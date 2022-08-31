Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти)

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Наука в 1800-х годах была больше похожа на выстрелы в темноте наугад, чем на точные исследования. Многие «исследования» заключались в выдвижении самых разнообразных и диких гипотез и поиск того, что из них прижилось. Одной из самых странных теорий было существование Лемурии, скрытого континента, затонувшего глубоко под Индийским океаном.
Давно затерянный континент предположительно был домом для вымершего вида гигантских гуманоидов с четырьмя руками. Более того: предполагалось, что эти гиганты — наши предки.
«Сотворение» Лемурии
Теория Лемурии была впервые предложена в 1864 году британским зоологом Филипом Склейтером в статье под названием «Млекопитающие Мадагаскара», опубликованной в научном издании Quarterly Journal of Science. Склейтер стремился объяснить феномен биогеографии или науки о понимании географического распределения различных видов по всему земному шару с течением времени.
Лемурия, как утверждал Склейтер, была древним сухопутным мостом, который соединял Мадагаскар, Австралию и южную оконечность Индии. Мостом, который затем погрузился в Индийский океан. Склейтер был озадачен наличием окаменелостей приматов, найденных на Мадагаскаре и в Индии, и тем фактом, что подобные окаменелости не были найдены в Африке и на Ближнем Востоке.
Он предположил, что Мадагаскар и Индия должны были быть соединены и являться частью более крупного континента, и эта его догадка на самом деле была верной. Сегодня мы уже знаем о существовании доказанного затонувшего континента, Маврикия, который ученые обнаружили в 2017 году. Маврикий был микроконтинентом, который когда-то соединял Мадагаскар и Индию, пока не разделился и не затонул 70 миллионов лет назад.
Лемурия, как утверждал Склейтер, была древним сухопутным мостом, который соединял Мадагаскар, Австралию и южную оконечность Индии. Мостом, который затем погрузился в Индийский океан. Склейтер был озадачен наличием окаменелостей приматов, найденных на Мадагаскаре и в Индии, и тем фактом, что подобные окаменелости не были найдены в Африке и на Ближнем Востоке.
Он предположил, что Мадагаскар и Индия должны были быть соединены и являться частью более крупного континента, и эта его догадка на самом деле была верной. Сегодня мы уже знаем о существовании доказанного затонувшего континента, Маврикия, который ученые обнаружили в 2017 году. Маврикий был микроконтинентом, который когда-то соединял Мадагаскар и Индию, пока не разделился и не затонул 70 миллионов лет назад.
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Гипотеза. Происхождение от одного общего предка и распространения 12 разновидностей людей из Лемурии по Земле
Склейтер предложил назвать потерянный континент Лемурией из-за его предполагаемой связи с лемурами. В 1870 году Склейтер написал, почему, по его мнению, Лемурия была первым домом людей: «Вероятным первобытным домом или «раем» здесь считается Лемурия, тропический континент, в настоящее время лежащий ниже уровня Индийского океана, прежнее существование которого в третичном периоде кажется весьма вероятным на основании многочисленных фактов географии животных и растений».
Теория Лемурии на самом деле была очень сложной для своего времени. Склейтер предположил существование древних геологических образований еще до того, как кто-либо узнал о дрейфе континентов и тектонике плит.
Теория Лемурии на самом деле была очень сложной для своего времени. Склейтер предположил существование древних геологических образований еще до того, как кто-либо узнал о дрейфе континентов и тектонике плит.
От викторианских оккультистов до современных сторонников нью-эйджа
Теория Склейтера получила широкое распространение и была особенно популярна среди викторианских оккультистов. Одним из таких оккультистов была Елена Блаватская, основательница теософского движения. Она сделала Лемурию частью своей религиозной доктрины, утверждая, что затерянный континент был местом рождения человечества. Блаватская называла этих предков человека лемурийцами, мистическим обществом просветленных существ, живших в «раю на Земле».
В своей книге «Тайная доктрина» 1888 года Блаватская предположила, что лемурийцы были одной из семи древних «коренных рас» человечества. Лемурийцы были гермафродитами 5-метрового роста с четырьмя руками, которые жили на Земле в то же время, что и динозавры.
Некоторые верующие думают, что лемурийцы существуют до сих пор! Один эзотерический веб-сайт утверждает, что лемурийцы были высокоразвитым обществом, которое жило под водой после того, как континент затонул, подобно исчезнувшей цивилизации Атлантиды. Другие уверены, что лемурийцы сейчас живут на горе Шаста в Калифорнии. Третьи считают, что лемурийцы использовали редкий вид кварца, найденный только в Бразилии, называемый лемурийским кварцем, для кодирования своих секретных знаний и передачи их будущим поколениям.
В своей книге «Тайная доктрина» 1888 года Блаватская предположила, что лемурийцы были одной из семи древних «коренных рас» человечества. Лемурийцы были гермафродитами 5-метрового роста с четырьмя руками, которые жили на Земле в то же время, что и динозавры.
Некоторые верующие думают, что лемурийцы существуют до сих пор! Один эзотерический веб-сайт утверждает, что лемурийцы были высокоразвитым обществом, которое жило под водой после того, как континент затонул, подобно исчезнувшей цивилизации Атлантиды. Другие уверены, что лемурийцы сейчас живут на горе Шаста в Калифорнии. Третьи считают, что лемурийцы использовали редкий вид кварца, найденный только в Бразилии, называемый лемурийским кварцем, для кодирования своих секретных знаний и передачи их будущим поколениям.
Кумари Кандам
Тамильский писатель Деванея Паванар связал Лемурию с легендарной затонувшей землей, известной в тамильской литературе как Кумари Кандам. Считается, что Кумари Кандам был колыбелью цивилизации, в которой проживало 49 поселений древних тамильских народов.
Лемурия стала важным символом для тамильского народа, который стремился узаконить существование Кумари Кандам и в конечном итоге доказать свой суверенитет в качестве нации Шри-Ланки, отдельной и независимой от влияния соседней Индии.
Лемурия стала важным символом для тамильского народа, который стремился узаконить существование Кумари Кандам и в конечном итоге доказать свой суверенитет в качестве нации Шри-Ланки, отдельной и независимой от влияния соседней Индии.
Лемурия в популярной культуре
На изображении: кадр из фильма «Атлантида, погибший континент» (1961)
Хотя научная достоверность теории о Лемурии давно угасла, её продолжают использовать в массовой культуре. Во вселенной комиксов Marvel лемурийцы — одна из высокоразвитых цивилизаций и часть семи королевств франшизы «Аквамен».
Автор «Хроник Нарнии» К. С. Льюис опубликовал стихотворение “The End of the Wine”, в котором наряду с Атлантидой также упоминается и Лемурия.
Хотя научная достоверность теории о Лемурии давно угасла, её продолжают использовать в массовой культуре. Во вселенной комиксов Marvel лемурийцы — одна из высокоразвитых цивилизаций и часть семи королевств франшизы «Аквамен».
Автор «Хроник Нарнии» К. С. Льюис опубликовал стихотворение “The End of the Wine”, в котором наряду с Атлантидой также упоминается и Лемурия.
Был ли Склейтер прав?
Самый большой вопрос, связанный с Лемурией: была ли теория Склейтера верна? Была ли Лемурия реальным континентом, который мог бы объяснить подобные окаменелости, разбросанные по всему Индийскому океану? Ответ — да. Ну, почти.
В 2013 году ученые обнаружили обломки гранита в океане к югу от Индии в направлении островного государства Маврикий. На Маврикии геологи нашли минерал циркон, который соответствовал граниту, найденному в океане. Но Маврикий образовался всего восемь-десять миллионов лет назад, когда он медленно поднимался из-под океана благодаря тектонике плит и вулканической активности. Циркону, найденному на острове, было 3 миллиарда лет, так как же он там оказался?
Ученые пришли к выводу, что циркон, должно быть, пришел из гораздо более древнего массива суши, который погрузился в Индийский океан — массива суши, который был странно похож на Лемурию. Геологи назвали этот новый массив суши Маврикием. Теория Склейтера о расе лемурийцев, эволюционировавших в современных лемуров, давно была опровергнута, но его теория сухопутного моста в конечном счёте оказалась правдой.
В 2013 году ученые обнаружили обломки гранита в океане к югу от Индии в направлении островного государства Маврикий. На Маврикии геологи нашли минерал циркон, который соответствовал граниту, найденному в океане. Но Маврикий образовался всего восемь-десять миллионов лет назад, когда он медленно поднимался из-под океана благодаря тектонике плит и вулканической активности. Циркону, найденному на острове, было 3 миллиарда лет, так как же он там оказался?
Ученые пришли к выводу, что циркон, должно быть, пришел из гораздо более древнего массива суши, который погрузился в Индийский океан — массива суши, который был странно похож на Лемурию. Геологи назвали этот новый массив суши Маврикием. Теория Склейтера о расе лемурийцев, эволюционировавших в современных лемуров, давно была опровергнута, но его теория сухопутного моста в конечном счёте оказалась правдой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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