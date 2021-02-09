Спутник ОАЭ «Надежда» сегодня достигнет орбиты Марса, опередив корабли Китая и НАСА

В прошлом году три страны отправили исследовательские аппараты на Марс, и первый из них, спутник Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда», достигнет орбиты уже сегодня. Менее чем через 24 часа к нему присоединится китайский орбитальный аппарат-марсоход «Тяньвэнь-1», а неделю спустя, 18 февраля — марсоход НАСА «Персеверанс». Все три аппарата запустили в космос в июле прошлого года, когда Марс и Земля находились наиболее близко друг от друга.
Спутник «Надежда» («Аль-Амаль» на арабском), который запустили 19 июля из японского космического центра Танегасима, не будет приземляться на Марс, а только изучит атмосферу планеты. Это поможет ответить на ключевые вопросы об атмосфере Марса и потере водорода и кислорода за один марсианский год или почти два земных года. Чтобы наблюдать за погодой на Марсе, космический аппарат должен будет выйти на особенно высокую орбиту — 13 500 на 27 000 миль. В настоящее время на орбите Марса находится шесть космических аппаратов — три из США, два из Европы и один из Индии. ОАЭ надеются своей миссией увеличить это число до семи.
Тем временем АМС «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»), состоящая из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода, должна достигнуть орбиты Марса в среду, 10 февраля. Станция останется на орбите до мая, когда от нее отделится марсоход, чтобы спуститься на поверхность планеты. Как только марсоход прибудет на место, он изучит состав, типы материалов, геологическую структуру и метеорологическую среду поверхности Марса и займется поиском признаков микробной жизни. Китай успешно запустил «Тяньвэнь-1» с космодрома Вэньчан на борту ракеты-носителя «Чанчжэн-5» 23 июля. Если миссия пройдет успешно, Китай станет второй страной, успешно приземлившейся на Марсе. И ОАЭ, и Китай — новички в полетах на Марс, где уже потерпели поражение более половины земных агентов.
И наконец, «Персеверанс» («Упорство»), который из трех аппаратов запустили последним, должен приземлиться на поверхности Марса 18 февраля. Марсоход НАСА весом в тонну гораздо крупнее и более замысловатый, чем марсоход «Тяньвэнь-1», но он точно так же будет бороздить поверхность Марса в поисках признаков древней микробной жизни.
Марсоход размером с внедорожник сразу же попытается осуществить сложнейшую посадку в кратер Езеро диаметром около 49 километров — это древняя речная дельта, которая кажется очевидным местом для поиска доказательств существования микробной жизни на Марсе в прошлом. Эта зона приземления настолько опасна, что НАСА отменила эту миссию для марсохода «Кьюриосити», однако искушение слишком велико, и ученые не оставляют попыток заполучить образцы из этого кратера. Крутые скалы, глубокие ямы и обилие камней могут повредить или погубить «Персеверанс» сразу же после семиминутного спуска — из-за задержки в связи (11 с половиной минут только в одну сторону) марсоход окажется сам по себе. Однако шансы на успех довольно высоки, поскольку восемь из девяти попыток приземления на Марс для НАСА завершились удачно.
После приземления шестиколесный «Персеверанс» проедет через кратер Езеро, собирая образцы камней и гравия. У «Персеверанса» есть семь инструментов для анализа проб с поверхности, включая панорамную камеру, георадар и рентгенофлуоресцентный спектрометр для анализа химических элементов.
«Персеверанс», который запустили 30 июля прошлого года, отложит собранные образцы для другого марсохода, который отправят собрать их в 2026 году. Согласно тщательно продуманному плану многомиллиардной миссии, которую все еще дорабатывают НАСА и Европейское космическое агентство, это геологическое сокровище прибудет на Землю в начале 2030-х годов.
Ученые утверждают, что это единственный способ узнать, была ли жизнь на покрытом водой Марсе три или четыре миллиарда лет назад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось24
Запустили из японского космического центра Танегасима,
а выходит он высокую орбиту 13 500 на 27 000 миль. Это японские или арабские мили?
Тыришь материальчик и мелкобританцев, переводи имперские мили в нормальные километры.
Марсоход размером с внедорожник...
Какой внедорожник? Джимни? УАЗик? Форд Ф350?
В попугаях то он будет гораздо длиннее!
Значит, анигдот про Брежнева и полёт на солнце - чистая правда!???
А, заблаговременно запустить нельзя было? Зная точно год, когда планеты будут в наименьшем удалении друг от друга...
Два космических аппарата из Европы. Так что Россия не осталась в стороне.