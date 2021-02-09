Спутник ОАЭ «Надежда» сегодня достигнет орбиты Марса, опередив корабли Китая и НАСА

Спутник «Надежда» («Аль-Амаль» на арабском), который запустили 19 июля из японского космического центра Танегасима, не будет приземляться на Марс, а только изучит атмосферу планеты. Это поможет ответить на ключевые вопросы об атмосфере Марса и потере водорода и кислорода за один марсианский год или почти два земных года. Чтобы наблюдать за погодой на Марсе, космический аппарат должен будет выйти на особенно высокую орбиту — 13 500 на 27 000 миль. В настоящее время на орбите Марса находится шесть космических аппаратов — три из США, два из Европы и один из Индии. ОАЭ надеются своей миссией увеличить это число до семи.