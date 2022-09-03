Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной

Итак, это Сережа Алешков. На начало войны было нашему герою всего шесть лет. И жил он в лесной деревеньке Грынь нынешнего Ульяновского района Калужской области. С мамой и тремя братьями.

Однако пришли немцы. Всю семью Сережи вместе с другими жителями Грыни уничтожили фашистские каратели. Убежавшего в лес мальчика весной 1942-го подобрали советские разведчики 510-го гвардейского стрелкового полка. Малыша усыновил лично помощник комполка - майор Михаил Данилович Воробьёв. Так шестилетний мальчик стал самым юным сыном полка в Советской армии.