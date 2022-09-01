Ученые с помощью "бессмертной" медузы решили обратить вспять старение людей

Людей все никак не устраивает факт, что живут они обычно не более 100 лет, поэтому исследования на тему бессмертия вряд ли когда-то прекратятся. На этот раз ученые решили заимствовать рецепт вечной жизни у медуз.
Обычно эти существа проходят три стадии развития: личинка прикрепляется ко дну и превращается в полипа, а из него потом отпочковываются молодые особи. Однако turritopsis dohrnii, или бессмертная медуза, способна на гораздо большее.
Этот хитрый обитатель дна может запустить процесс вспять. Например, после травмы или при суровых условиях окружающей среды они могут снова регрессировать до полипа и прилипнуть к дну. Так они переждут все опасности, а потом снова возродятся как ни в чем не бывало.
Они могут делать это бесконечно и никогда не стареть. Разумеется, такой навык был бы весьма кстати и для человека. Поэтому ученые из Университета Овьедо в Испании решили выяснить, как у turritopsis dohrnii это получается.
Они сравнили ее ДНК с другой медузой и обнаружили гораздо больше генов, связанных с восстановлением и защитой. Оказывается, эти морские животные способны "выключить" гены роста и снова "включить" гены превращения в полипа. Как если бы мы вдруг решили превратиться в младенца, а потом вновь начать расти.
Это далеко не значит, что скоро мы обретем бессмертие, но определенного развития медицины за счет полученных знаний ученые намерены достичь. В частности, это может послужить ключом к лечению возрастных заболеваний и рака. Однако надо будет еще изучить эти варианты генов у людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире