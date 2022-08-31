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Телескоп НАСА нашел кольцо Эйнштейна

Телескоп НАСА нашел кольцо Эйнштейна

Автор:
31 августа 2022 18:01
Сообщество : Наука
Метки: NASA   Джеймс Уэбб   астрономия   кольцо Эйнштейна   наука   небесный объект   открытие   телескоп   
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Потрясающее «кольцо Эйнштейна», образованное светом далекой галактики, огибающей другую, более близкую к Земле, было замечено в 12 миллиардах световых лет от нашей планеты. Необычный небесный объект был замечен телескопом НАСА «Джеймс Уэбб».
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   Джеймс Уэбб   астрономия   кольцо Эйнштейна   наука   небесный объект   открытие   телескоп   
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2  комментария
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26k
lem02 48 минут назад
Завидую астрономам. Оперируют миллионами, миллиардами, парсеками... Как религия какая то. Хрен проверишь, можно только верить и при этом - завораживает...
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5k
Горожанин 18 минут назад
Эйнштейн - как научная затычка. Как в своё время Ленин в диссертациях и статьях - ко всему подойдет. Уже, право, смешно становится. А так же ещё одно доказательство - в точной и естественнонаучной науке больше субъективизма, чем в любой гуманитарной науке. Это реальный факт. Без злобы, коллеги)))
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