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Ученые нашли древний труп, похороненный в лодке

Ученые нашли древний труп, похороненный в лодке

Автор:
31 августа 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Аргентина   археология   захоронение   интересно   лодка   наука   находка   ученые   
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Ученые обнаружили в Аргентине необычное захоронение - молодая женщина была похоронена в каноэ. Возраст захоронения - около 800 лет. Археологи полагают, что лодка должна была помочь покойнице совершить путешествии в загробную жизнь.
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Источник:

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Метки: Аргентина   археология   захоронение   интересно   лодка   наука   находка   ученые   
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1  комментарий
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zlopisec Час назад
Во молодцы, бухла в загробный мир отправили....
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