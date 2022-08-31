Ученые нашли древний труп, похороненный в лодке

Останки были найдены на месте раскопок под названием Ньюен Антуг, недалеко от озера Лакар в Аргентине. Анализ показал что на момент смерти женщине было от 17 до 25 лет, хотя причина ее смерти остается неясной. Исследователи обнаружили около 600 кусков обугленной древесины чилийского кедра рядом с покойницей. По словам исследователей, деревянные каноэ, или вампо, были выдолблены с помощью огня, и это может объяснить, почему деревянные части обуглились.

Используя радиоуглеродный анализ костей, исследователи предположили, что женщина умерла примерно в 1142 году нашей эры. Это означает, что она, вероятно, принадлежала к культуре мапуче — самой многочисленной группе индейцев в Южной Америке. Мапуче известны своей 350-летней борьбой против испанцев, но исследователи считают, что женщина умерла до прибытия испанцев.

Исследователи также обнаружили красно-белый кувшин возле ее головы. По словам ученых, это самый ранний в Аргентине случай изготовления гончарных изделий в традициях красного на белого цветов и их использования в качестве погребального элемента.