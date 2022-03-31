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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5658 постов • 716 подписчиков подписаться
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"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США

"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США (14 фото)

Автор:
31 марта 2022 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рогозин   США   дети   елена малышева   жить здорово   малышева   политика   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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По информации ряда СМИ, доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева улетела в США. Сообщается, что она отправилась в Штаты к сыновьям и внукам. Пользователей соцсетей жестко отреагировали на данную информацию. Официальные лица тоже не остались в стороне.
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Метки: Рогозин   США   дети   елена малышева   жить здорово   малышева   политика   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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13  комментариев
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8k
Игорь Полчаса назад
самое поганое - что по осени все это говно, проголодавшись вернется домой
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14k
Вася 3 минуты назад
https://www.youtube.com/shorts/OV277IxEjJ0https://www.youtube.com/shorts/OV277IxEjJ0
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7k
a_komolow 9 минут назад
Скатертью дорога!
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15k
Booka1a 15 минут назад
если передачу крутят по центральному каналу, значит у нее очень высокие рейтинги. просто аудитория малышевой и активные пользователи интернтета - это разные люди, поэтому тырнетчики в большинстве своем рады новости.
но телек ориентирован на внушаемых и малограмотных людей, так что вместо малышевой просто вылезет еще какое-нибудь чучело с аналогичным бредом и заполнит нишу другой жвачкой для неразвитых мозгов. в общем ничего не изменится
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1k
Иван 15 минут назад
Ну то есть раньше, когда говорили что у неё дом в США всем было пох*й?
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5k
Mowgley 18 минут назад
Замечательная новость, скучать точно не буду

Вот бы еще юридически грамотно сделать так, чтобы никто из сбежавшего сброда не смог вернуться обратно.
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19k
albedo 18 минут назад
Я бы вообще выгнал с ТВ всех лиц, имеющих ближайших родственников в дальнем зарубежье.
Как, впрочем, и из органов власти, включая законодательную ветвь.
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3k
Frank Borman 19 минут назад
Вот это жестокий удар по Америке. Заслать туда Малышеву, чтобы она учила наглых американцев, как заботиться о своих яичках, вагине и как проавильно онанировать. Удар ниже пояса от Темнейшего. Ответка за украденные 300 миллиардов баксов.
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176
Антошка Полчаса назад
Сукаааа! А ты о моей мошонке подумала, мразь!!! Как теперь моё левое йаычко с правым будут общаться? Тварь, гори в аду!!!
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23k
Андрей Иванов Полчаса назад
У всех таких при выезде отбирать паспорт, въезд в страну, включая внуков и правнуков запретить пожизненно.
Все иностранцы при въезде в Россию должны подписывать документ, что они согласны, что Крым - это Россия, ДНР и ЛНР - независимые государства, а Украина - фашистская диктатура
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6k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Умерла,так умерла! Пусть там и остаются!
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