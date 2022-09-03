Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной

В Великую Отечественную нашу страну защищал буквально весь народ - от мала до велика. Наверняка не все знают, кто же стал самым юном солдатом той страшной войны. И как сложилась его дальнейшая судьба. Рассказываю подробно.
Итак, это Сережа Алешков. На начало войны было нашему герою всего шесть лет. И жил он в лесной деревеньке Грынь нынешнего Ульяновского района Калужской области. С мамой и тремя братьями.
Однако пришли немцы. Всю семью Сережи вместе с другими жителями Грыни уничтожили фашистские каратели. Убежавшего в лес мальчика весной 1942-го подобрали советские разведчики 510-го гвардейского стрелкового полка. Малыша усыновил лично помощник комполка - майор Михаил Данилович Воробьёв. Так шестилетний мальчик стал самым юным сыном полка в Советской армии.
Жизнерадостный Сережа очень полюбился всем без исключения бойцам - пел для бойцов частушки, читал стихи, помогал разносить почту и подносить патроны на позиции.
А еще сельский мальчик, как выяснилось, отличался невероятной наблюдательностью и храбростью. Умудрился рассмотреть в подаренный ему солдатами двух немецких диверсантов, скрывавшихся в лесу. О чем немедля сообщил командиру: там фашисты прячутся! Оба немца были взяты в плен.
Однажды Сережа под ураганным огнем противника смог и наладить телефонную связь - соединил два провода.
Осенью 1942-го полк Сережи принимал участие в защите Сталинграда. Наш маленький герой, самый юный защитник города у Волги, снова отличился. Когда блиндаж комполка завалило взрывов вместе с командиром и другими офицерами, побежал, позвал на помощь...
Офицеры были спасены. За свой подвиг Сережа награжден был медалью «За боевые заслуги». Сам генерал Чуйков тогда подарил мальчику наградной пистолет. И это в шесть лет - возрасте, когда не все его сверстники еще шнурки на ботинках себе завязывать умеют!
А еще Сережа помог своему "папке" Михаилу Даниловичу жениться - суровый офицер, заботясь о мальчонке, как-то незаметно сблизился с полковой медсестрой Ниной Андреевной Бедовой. Пара и стала приемными родителями Сережи.
Так награждали самого маленького героя Великой Отечественной.
Сережа дошел с полком до самой Польши, получил ранение. После войны окончил юридический институт. Стал прокурором в Челябинской области, занимался расследованием особо сложных и важных дел. Дважды был женат: стал отцом сына-богатыря и дочери-красавицы.
А это уже взрослый Сергей, во время работы в прокуратуре:
Ушел из жизни самый юный герой Великой Отечественной в 1990-м году. В возрасте всего 54 лет - сказались тяжелые лишения в военном детстве. Покоится Сергей Алешков на кладбище в Челябинске, на его могилу каждый день приносят свежие цветы.
По мотивам судьбы самого юного воина Великой Отечественной в 2018-м году был снят чудесный драматический российский фильм "Солдатик".
Источник:
АНТИФИШКИ
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