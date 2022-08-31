20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой

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В интернете нет недостатка в удивительных фактах, но лишь немногие из них действительно подтверждены наукой. Вот самый невероятный набор таких фактов!
Обратная артериальная перфузия близнецов. Иногда у однояйцевых близнецов, имеющих общую плаценту, пуповины соединяют артерию с артерией, когда они начинают развиваться. Затем происходит следующее: тот, у кого сердцебиение сильнее (близнец-помпа), перекачивает свою деоксигенированную кровь через другого близнеца (близнец-ловушка), прежде чем, наконец, она она вернется в плаценту для получения большего количества кислорода. Близнец-помпа продолжает развиваться нормально, но близнец-ловушка снабжается только бедной кислородом кровью и в конечном итоге развивается только то, что находится ближе всего к тому месту, где пупочная артерия входит в тело: ноги и кишечник. У них нет ни мозга, ни сердца, по сути, вообще нет верхней части тела, поскольку они расходуют кислород, поступающий в их тело, прежде чем он достигнет этих органов. Получается, по сути, просто круглое расширение близнеца-насоса. Это опасно для близнеца-помпы, так как их сердце качает по целому дополнительному контуру и имеет тенденцию к дефектам. В настоящее время можно проводить хирургическое вмешательство на таком плоде, вводя лазер в амниотический мешок и прижигая пуповину близнеца-ловушки, что прерывает кровоток и вынуждает кровеносную систему близнеца-насоса перенаправить кровь в нормальное русло. Остатки близнеца-ловушки просто сидят там, пока ребенок не родится и не выйдет с плацентой. Это может происходить и у других животных, например, у коров. В конечном итоге, они родят маленькую подушку из воловьей кожи вместе с обычным теленком.
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Были случаи, когда маленьким детям приходилось удалять до половины мозга из-за какого-то тяжелого заболевания. Дети при этом могли жить практически нормальной жизнью, потому что оставшиеся части мозга брали на себя функции удаленной части.
Кислоты в вашем желудке денатурируют белки. Это то же самое, что тепло делает с яйцами, когда вы их готовите. Поэтому, если вы съедите дюжину сырых яиц, вас вырвет яичницей.
Клопы спариваются путем травматического осеменения. Это практика спаривания у некоторых видов беспозвоночных, при которой самец протыкает брюшко самки своим эдеагусом и впрыскивает свою сперму через рану в ее брюшную полость. У самки нет входа во влагалище, поэтому только так они могут размножаться.
Если бы ваши легкие были наполнены жидкостью, обогащенной кислородом, вы бы не умерли от нее. А вот накопление углекислого газа в вашем теле убьет вас.
«Каракатицы могут менять цвет каждой чешуйки на своем теле, а также принимать различные формы и размеры - то есть, они практически оборотни. В прошлом году они также прошли тест на IQ. К счастью, они используют свои способности изменять форму, только чтобы гипнотизировать крабов и съедать их.
Когда две культуры с разными языками вынуждены контактировать друг с другом и необходим общий язык, в качестве средства общения сформируется праязык, называемый пиджином. Пиджины часто не имеют единой грамматической структуры или правил, которыми управляется типичный язык, также у них ограниченный словарный запас. Дети, воспитанные носителями пиджина, уже сами создают такие типы структур и последовательности, а также делают язык более многообразным для расширения словарного запаса, по существу придавая ему свойства типичного языка. Это происходит потому, что наша способность создавать язык заложена в нашем мозгу с рождения.
В ходе раннего развития у человека развивается третья артерия, идущая вниз по рукам, называемая срединной артерией. Она проходит между локтевой и лучевой артериями. Обычно она исчезает после рождения, но за последние сто лет количество людей, которые все еще имеют ее во взрослом возрасте, увеличилось примерно с 10% до более чем 30%. Это увеличивает приток крови к вашей руке, увеличивая ловкость. Но это также повышает риск синдрома запястного канала.
Плацента является единственным органом, не родным для организма, который не отторгается без иммунодепрессантов. Ученые тщательно изучают его, чтобы выяснить, почему: это должно помочь реципиентам пересаженных органов не страдать от их отторжения.
Звезды очень громкие. Их просто не слышно, потому что звук не может распространяться в космическом вакууме.
Лоботомия получила Нобелевскую премию по медицине как чудодейственное лекарство. Более половины пациентов, подвергшихся лоботомии, были женщинами, а в некоторых странах большинство из них были детьми с поведенческими проблемами.
Люди с СДВГ отличаются «низким восприятием боли». Это означает, что их мозг не может надежно обрабатывать болевые сигналы, что приводит к запоздалой реакции на боль (иногда до такой степени, что они не будут чувствовать боль, пока визуально не подтвердят, что они действительно ранены), непропорциональной интенсивности боли (ощущение боли меньше или больше, чем у нейротипичных людей), непоследовательной реакции на боль (может без проблем съесть острую пищу один раз, но страдать от нее в другое время), или просто отсутствию ощущения боли от травм.
Белые дыры — это теоретические космические регионы, которые функционируют противоположно черным дырам. Точно так же, как ничто не может покинуть черную дыру, ничто не может войти в белую дыру.
Если вы находитесь в комнате, где всего 23 человека, есть по крайней мере 50% шанс, что один из них совпал с вами по дню рождения.
Всякий раз, когда вы думаете, что видите что-то краем глаза, но повернувшись, чтобы посмотреть, ничего там не видите, всегда помните, что наше зрение зависит от света и отражения. Мы можем видеть вещи более четко, если они находятся перед нами, движутся или отражают свет обратно в наш глаз. Итак, когда вы смотрите, но ничего не видите, имейте в виду, что, вероятно, там что-то было, но оказалось недостаточно отраженного света, чтобы вы могли это увидеть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Железо синтезируется в нормальных звёздах, а все, что тяжелее - в сверхновых. Все элементы в организме, кроме водорода, зародились в звёздах.
у каракатиц есть чешуя ?
Это не так. Тогда бы и у врослых так происходило, но так не происходит (хотя, конечно, сохранный мозг всегда берет на себя часть функций поврежденного, но это другая история). Но у детей главное - иное. У человека в больших полушариях мозга при возрастном развитии в первую очередь развивается третичная, самая молодая в эволюционном плане кора мозга. Она и составляет большую часть коры полушарий. Если в раннем возрасте её повредить (удалить) она продолжит расти до достижения взрослого состояния человека. И может даже полностью восстановить функциональность. У взрослого кора, к сожалению, уже не растет. Таким образом можно говорить не о том, что у ребенка другие части мозга берут на себя функции, а именно о существенном восстановлении самого мозга - его так называемой зоны новой коры. Если у ребенка будут так же радикально повреждена первичная (древняя) кора или подкорка - существенного восстановления не будет, впрочем человек, скорее всего, просто умрет, так как будут повреждены его витальные (жизненные) функции.
Надо же, как было точно подмечено М Ю Лермонтовым:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит.