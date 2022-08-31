Лемурия: мифический затерянный континент, который оказался реальным (почти)

Теория Лемурии была впервые предложена в 1864 году британским зоологом Филипом Склейтером в статье под названием «Млекопитающие Мадагаскара», опубликованной в научном издании Quarterly Journal of Science. Склейтер стремился объяснить феномен биогеографии или науки о понимании географического распределения различных видов по всему земному шару с течением времени.



Лемурия, как утверждал Склейтер, была древним сухопутным мостом, который соединял Мадагаскар, Австралию и южную оконечность Индии. Мостом, который затем погрузился в Индийский океан. Склейтер был озадачен наличием окаменелостей приматов, найденных на Мадагаскаре и в Индии, и тем фактом, что подобные окаменелости не были найдены в Африке и на Ближнем Востоке.



Он предположил, что Мадагаскар и Индия должны были быть соединены и являться частью более крупного континента, и эта его догадка на самом деле была верной. Сегодня мы уже знаем о существовании доказанного затонувшего континента, Маврикия, который ученые обнаружили в 2017 году. Маврикий был микроконтинентом, который когда-то соединял Мадагаскар и Индию, пока не разделился и не затонул 70 миллионов лет назад.