20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой

Обратная артериальная перфузия близнецов. Иногда у однояйцевых близнецов, имеющих общую плаценту, пуповины соединяют артерию с артерией, когда они начинают развиваться. Затем происходит следующее: тот, у кого сердцебиение сильнее (близнец-помпа), перекачивает свою деоксигенированную кровь через другого близнеца (близнец-ловушка), прежде чем, наконец, она она вернется в плаценту для получения большего количества кислорода. Близнец-помпа продолжает развиваться нормально, но близнец-ловушка снабжается только бедной кислородом кровью и в конечном итоге развивается только то, что находится ближе всего к тому месту, где пупочная артерия входит в тело: ноги и кишечник. У них нет ни мозга, ни сердца, по сути, вообще нет верхней части тела, поскольку они расходуют кислород, поступающий в их тело, прежде чем он достигнет этих органов. Получается, по сути, просто круглое расширение близнеца-насоса. Это опасно для близнеца-помпы, так как их сердце качает по целому дополнительному контуру и имеет тенденцию к дефектам. В настоящее время можно проводить хирургическое вмешательство на таком плоде, вводя лазер в амниотический мешок и прижигая пуповину близнеца-ловушки, что прерывает кровоток и вынуждает кровеносную систему близнеца-насоса перенаправить кровь в нормальное русло. Остатки близнеца-ловушки просто сидят там, пока ребенок не родится и не выйдет с плацентой. Это может происходить и у других животных, например, у коров. В конечном итоге, они родят маленькую подушку из воловьей кожи вместе с обычным теленком.