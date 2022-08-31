Телескоп НАСА нашел кольцо Эйнштейна

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Потрясающее «кольцо Эйнштейна», образованное светом далекой галактики, огибающей другую, более близкую к Земле, было замечено в 12 миллиардах световых лет от нашей планеты. Необычный небесный объект был замечен телескопом НАСА «Джеймс Уэбб».
Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба запечатлел почти идеальное «кольцо Эйнштейна» — световое кольцо, которое образуется, когда свет от галактики или звезды проходит через другую галактику или массивный объект. Кольцо, обнаруженное НАСА, находится в 12 миллиардах световых лет от Земли.
Впервые предсказанный Альбертом Эйнштейном в 1915 году светящийся круг формируется из-за того, что свет от далекой галактики, обозначенной SPT-S J041839-4751.8, огибает другую, более близкую к Земле. Астрономы обнаружили сотни колец Эйнштейна, но для того, чтобы телескоп имени Джеймса Уэбба смог зафиксировать светящееся кольцо вокруг сияющего ярко-голубого света, оно должно было быть точно выровнено с галактикой.
Впервые предсказанный Альбертом Эйнштейном в 1915 году светящийся круг формируется из-за того, что свет от далекой галактики, обозначенной SPT-S J041839-4751.8, огибает другую, более близкую к Земле. Астрономы обнаружили сотни колец Эйнштейна, но для того, чтобы телескоп имени Джеймса Уэбба смог зафиксировать светящееся кольцо вокруг сияющего ярко-голубого света, оно должно было быть точно выровнено с галактикой.
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Томас Коллетт из Института космологии и гравитации Портсмутского университета, обнаруживший еще одно кольцо Эйнштейна в 2018 году, объяснил, что две галактики также выровнялись вдоль линии обзора телескопа, чтобы создать «явление, называемое сильным гравитационным линзированием, где мы видим несколько изображений фоновой галактики».
В 1915 году уроженец Германии Эйнштейн заявил, что гравитация является результатом того, что массивные объекты деформируют саму ткань вселенной, которую он назвал пространством-временем. С тех пор эксперты смогли проверить его общую теорию относительности в Солнечной системе и доказать, что его новаторская работа выдерживает любую тщательную проверку. Еще одним доказательством его правоты стали сотни колец Эйнштейна. Физическая теория общей теории относительности утверждает, что массивные объекты вызывают искажение пространства-времени. А в случае с кольцом Эйнштейна свет из далекой галактики искажается вокруг другой, что вызывает искажение.
Светящееся образование было заснято камерой ближнего инфракрасного диапазона, которая предназначена для захвата света от самых ранних звезд и галактик. С ее помощью НАСА надеется узнать больше о ранней Вселенной и Большом взрыве. По словам экспертов, далекая галактика превратилась в идеальное кольцо из-за массивной галактики переднего плана. Такое явление происходит, когда галактика на заднем плане, галактика на переднем плане и наблюдатель выстраиваются в идеальную линию.
«Мы не смогли бы увидеть дальнюю галактику J0418, если бы не способность гравитации преломлять свет. Без эффекта линзы галактика, вероятно, выглядела бы как самые далекие галактики: маленькая светящаяся капля», - утверждают эксперты НАСА.
В августе прошлого года еще одно кольцо Эйнштейна было замечено в 3,4 миллиардах световых лет от Земли. На его изображении видны шесть светящихся пятен света, сгруппированных в центре, четыре из которых образуют круг вокруг центральной пары. Однако на самом деле образование состоит только из двух галактик и одного далекого квазара, который визуально увеличивается при прохождении света через гравитационное поле галактик. Квазар, известный как 2M1310-1714, находится дальше от Земли, чем пара галактик.
«Мы не смогли бы увидеть дальнюю галактику J0418, если бы не способность гравитации преломлять свет. Без эффекта линзы галактика, вероятно, выглядела бы как самые далекие галактики: маленькая светящаяся капля», - утверждают эксперты НАСА.
В августе прошлого года еще одно кольцо Эйнштейна было замечено в 3,4 миллиардах световых лет от Земли. На его изображении видны шесть светящихся пятен света, сгруппированных в центре, четыре из которых образуют круг вокруг центральной пары. Однако на самом деле образование состоит только из двух галактик и одного далекого квазара, который визуально увеличивается при прохождении света через гравитационное поле галактик. Квазар, известный как 2M1310-1714, находится дальше от Земли, чем пара галактик.
Квазар — чрезвычайно яркое ядро активной галактики, и его мощное свечение создается невероятным количеством энергии, выделяемой газом, падающим в сверхмассивную черную дыру в ее центре. «Свет от квазара преломляется вокруг пары галактик из-за их огромной массы, создавая впечатление, что пара галактик окружена четырьмя квазарами, тогда как на самом деле один квазар находится далеко за ними», — заявили эксперты Европейского космического агентства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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