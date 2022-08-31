FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1518 постов • 307 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти)

Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти)

Автор:
31 августа 2022 16:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Лемурия   Маврикий   гипотеза   древний континент   затерянный   интересно   микроконтинент   наука   познавательно   теория   
317
6
Наука в 1800-х годах была больше похожа на выстрелы в темноте наугад, чем на точные исследования. Многие «исследования» заключались в выдвижении самых разнообразных и диких гипотез и поиск того, что из них прижилось. Одной из самых странных теорий было существование Лемурии, скрытого континента, затонувшего глубоко под Индийским океаном.
×
×

Кумари Кандам

Тамильский писатель Деванея Паванар связал Лемурию с легендарной затонувшей землей, известной в тамильской литературе как Кумари Кандам. Считается, что Кумари Кандам был колыбелью цивилизации, в которой проживало 49 поселений древних тамильских народов.

Лемурия стала важным символом для тамильского народа, который стремился узаконить существование Кумари Кандам и в конечном итоге доказать свой суверенитет в качестве нации Шри-Ланки, отдельной и независимой от влияния соседней Индии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Лемурия   Маврикий   гипотеза   древний континент   затерянный   интересно   микроконтинент   наука   познавательно   теория   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Ссылка youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 59 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Егор 59 минут назад
Все когда-то было связано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах
Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах
Набирающие популярность в сообществах
5 ошибок в лаборатории, которые изменили мир
5 ошибок в лаборатории, которые изменили мир
«Мам, а папу не убьют?»: в Туапсе семья с детьми хотела пройти на пляж, но на их пути встал отчаянный охранник
«Мам, а папу не убьют?»: в Туапсе семья с детьми хотела пройти на пляж, но на их пути...
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#биография#дтп#шоу бизнес#Приколы#интересное#авто аварии#звезды
#фото#факты#люди#автомобили#животные#автомир#США#аварии#Реакция#Еда
#в мире#прикол#история#дети#картинки#забавно#подборка#сарказм#фильм#ретро авто
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу 20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой 20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор В Египте нашли динозавра-бульдога В Египте нашли динозавра-бульдога

На что жалуетесь?

Вернуться