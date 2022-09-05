Учёные Самарского университета разработали первый Российский гиперспектрометр для наноспутников формата кубсат⁠⁠

Компактный прибор пройдет испытания в космосе на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ, выведенного на орбиту 9 августа 2022 года в рамках запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с Иранским спутником "Хайям" и 16 Российскими малыми космическими аппаратами.



Учёные Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН разработали первый Отечественный гиперспектрометр для наноспутников формата кубсат (CubeSat ). Компактный прибор пройдет испытания в космосе на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ, выведенного на орбиту 9 августа 2022 года в рамках запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с Иранским спутником "Хайям" и 16 Российскими малыми космическими аппаратами.



"Данный гиперспектрометр - совместная разработка ученых ИСОИ РАН и Самарского университета им. Королёва. Несмотря на то, что спутник запущен в рамках школьного образовательного проекта, на его борту установлен полноценный исследовательский прибор, позволяющий проводить гиперспектральное дистанционное зондирование Земли, то есть, осуществлять экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов, отслеживать возникновение лесных пожаров и выполнять другие задачи. Ранее гиперспектрометры на Отечественных космических аппаратах такого класса - наноспутниках формата кубсат 3U - не устанавливались из-за сложностей создания компактного прибора с характеристиками, необходимыми для гиперспектральной съемки из космоса. Конечно же, существуют самые различные миниатюрные гиперспектрометры, ими оснащаются малые беспилотники, например, для систем умного земледелия, есть гиперспектрометры даже для смартфонов, но для съемок с орбиты земная техника, разумеется, не подходит. Поэтому космические гиперспектрометры обычно устанавливаются на относительно больших спутниках дистанционного зондирования Земли", - рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва доктор физико-математических наук Роман Скиданов