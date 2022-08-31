Телескоп НАСА нашел кольцо Эйнштейна

Светящееся образование было заснято камерой ближнего инфракрасного диапазона, которая предназначена для захвата света от самых ранних звезд и галактик. С ее помощью НАСА надеется узнать больше о ранней Вселенной и Большом взрыве. По словам экспертов, далекая галактика превратилась в идеальное кольцо из-за массивной галактики переднего плана. Такое явление происходит, когда галактика на заднем плане, галактика на переднем плане и наблюдатель выстраиваются в идеальную линию.

«Мы не смогли бы увидеть дальнюю галактику J0418, если бы не способность гравитации преломлять свет. Без эффекта линзы галактика, вероятно, выглядела бы как самые далекие галактики: маленькая светящаяся капля», - утверждают эксперты НАСА.

В августе прошлого года еще одно кольцо Эйнштейна было замечено в 3,4 миллиардах световых лет от Земли. На его изображении видны шесть светящихся пятен света, сгруппированных в центре, четыре из которых образуют круг вокруг центральной пары. Однако на самом деле образование состоит только из двух галактик и одного далекого квазара, который визуально увеличивается при прохождении света через гравитационное поле галактик. Квазар, известный как 2M1310-1714, находится дальше от Земли, чем пара галактик.