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Спутник ОАЭ «Надежда» сегодня достигнет орбиты Марса, опередив корабли Китая и НАСА

Спутник ОАЭ «Надежда» сегодня достигнет орбиты Марса, опередив корабли Китая и НАСА (10 фото)

Автор:
09 февраля 2021 18:02
Сообщество : Космос
Метки: ПОЛЕТ НА МАРС   космос   марс   марсоход   наука   новости науки   спутник   
596
10

В прошлом году три страны отправили исследовательские аппараты на Марс, и первый из них, спутник Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда», достигнет орбиты уже сегодня. Менее чем через 24 часа к нему присоединится китайский орбитальный аппарат-марсоход «Тяньвэнь-1», а неделю спустя, 18 февраля — марсоход НАСА «Персеверанс». Все три аппарата запустили в космос в июле прошлого года, когда Марс и Земля находились наиболее близко друг от друга.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ПОЛЕТ НА МАРС   космос   марс   марсоход   наука   новости науки   спутник   
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9  комментариев
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1k
Sam 2 часа назад
Спутник «Надежда» («Аль-Амаль» на арабском),
Запустили из японского космического центра Танегасима,
а выходит он высокую орбиту 13 500 на 27 000 миль. Это японские или арабские мили?
Тыришь материальчик и мелкобританцев, переводи имперские мили в нормальные километры.
Марсоход размером с внедорожник...
Какой внедорожник? Джимни? УАЗик? Форд Ф350?
В попугаях то он будет гораздо длиннее!
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7k
Otium7 4 минуты назад
<<<Все три аппарата запустили в космос в июле прошлого года, когда Марс и Земля находились наиболее близко друг от друга.>>>

Значит, анигдот про Брежнева и полёт на солнце - чистая правда!???
А, заблаговременно запустить нельзя было? Зная точно год, когда планеты будут в наименьшем удалении друг от друга...
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15k
Александр Сучков 13 минут назад
а я вот так думаю- похер кто там будет! То, что они туда долетят еще не значит глобальных открытий. Материал еще надо на Землю доставить. То, что они там соревнуются,- похер, надо еще доказать и отработать. Всё это- исследования, которые затянутся на десятки (сотни) лет. Так что то, что мы не в компании этих железок,- далеко не факт, что мы не в теме.
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8k
Taxi007 54 минуты назад
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35k
parallax Час назад
Спутник не арабский, а построенный на арабские деньги. Сами арабы только пять раз на дню молиться умеюи и нефтью торговать.
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6k
Андрей А 2 часа назад
Роскосмос видосики о колонизации Марса снимает
Ссылка www.youtube.com
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Японцы, китайцы, индусы (не говоря о США).. все миссии по солнечной системе устраивают.. РФ только языком-(( грустно..
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7k
Михаил Денис Колосов 2 часа назад
"В настоящее время на орбите Марса находится шесть космических аппаратов три из США, два из Европы и один из Индии".

Два космических аппарата из Европы. Так что Россия не осталась в стороне.
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46
робт Денис Колосов Час назад
Программа ExoMars реализуется Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Европейским космическим агентством в два этапа. Миссия ExoMars-2016 первый этап программы, она включает орбитальный модуль для изучения газовых примесей атмосферы, запущенный в 2016 году. TGO уже выдаёт важные научные результаты, полученные установленной на борту российской и европейской научной аппаратурой, а также ретранслирует данные аппаратов NASA. Модуль будет использоваться для ретрансляции данных миссии ExoMars-2022 после её прибытия на Марс
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