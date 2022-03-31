"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США

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По информации ряда СМИ, доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева улетела в США. Сообщается, что она отправилась в Штаты к сыновьям и внукам. Пользователей соцсетей жестко отреагировали на данную информацию. Официальные лица тоже не остались в стороне.
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6. Пользователей социальных сетей предупреждают, что теперь надеяться можно только на собственные силы
11. Пользователи соцсетей фантазируют по поводу реальной причины отъезда телеведущей, а также о ее будущем
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АНТИФИШКИ
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но телек ориентирован на внушаемых и малограмотных людей, так что вместо малышевой просто вылезет еще какое-нибудь чучело с аналогичным бредом и заполнит нишу другой жвачкой для неразвитых мозгов. в общем ничего не изменится
Вот бы еще юридически грамотно сделать так, чтобы никто из сбежавшего сброда не смог вернуться обратно.
Как, впрочем, и из органов власти, включая законодательную ветвь.
Все иностранцы при въезде в Россию должны подписывать документ, что они согласны, что Крым - это Россия, ДНР и ЛНР - независимые государства, а Украина - фашистская диктатура