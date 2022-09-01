Ученые с помощью "бессмертной" медузы решили обратить вспять старение людей

Этот хитрый обитатель дна может запустить процесс вспять. Например, после травмы или при суровых условиях окружающей среды они могут снова регрессировать до полипа и прилипнуть к дну. Так они переждут все опасности, а потом снова возродятся как ни в чем не бывало.

Они могут делать это бесконечно и никогда не стареть. Разумеется, такой навык был бы весьма кстати и для человека. Поэтому ученые из Университета Овьедо в Испании решили выяснить, как у turritopsis dohrnii это получается.

Они сравнили ее ДНК с другой медузой и обнаружили гораздо больше генов, связанных с восстановлением и защитой. Оказывается, эти морские животные способны "выключить" гены роста и снова "включить" гены превращения в полипа. Как если бы мы вдруг решили превратиться в младенца, а потом вновь начать расти.