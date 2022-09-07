Как известные живописцы мстили своим именитым заказчикам

Обнаженные персонажи создавались, чтобы высмеять спесь и излишний пафос представителей высшего класса. То есть Мане создавал своего рода зеркало.

На заднем плане он изобразил девушку, справляющую нужду. Обнаженная женщина, которую сам художник (как и других персонажей) называл голой, так и вообще вызвала шок у общественности.

Почему он так поступил? Как раз по причине того, что Мане критиковали из-за отсутствия на его работах обнаженной натуры. Хотели – получили. Так еще и сюжет на злободневную тему.