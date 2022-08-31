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20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой

20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой

Автор:
31 августа 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   интересно   наука   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   ученые   факты   
1864
21
В интернете нет недостатка в удивительных фактах, но лишь немногие из них действительно подтверждены наукой. Вот самый невероятный набор таких фактов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   интересно   наука   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   ученые   факты   
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11  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Железо, растворенное в крови человека, родилось в сверхновой звезде."
Железо синтезируется в нормальных звёздах, а все, что тяжелее - в сверхновых. Все элементы в организме, кроме водорода, зародились в звёздах.
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3k
Mutantino 6 минут назад

у каракатиц есть чешуя ?
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7
Голован Щекн 17 минут назад
Очередные охренительные открытия, походу знаменитых британских ученых, тех самых которые научно доказали что игра в "русскую рулетку" безопасна на 13%
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15k
эмосурикат прямоползающий 21 минуту назад
ля, как же вы затрахали перепостами фактов, даже не удосужившись разобраться в них
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Дети при этом могли жить практически нормальной жизнью, потому что оставшиеся части мозга брали на себя функции удаленной части".

Это не так. Тогда бы и у врослых так происходило, но так не происходит (хотя, конечно, сохранный мозг всегда берет на себя часть функций поврежденного, но это другая история). Но у детей главное - иное. У человека в больших полушариях мозга при возрастном развитии в первую очередь развивается третичная, самая молодая в эволюционном плане кора мозга. Она и составляет большую часть коры полушарий. Если в раннем возрасте её повредить (удалить) она продолжит расти до достижения взрослого состояния человека. И может даже полностью восстановить функциональность. У взрослого кора, к сожалению, уже не растет. Таким образом можно говорить не о том, что у ребенка другие части мозга берут на себя функции, а именно о существенном восстановлении самого мозга - его так называемой зоны новой коры. Если у ребенка будут так же радикально повреждена первичная (древняя) кора или подкорка - существенного восстановления не будет, впрочем человек, скорее всего, просто умрет, так как будут повреждены его витальные (жизненные) функции.
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25k
SerGProS Час назад
"Звезды очень громкие.

Надо же, как было точно подмечено М Ю Лермонтовым:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит.
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