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Ученые с помощью "бессмертной" медузы решили обратить вспять старение людей

Ученые с помощью "бессмертной" медузы решили обратить вспять старение людей

Автор:
01 сентября 2022 09:03
Сообщество : Наука
Метки: бесмертие   медуза   наука   ученные   факты   фото   
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Людей все никак не устраивает факт, что живут они обычно не более 100 лет, поэтому исследования на тему бессмертия вряд ли когда-то прекратятся. На этот раз ученые решили заимствовать рецепт вечной жизни у медуз.

Обычно эти существа проходят три стадии развития: личинка прикрепляется ко дну и превращается в полипа, а из него потом отпочковываются молодые особи. Однако turritopsis dohrnii, или бессмертная медуза, способна на гораздо большее.

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Этот хитрый обитатель дна может запустить процесс вспять. Например, после травмы или при суровых условиях окружающей среды они могут снова регрессировать до полипа и прилипнуть к дну. Так они переждут все опасности, а потом снова возродятся как ни в чем не бывало.

Они могут делать это бесконечно и никогда не стареть. Разумеется, такой навык был бы весьма кстати и для человека. Поэтому ученые из Университета Овьедо в Испании решили выяснить, как у turritopsis dohrnii это получается.

Они сравнили ее ДНК с другой медузой и обнаружили гораздо больше генов, связанных с восстановлением и защитой. Оказывается, эти морские животные способны "выключить" гены роста и снова "включить" гены превращения в полипа. Как если бы мы вдруг решили превратиться в младенца, а потом вновь начать расти.

Это далеко не значит, что скоро мы обретем бессмертие, но определенного развития медицины за счет полученных знаний ученые намерены достичь. В частности, это может послужить ключом к лечению возрастных заболеваний и рака. Однако надо будет еще изучить эти варианты генов у людей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бесмертие   медуза   наука   ученные   факты   фото   
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