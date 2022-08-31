Ученые нашли древний труп, похороненный в лодке

735
6
Ученые обнаружили в Аргентине необычное захоронение - молодая женщина была похоронена в каноэ. Возраст захоронения - около 800 лет. Археологи полагают, что лодка должна была помочь покойнице совершить путешествии в загробную жизнь.
Останки молодой женщины были обнаружены захороненными в каноэ, или, по-местному, «вампо» в Аргентине. Исследователи из Католического университета Темуко говорят, что женщина была похоронена примерно 800 лет назад, и что лодка могла быть предназначена для того, чтобы помочь ей в путешествии в загробную жизнь.
«Похороны в вампо — это метафора перехода или путешествия мертвой души по рекам и морям к своему последнему пристанищу», — пишут исследователи в своей статье.
«Похороны в вампо — это метафора перехода или путешествия мертвой души по рекам и морям к своему последнему пристанищу», — пишут исследователи в своей статье.
×
×
Останки были найдены на месте раскопок под названием Ньюен Антуг, недалеко от озера Лакар в Аргентине. Анализ показал что на момент смерти женщине было от 17 до 25 лет, хотя причина ее смерти остается неясной. Исследователи обнаружили около 600 кусков обугленной древесины чилийского кедра рядом с покойницей. По словам исследователей, деревянные каноэ, или вампо, были выдолблены с помощью огня, и это может объяснить, почему деревянные части обуглились.
Используя радиоуглеродный анализ костей, исследователи предположили, что женщина умерла примерно в 1142 году нашей эры. Это означает, что она, вероятно, принадлежала к культуре мапуче — самой многочисленной группе индейцев в Южной Америке. Мапуче известны своей 350-летней борьбой против испанцев, но исследователи считают, что женщина умерла до прибытия испанцев.
Исследователи также обнаружили красно-белый кувшин возле ее головы. По словам ученых, это самый ранний в Аргентине случай изготовления гончарных изделий в традициях красного на белого цветов и их использования в качестве погребального элемента.
Используя радиоуглеродный анализ костей, исследователи предположили, что женщина умерла примерно в 1142 году нашей эры. Это означает, что она, вероятно, принадлежала к культуре мапуче — самой многочисленной группе индейцев в Южной Америке. Мапуче известны своей 350-летней борьбой против испанцев, но исследователи считают, что женщина умерла до прибытия испанцев.
Исследователи также обнаружили красно-белый кувшин возле ее головы. По словам ученых, это самый ранний в Аргентине случай изготовления гончарных изделий в традициях красного на белого цветов и их использования в качестве погребального элемента.
По словам исследователей, кувшин мог быть использован как часть похоронного ритуала, после чего он был оставлен на месте совершавшими захоронение.
Открытие знаменует собой первое захоронение типа каноэ, обнаруженное в аргентинской Патагонии. Оно особенно примечательно тем, что в нем была похоронена женщина, — традиционно большинство захоронений в каноэ предназначалось для мужчин.
Предыдущие исследования показали, что захоронение людей в каноэ было частью ритуала, помогающего им отправиться в место загробного обитания, известное как Номелафкен.
Предыдущие исследования показали, что захоронение людей в каноэ было частью ритуала, помогающего им отправиться в место загробного обитания, известное как Номелафкен.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ученые нашли богатейший клад на месте старинного кораблекрушения
- Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии
- Антикитерский механизм: древний небесный калькулятор
- Не картошка и не микроб: ученые нашли странного хищника из кембрийского периода
- Люди поселились в Северной Америке гораздо раньше, чем мы думаем
Новости партнёров