багетом полвека спустя, эти кадры наглядно демонстрируют, как жили самые разные люди в не таком уж и далеком прошлом.

×
×

Дочь владельца медного рудника из Корнуолла, пятикратная невеста, иммигрантка, жительница Квинсленда, Австралия, мать троих детей, прачка и временная жительница Северного острова Новой Зеландии. Все это за 55 лет жизни

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Фотоподборка   интересно   история   портреты   старые фото   фотоархив   черно-белые фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что ели в дореволюционной Москве
Что ели в дореволюционной Москве
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Это Свадьба! Свадьба – это…
Это Свадьба! Свадьба – это…
Куда же ты, мальчик: в Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на "красный"
Куда же ты, мальчик: в Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на "красный"
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный взгляд на второго ребёнка

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#автомобили#познавательно#дтп#удивительно#забавно#США
#интересно#животные#Прикол#Ynews#кино#подборка#позитив#отношения#картинки#аварии
#факты#история#в мире#Москва#автомир#полиция#Приколы#Еда#Прошлое#дизайн
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Эпидемия испанки 1918 года: как это было Эпидемия испанки 1918 года: как это было 40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках 40 редких исторических фото, которые не встретишь в учебниках «Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов «Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов 40 «раскрашенных» фото, способных перевернуть представление о блёклом прошлом 40 «раскрашенных» фото, способных перевернуть представление о блёклом прошлом 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами

На что жалуетесь?

Вернуться