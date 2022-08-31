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Валуны Моераки – пришельцы других миров?

Валуны Моераки – пришельцы других миров?

Автор:
31 августа 2022 10:11
Сообщество : Наука
Метки: Моераки   валун   версия   жеодан   камень   наука   полость   происхождение   форма   шар   
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Это поразительное природное явление можно встретить в разных уголках земного шара.

Но точно объяснить, что собой представляют валуны Моераки или, как их еще называют «арбузы Ильи-пророка», никто не может. Есть предположения, что это плоды диковинных подводных растений, окаменелые яйца древних ящеров. А уфологи даже считают их остатками НЛО.


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Валуны Моераки выглядят как каменный либо металлический шар практически идеальной формы. Диаметр варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.


Те, кому довелось увидеть глыбу расколотой, рассказывают, что внутри «яйцо» полое, а на поверхности имеются кристаллические вкрапления. Первый зафиксированный случай большого количества таких глыб – гряда в рыбацкой деревне в Новой Зеландии. Шары расположены прямо на пляже, часть целые, другие – с трещинами или уже расколотые. Фактура у всех глыб разная: есть гладкие, слегка шершавые и изборожденные расщелинами, словно черепаший панцирь.


Встречается это явление и в других странах: в Китае, Израиле, Коста-Рике, где местные жители называют камни «мячами богов». Они отнесены к чудесам света и охраняются на государственном уровне.

Вес самых мелких «мячиков» – меньше, чем  полкилограмма. А их крупнейшие собратья достигают 16 тонн! Располагаться могут как группами, так и по отдельности, образуя различные узоры и фигуры.


Естественно, утверждение, что шары – окаменелые яйца динозавров, ученые отвергли сразу: таких крупных ящеров попросту не существовало. Некоторые каменные шары – результат действия ледников.

А вот металлические и полые валуны – это геологическое образование, известное в науке как жеодан – замкнутая полость в осадочных или некоторых вулканических породах. Но опять же, это только предположения о природе объектов, возраст которых составляет как минимум 60 млн лет.


Как вы считаете, что это может быть?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Моераки   валун   версия   жеодан   камень   наука   полость   происхождение   форма   шар   
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2  комментария
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481
Иннoгeнтий 20 минут назад
Это шарики от подшипников небесных колесниц Анунаков .
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SandMANn 4 минуты назад
Модест говорит, что «козьи шарики» тоже пришельцы других миров (но не очень больших)
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