Как известные живописцы мстили своим именитым заказчикам

Художник должен быть голодным, чтобы плодотворно творить. Такой идеи, видимо, придерживались именитые и небедные заказчики в разные эпохи.
Но при этом дамы и господа забывали, что художника еще и легко обидеть. Ибо месть его может быть страшна и изощренна.
Порядка четырех лет ушло у великого Микеланджело Буонарроти на роспись Сикстинской капеллы. Но если для нас он великий и гениальный, то не всех современников устроил результат работы.
В частности, больше всех неистовствовал в претензиях Бьяджо да Чезена, занимавший пост церемониймейстера при трех папах. Ему категорически не понравился избыток обнаженной натуры на фреске «Страшный суд». Да и вообще исполнитель излишне легкомысленно подошел к выполнению заказа.
Микеланджело отомстил обидчику изящно: добавил на фреску еще один персонаж. Обнаженного мужчину, очень похожего на кардинала Чезена, кусает за гениталии змея. Этого мастеру показалось мало, и он пририсовал человеку ослиные уши и добавил демонических черт. Прототип дико обиделся и обратился за помощью к папе Павлу III. Но тот мягко отказал просителю, заявив, что на ад его компетенция не распространяется.
Эдуард Мане отрицательно относился к классовому разделению и превосходству, хотя среди его клиентов и были состоятельные люди. И картина «Завтрак на траве» как раз и задумывалась как инструмент привлечения к этой проблеме.
Обнаженные персонажи создавались, чтобы высмеять спесь и излишний пафос представителей высшего класса. То есть Мане создавал своего рода зеркало.
На заднем плане он изобразил девушку, справляющую нужду. Обнаженная женщина, которую сам художник (как и других персонажей) называл голой, так и вообще вызвала шок у общественности.
Почему он так поступил? Как раз по причине того, что Мане критиковали из-за отсутствия на его работах обнаженной натуры. Хотели – получили. Так еще и сюжет на злободневную тему.
«Я добавлю на свою картину обнаженную натуру. Тогда меня, очевидно, разорвут на куски. Впрочем, меня не волнует, что скажут о моей картине».
В шок общественность ввела и «Олимпия», изображающая куртизанку. Хотя живописец обнажил еще одну явную составляющую высшего общества: ведь мужчины спускали львиную долю доходов, чтобы провести время в обществе таких женщин – прекрасных, раскованных, ярких, поскольку их супруги под давлением общественного мнения превращались в зажатых и закомплексованных леди.
Диего Ривера оказался не только талантливым, но и предприимчивым. Художник продал одной из богатейших семей мира – Рокфеллерам заказ, который по окончании работы не совсем соответствовал изначальному замыслу.
Планировалось, что Ривера напишет фреску, демонстрирующую, что капитализм превосходит социализм. Она должна была украсить Рокфеллер-центр.
В какой-то момент New York World-Telegram заявили, что его творение антикапиталистическое. Чем обидели автора, который в ответ превратил действо на фреске в первомайский парад, а центрального персонажа трансформировал в Ленина. Рокфеллеры попросили исправить, но Ривера отказался. В итоге фреску накрыли специальным экраном. Еще бы, ведь в Центре богатейшей семьи, придерживавшейся капиталистических взглядов, разместили такой сюжет.
Анн-Луи Жироде-Триозон получил заказ на портрет от мадемуазель Ланж. Но он отступил от общепринятых канонов и изобразил ее в образе самовлюбленной Венеры. Заказчица отказалась от картины и велела убрать ее с людских глаз.
Обозленный Триозон разорвал полотно на множество фрагментов и в таком виде отправил их Ланж. А потом назло написал еще одну картину – метафоричную, где изобразил женщину в виде проститутки, намекая, что она готова была иметь дело с мужчинами только за деньги. Он заполнил полотно и другими символами в ответ на то, что заказчица отказалась принять уникальную картину с сохранением классических канонов живописи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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