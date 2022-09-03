Китайская кошка: Закалённые бойцы с высоты 5000 метров. Коты-выживальщики с вершин Тибета, о которых мало что известно

Что бы ты ни делал, всегда найдется китаец, который может лучше. Так вот, дикие китайские коты — настоящие профессионалы по ловле грызунов. Они поймают мышку, даже если та уже забралась в норку. Как? Достанут её из-под земли. То бишь буквально выкопают её!
Дело не в перфекционизме или жадности — просто среда обитания кисок настолько сурова, что нельзя упускать ни единой возможности добыть пропитание. 5000 метров над уровнем моря, экстремальный климат Тибетского нагорья и пронизывающий ветер — это вам не шутки, выживать приходится любой ценой. Правда, с развитием сельского хозяйства и активным освоением земель все стратегии по выживанию идут коту под хвост.
На сегодняшний день китайцы входят в топ-5 самых уязвимых кошачьих в мире: в провинциях Сычуань и Цинхай осталось менее 10.000 особей, способных размножаться. Несмешной парадокс — деятельность человека уничтожает этот вид быстрее, чем биологи успевают его изучать. Так что мало не только котиков, но и знаний о них.
.Львиная доля информации о жизни и повадках китайских котов получена при наблюдении за животными в зоопарках и по описанию музейных образцов. В дикой природе усатых зафиксировали фотоловушкой только в 2007 году. Более активные исследования вида начались в 2015-2018 годах.
Тогда же появилось больше снимков китайских котов на воле. Внешне они напоминают матерого уличного Барсика — кот весом до 9 кило с кисточками на ушах, кольцами на хвосте и вечно измученным выражением морды лица.
Живут коты поодиночке, устраивают норы-однушки в расщелинах скал, под валунами, или занимают уже опустевшие жилища. Там киски откисают днём. Пик активности, как это принято у кошек, у них приходится на ночное время.
Основная добыча китайцев — наземные позвоночные, в частности, грызуны и крупные птицы. Вдобавок к ночному зрению китайские коты нехило прокачали слух. Полые костные структуры — слуховые буллы, занимают около 25% от всего черепа, что позволяет слышать шебуршание мышей даже под землёй. Так что в поиске ужина котейки полагаются на звуки, издаваемые жертвой.
Ещё одна фишка китайских котов — лапки. Они у усатого-полосатого крепкие и сильные. Такими хищник без труда разрывает норы даже в твёрдой каменистой почве. А ещё на подушечках растёт длинная шерсть. Она не только заглушает шаги, но и помогает в терморегуляции — очень полезная фишка, если живёшь в холодных горах.
Период любви у китайцев наступает в январе-марте, как и у домашних мурзиков. Постоянством партнёров котейки себя не утруждают, пары сохраняются до зачатия, а после об участии отца в семейной жизни мало что известно. К маю кошка принесёт 2-4 слепых котят, которых будет опекать, защищать и обучать азам охоты почти до 8 месяцев, дальше — каждый сам за себя.
Основную угрозу исчезновению котов несёт сельскохозяйственная деятельность человека. Дело в том, что раньше фермеры травили грызунов, чтобы уберечь больше кормовой травы. А китайские коты, поедая отравленных зверьков, погибали от яда и сами. Сейчас токсичные меры борьбы с вредителями законодательно запрещены, но иногда люди действуют в обход всех правил.
Ещё одна причина исчезновения — браконьерство. Шкуру кота используют для пошива элементов одежды.
Наносят вред популяции китайских котов и коты обычные, домашние. Дело не в пищевой конкуренции или агрессии, причина куда серьезнее — любовь. Два этих вида могут скрещиваться и приносить плодовитое потомство, что в перспективе сулит утрату генетического своеобразия горных кошек. Проще говоря, гибриды просто разучатся жить и охотиться в горах, что постепенно приведет к полному исчезновению китайских котов как вида.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания
- Кронопио: прототип той самой белки из «Ледникового периода»
- Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL
- 12 портретов известных фотографов, которые позируют со своими легендарными снимками
- 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно