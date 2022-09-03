Китайская кошка: Закалённые бойцы с высоты 5000 метров. Коты-выживальщики с вершин Тибета, о которых мало что известно

Основная добыча китайцев — наземные позвоночные, в частности, грызуны и крупные птицы. Вдобавок к ночному зрению китайские коты нехило прокачали слух. Полые костные структуры — слуховые буллы, занимают около 25% от всего черепа, что позволяет слышать шебуршание мышей даже под землёй. Так что в поиске ужина котейки полагаются на звуки, издаваемые жертвой.

Ещё одна фишка китайских котов — лапки. Они у усатого-полосатого крепкие и сильные. Такими хищник без труда разрывает норы даже в твёрдой каменистой почве. А ещё на подушечках растёт длинная шерсть. Она не только заглушает шаги, но и помогает в терморегуляции — очень полезная фишка, если живёшь в холодных горах.