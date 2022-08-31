Валуны Моераки – пришельцы других миров?

Это поразительное природное явление можно встретить в разных уголках земного шара.
Но точно объяснить, что собой представляют валуны Моераки или, как их еще называют «арбузы Ильи-пророка», никто не может. Есть предположения, что это плоды диковинных подводных растений, окаменелые яйца древних ящеров. А уфологи даже считают их остатками НЛО.
Валуны Моераки выглядят как каменный либо металлический шар практически идеальной формы. Диаметр варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Те, кому довелось увидеть глыбу расколотой, рассказывают, что внутри «яйцо» полое, а на поверхности имеются кристаллические вкрапления. Первый зафиксированный случай большого количества таких глыб – гряда в рыбацкой деревне в Новой Зеландии. Шары расположены прямо на пляже, часть целые, другие – с трещинами или уже расколотые. Фактура у всех глыб разная: есть гладкие, слегка шершавые и изборожденные расщелинами, словно черепаший панцирь.
Встречается это явление и в других странах: в Китае, Израиле, Коста-Рике, где местные жители называют камни «мячами богов». Они отнесены к чудесам света и охраняются на государственном уровне.
Вес самых мелких «мячиков» – меньше, чем полкилограмма. А их крупнейшие собратья достигают 16 тонн! Располагаться могут как группами, так и по отдельности, образуя различные узоры и фигуры.
Естественно, утверждение, что шары – окаменелые яйца динозавров, ученые отвергли сразу: таких крупных ящеров попросту не существовало. Некоторые каменные шары – результат действия ледников.
А вот металлические и полые валуны – это геологическое образование, известное в науке как жеодан – замкнутая полость в осадочных или некоторых вулканических породах. Но опять же, это только предположения о природе объектов, возраст которых составляет как минимум 60 млн лет.
Как вы считаете, что это может быть?
Источник:
АНТИФИШКИ
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