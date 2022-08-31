Валуны Моераки – пришельцы других миров?

Встречается это явление и в других странах: в Китае, Израиле, Коста-Рике, где местные жители называют камни «мячами богов». Они отнесены к чудесам света и охраняются на государственном уровне.

Вес самых мелких «мячиков» – меньше, чем полкилограмма. А их крупнейшие собратья достигают 16 тонн! Располагаться могут как группами, так и по отдельности, образуя различные узоры и фигуры.